フリアン・アルバレスがアトレティコ・マドリーのトレーニングプログラムを開始、アルゼンチン人FWのバルセロナ移籍の望みは薄れる

アルバレスが復帰に向けて準備を進める一方で、バルセロナが同選手をカンプ・ノウに迎え入れようとする試みは大きな障害に直面している。スペインの2強クラブの関係は大きく悪化しており、アトレティコはバルセロナが自分たちに無断で選手に接触したと非難している。この対立は正式な紛争に発展し、アトレティコはスペインサッカー連盟（RFEF）とFIFAの双方に公式な苦情を申し立てた。アトレティコは、バルセロナの獲得交渉の進め方に明らかに不満を抱いており、その結果、経営陣レベルで意思疎通が断絶している。

アトレティコのCEOミゲル・アンヘル・ヒル・マリンはクラブの立場について公に強く発信しており、現状ではバルセロナとは交渉しないと明言している。首都クラブがこの強硬姿勢を取っていることで、バルサ移籍は当面、事実上封じられている。