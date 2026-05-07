フラン・カービー：ブライトンの「ライオンズ」の象徴が往年の輝きを取り戻し、シーガルズはFAカップ制覇を目指す

その野心と投資は移籍市場で常に選手を惹きつける。2年前、チェルシーで9年間過ごしたカービーが南海岸へ移ったのもそのせいだ。

「私がチェルシーに加入した時点ではまだプロジェクトの段階でしたが、その一員になれたことは本当に刺激的でした」と加入時に語った。「選手としても人間としても、まだ多くを提供できると感じています。若手育成を手助けするでも、チームが結果を出す後押しをするでも構いません。それが、私が選手として自分を位置づけているところです。

プロジェクトの内容、加入する若手、クラブのビジョン、オーナーの熱意を知り、迷わず決断しました。

「クラブが目標を達成できるよう力を貸したい。順位を上げ、常に全力で戦い、タイトル争いに加わるために」。 クラブのビジョンが形になりつつあり、毎日勝利へ全力を尽くすことで、選手もスタッフも成功を収められると確信しています。その一員になれてワクワクしています。」