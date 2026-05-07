フラン・カービー：ブライトンの「ライオンズ」の象徴が往年の輝きを取り戻し、シーガルズはFAカップ制覇を目指す

カービーは昨夏シーガルズが獲得した目玉選手だが、この堅いチームで脅威なのは彼女だけではない。 ヴィドシッチ監督の戦術に合う選手を的確に補強。イェレナ・カンコビッチやキコ・セイケが攻撃で存在感を示す。ナイジェリア代表GKチアマカ・ンナドジーの加入も、プロジェクトの魅力を示している。
それでも、今週末は新領域を目指すブライトンで元イングランド代表の彼女が注目されるだろう。今年初めにヴィドシック監督がタイトル獲得を宣言した際、その第一歩でカービーが重要な役割を果たすと語った。加入時、本人もタイトル争いに必要なレベルを引き上げる使命を感じていた。
「ときどきチームメイトは私が厳しいと感じるかもしれない。でも、彼女たちの力を知っているから。できることを示し、自信を持って成果を挙げられるよう助けたい」とスカイ・スポーツに語った。
FAカップ決勝進出は大きな成果だ。直近4試合でブライトンはアーセナルとマンチェスター・シティに勝ち、マンチェスター・ユナイテッド戦ではわずかに勝利を逃した。週半ばのアーセナル戦でもローテーションながら勝ち点1を獲得し、勢いは確実にある。
「シーズン通じて良いパフォーマンスを示していたが、結果が出なかったのかもしれない」とマンチェスター・シティ戦後に『アーガス』紙に語った。「私たちのスタイル、プレー、文化がようやく噛み合ってきた」
ウェンブリーでの決勝進出が実現し、カービーが古巣チェルシーと対戦すれば、まさに夢のような展開だ。「FAカップ決勝でウェンブリーに立つ日は、人生で最も特別な一日になる。目が覚めた瞬間から試合終了まで、すべてが魔法のようだ」と彼女は語る。
ブライトンは、その夢まであと1勝に迫っている。これはクラブの投資、ヴィドシッチ監督のスタイル、的確な補強、そして理念に共鳴する選手たちが生み出した調和の証だ。カービーはまさにその象徴であり、シーガルズが初の決勝に進出すれば、彼女が大きく貢献したと言えるだろう。