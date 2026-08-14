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フリアン・アルバレスが謝罪！ バルセロナ移籍の働きかけ失敗後、スターFWが驚きの方針転換でアトレティコ・マドリーのチームメートに「間違い」を認める
アルバレスがロッカールームで告白
アルバレスを巡るひと夏にわたる騒動は、メトロポリターノのロッカールーム内で意外な展開を迎えた。数週間にわたる不透明な状況と移籍希望の公言を経て、元マンチェスター・シティの同選手はチームメイトに胸の内を明かしたと報じられている。『Cadena SER』のマルティン・タラベラ記者によれば、このアルゼンチン代表は自身の誤りを全面的に認め、ワールドカップ期間中の公の移籍要求への対応が適切ではなかったことを認めたという。
タラベラ記者は「フリアン・アルバレスは、ロッカールームで自分がミスを犯した事実を隠していない。少し前まではそれについて話していなかったが、今では自らの過ちを率直に認めている。特に、物事への対処の仕方についてだ」と語った。
- Getty/GOAL
バルセロナの夢、アトレティコの壁に阻まれる
移籍期間の大半において、アルバレスはSpotifyカンプ・ノウ行きが確実視されているように見えた。選手側はカタルーニャへの移籍実現に向けて積極的に動いており、バルセロナのスポーツディレクターであるデコがマドリードでアルバレスの代理人イダルゴと会談したことは、バルサが2022年ワールドカップ優勝メンバーの獲得に本腰を入れていることを示す重要な出来事だった。しかし、CEOミゲル・アンヘル・ヒル・マリンが率いるアトレティコ首脳陣は、ラ・リーガの直接のライバルを強化することを拒む姿勢を崩さなかった。
移籍期間の大半において、アルバレスはSpotifyカンプ・ノウ行きが確実視されているように見えた。選手側はカタルーニャへの移籍実現に向けて積極的に動いており、バルセロナのスポーツディレクターであるデコとアルバレスの代理人フェルナンド・イダルゴによるマドリードでの会談は、ブラウグラナが2022年ワールドカップ優勝メンバーの獲得に本腰を入れていることを浮き彫りにした。しかし、CEOミゲル・アンヘル・ヒル・マリンが率いるアトレティコ首脳陣は、ラ・リーガの直接のライバルを強化することを拒む姿勢を崩さなかった。
コルチョネロスのプロジェクトへのコミットメント
移籍市場の閉幕が近づき、アトレティコが国内での移籍を断固として阻止する中、アルバレスは素早くアトレティコへの献身に意識を切り替えた。報道によれば、26歳の同選手は同僚たちに対し、メトロポリターノを本拠地とする限り、アトレティのバッジのためにピッチですべてを捧げると約束したという。この姿勢の変化はシメオネにとって大きな追い風であり、同監督は依然としてこのアルゼンチン人を2026-27シーズンの攻撃陣における重要な一員と見なしている。
その記者は、このストライカーがチームメートに次のように伝えたと記した。「彼はチームメートに対し、自身のコミットメントは完全なものであり、アトレティコ・マドリーで過ごす時間、契約上は3年となるその期間が最優先だと伝えた」
- ZUMA Press Wire
焦点はピッチへと移る
ひとまず騒動が落ち着いたことで、アルバレスはチームメートに追いつくため、個別に調整されたフィットネスプログラムに取り組むことになる。アルゼンチンが2026年ワールドカップ決勝まで勝ち進む過酷な戦いを終えた影響でプレシーズンへの合流が遅れており、コーチングスタッフは彼の健康状態について一切のリスクを取らない方針だ。その結果、このFWはマルセイユとの今後の親善試合には帯同せず、マドリードで試合勘を最高の状態まで高めていく見通しとなっている。
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