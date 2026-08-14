移籍期間の大半において、アルバレスはSpotifyカンプ・ノウ行きが確実視されているように見えた。選手側はカタルーニャへの移籍実現に向けて積極的に動いており、バルセロナのスポーツディレクターであるデコがマドリードでアルバレスの代理人イダルゴと会談したことは、バルサが2022年ワールドカップ優勝メンバーの獲得に本腰を入れていることを示す重要な出来事だった。しかし、CEOミゲル・アンヘル・ヒル・マリンが率いるアトレティコ首脳陣は、ラ・リーガの直接のライバルを強化することを拒む姿勢を崩さなかった。

移籍期間の大半において、アルバレスはSpotifyカンプ・ノウ行きが確実視されているように見えた。選手側はカタルーニャへの移籍実現に向けて積極的に動いており、バルセロナのスポーツディレクターであるデコとアルバレスの代理人フェルナンド・イダルゴによるマドリードでの会談は、ブラウグラナが2022年ワールドカップ優勝メンバーの獲得に本腰を入れていることを浮き彫りにした。しかし、CEOミゲル・アンヘル・ヒル・マリンが率いるアトレティコ首脳陣は、ラ・リーガの直接のライバルを強化することを拒む姿勢を崩さなかった。