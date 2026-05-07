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Fran Kirby Brighton gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

フラン・カービー：ブライトンの「ライオンズ」の象徴が往年の輝きを取り戻し、シーガルズはFAカップ制覇を目指す

女子FAカップ
ブライトンウィメン
フラン・カービー
イングランド
WSL
リヴァプールウィメン 対 ブライトンウィメン
女子サッカー
特集＆コラム

フラン・カービーは、2022年ウェンブリーでの欧州選手権決勝でドイツを破った「ライオンズ」の一員であり、チェルシーで9年間16の主要タイトルを獲得した。個人賞も多数受賞しており、その功績は圧巻だ。 イングランド代表とチェルシーの初タイトル獲得にも貢献した。現在はブライトンでプレーし、チームがさらに高みへ進む力になりたいと語る。

今週末、シーガルズはFAカップ準決勝でリヴァプールと対戦する。両チームにとって、史上初めてウェンブリーへ進出する絶好の機会だ。 ブライトンは2023年にも同舞台に立ち、レイチェル・ウィリアムズの89分決勝弾でマンチェスター・ユナイテッドに3－2で敗れている。

しかし、3年が経ち、チームは大きく変わった。あの敗戦は、4人の監督が交代したシーズンに起こり、クラブは12チーム中11位に沈んだ。 しかし今回は状況が異なる。ダリオ・ヴィドシッチ監督の下、2年目のプロジェクトは着実に進展し、チームは好調でこの準決勝に臨む。中心には豊富な優勝経験を持つカービーがいる。

  • Fran Kirby Brighton Women 2025-26Getty Images

    大きな目標に向かって

    ブライトンは女子サッカー界で長く注目されるチームだ。2017年、2部昇格直後に元イングランド代表監督ホープ・パウエルを招聘した。 1年後にはトップリーグへ昇格。以降、降格圏とは無縁ながら「ビッグ4」を翻弄し、勝ち点を奪う“落とし穴”としての評判を確立した。

    その間、クラブはピッチ外でも着実に改革を進めた。 2021年には女子チームのために850万ポンド（1,150万ドル）を投じた最新鋭のトレーニング施設を開設。さらに先週、7,500万～8,000万ポンド（1億200万～1億850万ドル）を投じる欧州初となる女子専用スタジアム建設計画が発表された。

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  • Fran Kirby Brighton Women 2025-26Getty Images

    新しいプロジェクト

    その野心と投資は移籍市場で常に選手を惹きつける。2年前、チェルシーで9年間過ごしたカービーが南海岸へ移ったのもそのせいだ。

    「私がチェルシーに加入した時点ではまだプロジェクトの段階でしたが、その一員になれたことは本当に刺激的でした」と加入時に語った。「選手としても人間としても、まだ多くを提供できると感じています。若手育成を手助けするでも、チームが結果を出す後押しをするでも構いません。それが、私が選手として自分を位置づけているところです。

    プロジェクトの内容、加入する若手、クラブのビジョン、オーナーの熱意を知り、迷わず決断しました。

    「クラブが目標を達成できるよう力を貸したい。順位を上げ、常に全力で戦い、タイトル争いに加わるために」。 クラブのビジョンが形になりつつあり、毎日勝利へ全力を尽くすことで、選手もスタッフも成功を収められると確信しています。その一員になれてワクワクしています。」

  • Fran Kirby Brighton Women 2025-26Getty Images

    成功の秘訣

    それから2年も経たないうちに、WSLで再び上位入りが確実視され、ウェンブリーでの試合の可能性も浮上している今、カービー監督のあの言葉は、ある意味予言的だったと言えるだろう。

    就任発表から1週間後、ブライトンは新監督ヴィドシッチを迎え、その影響は計り知れない。元オーストラリア代表の彼は、すでに好成績だったチームに、エキサイティングで流動的な攻撃サッカーを植え付けた。カービーはその中心であり、ヴィドシッチが元イングランド代表の彼女について語る際、敬意と感謝がにじみ出る。

