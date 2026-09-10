試合後に語ったカニサレスは、早い段階でのつまずきがあったにもかかわらず、アトレティコは欧州の舞台で勝ち上がるうえで依然として好位置につけていると強調した。この元GKにとっては、アルバレス個人の復調が最終スコアをはるかに上回る重要性を持っていた。元バレンシアのスターはこのFWの影響力を称賛し、先発メンバーにいかにうまく戻ってきたかを指摘した。アルバレスはアトレティコの先制点でマルコス・ジョレンテに見事なパスを送り、クラブでの初アシストを記録。その後、アリソンにビッグセーブを強いるシュートも放った。

「このチャンピオンズリーグではまだ多くの試合が残っているので、アトレティコ・マドリーはこの結果をひっくり返せると私は信じている」とカニサレスは述べた。「重要なのは、フリアン・アルバレスの回復における最初の明るい兆しを我々が見たことだ。

「第一に、彼は初めて先発した。第二に、高いレベルのプレーを見せた。マルコス・ジョレンテへの見事なパスは先制点につながり、彼にとって初アシストとなった。さらに、アリソンが見事に防いだシュートもあったし、あれも十分にもう1点になり得るものだった」