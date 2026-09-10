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フリアン・アルバレスはついに戻ってきたのか。アンフィールドでのアトレティコ・マドリーの敗戦が、なぜディエゴ・シメオネにとって実は大きな勝利になり得るのか。
アトレティコ、好材料を見せながらも敗戦
アトレティコはチャンピオンズリーグでのアンフィールド遠征で好結果をつかめず、今大会初戦でリヴァプールに敗れた。それでも、シメオネ監督のチームは今後に向けたいくつかの好材料を手にしてイングランドを後にした。
最も注目すべき収穫は、シメオネ監督が大舞台でアルバレスを先発起用したことだった。敗戦の痛手はあるものの、このスペインのクラブは将来の目標に向けた重要なピースを取り戻したのかもしれない。元スペイン代表で、現在は『Movistar』の解説者を務めるカニサレス氏は、このアルゼンチン人のパフォーマンスこそがこの夜を象徴する出来事だったと強調した。
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カニサレスが回復の兆しを指摘
試合後に語ったカニサレスは、早い段階でのつまずきがあったにもかかわらず、アトレティコは欧州の舞台で勝ち上がるうえで依然として好位置につけていると強調した。この元GKにとっては、アルバレス個人の復調が最終スコアをはるかに上回る重要性を持っていた。元バレンシアのスターはこのFWの影響力を称賛し、先発メンバーにいかにうまく戻ってきたかを指摘した。アルバレスはアトレティコの先制点でマルコス・ジョレンテに見事なパスを送り、クラブでの初アシストを記録。その後、アリソンにビッグセーブを強いるシュートも放った。
「このチャンピオンズリーグではまだ多くの試合が残っているので、アトレティコ・マドリーはこの結果をひっくり返せると私は信じている」とカニサレスは述べた。「重要なのは、フリアン・アルバレスの回復における最初の明るい兆しを我々が見たことだ。
「第一に、彼は初めて先発した。第二に、高いレベルのプレーを見せた。マルコス・ジョレンテへの見事なパスは先制点につながり、彼にとって初アシストとなった。さらに、アリソンが見事に防いだシュートもあったし、あれも十分にもう1点になり得るものだった」
アルゼンチン人FWがグループに完全合流
カニサレスは、チームメートと完全に溶け込んで見えたアルバレスについて、徐々に本来の状態を取り戻しつつあると強調した。FWは特に、試合終了の笛の後もその場に残り、アウェーまで駆けつけたサポーターに拍手を送った。
「彼はチームにうまく溶け込んでいるように見えた。それほどまでに、試合後にはその場に残ってファンにあいさつしていた」とカニサレスは付け加えた。「アトレティコは勝ち点3を落としたかもしれないが、フリアン・アルバレス復調の最初の兆しを見つけた。
「ユリスンの最高の状態、あるいは少なくとも本当に貢献できるフリアンを取り戻すことは、アトレティコにとって、この最初の勝ち点3を失ったこと以上に重要かもしれない。特に、挽回するための試合がまだ数多く残っていると分かっているのだから」
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ヨーロッパでの巻き返しと調子を見据えて
アルバレスの効果的な形を見いだしたことは、過密日程を戦うアトレティコにとって、シメオネに強力な武器をもたらす。アンフィールドで見せた鋭い動きと創造性は、今後の試合で成功を収めるための明確な指針となる。
このスペインのクラブはここから再び国内の戦いに焦点を戻し、その後で今季チャンピオンズリーグ初勝ち点の獲得を目指す。シメオネは、アルバレスがこの土台を足がかりにレギュラーの先発の座を確保することを期待するはずだ。
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