    ヴィドシッチは今年初めにこう語った。「彼女はピッチ上だけでなく、リーダーシップ、経験、冷静さでチームを大きく助けてくれる。それは若い選手たちにも良い影響を与えている。彼女は行動でチームを引っ張る。彼女がいないときは、確実に何かが足りないと感じる。彼女の質の高さと存在感は否定できない」

  • Fran Kirby Beth Mead England Euro 2022 trophyGetty Images

    豊富な経験

    日曜の準決勝を控えるブライトンにとって、カービーの大舞台経験は大きな武器になる。彼女はキャリアで何度も決勝や大一番を戦い、勝利を挙げてきた。

    とはいえ、シーガルズの選手たちも前所属クラブや代表で経験を積んでいる。 しかし、WSL7回、FAカップ5回のタイトルを持つカービーのような経験値は他にはない。チームはWSLで6番目に若く、キャプテンのメイジー・サイモンズは23歳。カービーのノウハウは大きな支えとなる。

  • Mariona Caldentey Fran Kirby Arsenal Brighton Women 2025-26Getty Images

    大舞台に強い選手

    しかし、カービーの経歴に気を取られ、彼女が今も持つ脅威を見失ってはならない。32歳の彼女はシーズン通じて活躍し、そのパフォーマンスは1月にイタリアの強豪ユヴェントスが獲得を検討したほどだった。

    彼女は残留し、年明け以降も存在感を示した。FAカップ準々決勝アーセナル戦では2アシストで2-0の勝利に貢献。先月のWSL首位マンチェスター・シティ戦でも3-2の逆転劇で2アシストを記録した。

    さらにシーズン前半にはマンチェスターの2クラブからも得点を挙げており、大舞台で真価を発揮する彼女らしい活躍だ。この流れが今週末も続くことを、カービーもブライトンも願っている。

  • Bex Rayner Fran Kirby Brighton Women 2025-26Getty Images

    ウェンブリーでまた1勝

    カービーは昨夏シーガルズが獲得した目玉選手だが、この堅いチームで脅威なのは彼女だけではない。 ヴィドシッチ監督の戦術に合う選手を的確に補強。イェレナ・カンコビッチやキコ・セイケが攻撃で存在感を示す。ナイジェリア代表GKチアマカ・ンナドジーの加入も、プロジェクトの魅力を示している。

    それでも、今週末は新領域を目指すブライトンで元イングランド代表の彼女が注目されるだろう。今年初めにヴィドシック監督がタイトル獲得を宣言した際、その第一歩でカービーが重要な役割を果たすと語った。加入時、本人もタイトル争いに必要なレベルを引き上げる使命を感じていた。

    「ときどきチームメイトは私が厳しいと感じるかもしれない。でも、彼女たちの力を知っているから。できることを示し、自信を持って成果を挙げられるよう助けたい」とスカイ・スポーツに語った。

    FAカップ決勝進出は大きな成果だ。直近4試合でブライトンはアーセナルとマンチェスター・シティに勝ち、マンチェスター・ユナイテッド戦ではわずかに勝利を逃した。週半ばのアーセナル戦でもローテーションながら勝ち点1を獲得し、勢いは確実にある。

    「シーズン通じて良いパフォーマンスを示していたが、結果が出なかったのかもしれない」とマンチェスター・シティ戦後に『アーガス』紙に語った。「私たちのスタイル、プレー、文化がようやく噛み合ってきた」

    ウェンブリーでの決勝進出が実現し、カービーが古巣チェルシーと対戦すれば、まさに夢のような展開だ。「FAカップ決勝でウェンブリーに立つ日は、人生で最も特別な一日になる。目が覚めた瞬間から試合終了まで、すべてが魔法のようだ」と彼女は語る。

    ブライトンは、その夢まであと1勝に迫っている。これはクラブの投資、ヴィドシッチ監督のスタイル、的確な補強、そして理念に共鳴する選手たちが生み出した調和の証だ。カービーはまさにその象徴であり、シーガルズが初の決勝に進出すれば、彼女が大きく貢献したと言えるだろう。

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