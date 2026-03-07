Goal.com
フランチェスコ・ピオ・エスポジト：なぜアーセナルがインテルのストライカーの快進撃を追っているのか？イタリアがワールドカップの苦境を終わらせられると期待する選手

ガゼッタ・デロ・スポルト紙は今週初め、アーセナルがインテルの有望株フランチェスコ・ピオ・エスポジトの獲得に関心を示していると報じた。しかしネラッズーリのCEO、ベッペ・マロッタは迅速にこの移籍説を鎮め、両クラブ間に接触は一切なかったと主張した。「アーセナルはピオを要求していない」と、マロッタは火曜日のコッパ・イタリア準決勝第1戦（コモ戦）前にスポルト・メディアセットに語った。 「しかしインテルも選手を売るクラブではない。我々は選手取引を主な活動とはしていない」

もちろん、将来は何が起こるかわからないが、それは遥か遠い未来の話だ。さらに、ピオは我々のユース部門から育った選手であり、我々は彼を宝物のように大切にしている。当然のことだ。 

世界クラスのストライカーの素質を持つ選手は、イタリアでは今、非常に貴重な存在であり、20歳のエスポジートは、ラウタロ・マルティネスから「インテルと代表チームの柱」になると期待されている。

では、インテルの背番号94は、どれほど優れた選手なのか？そして、彼は本当にエミレーツスタジアムでプレーすることになるのだろうか？GOAL は、クリスチャン・ヴィエリが「偉大なストライカーになるために必要なすべてを備えている」と評するこの選手について、知っておくべきことをすべてお伝えする。

  • すべてが始まった場所

    エスポジートはカンパニア州の海岸沿いの町、カステッランマーレ・ディ・スタビアで生まれた。ナポリの南東約30キロに位置する。父アゴスティーノは元センターバックで、イタリアサッカーの3部リーグまでプレーした後、指導者となった。そのためエスポジートと二人の兄サルヴァトーレ、セバスティアーノが幼い頃からサッカーに興味を持ったのは全く驚くべきことではなかった。

    「僕たちが育った地域にはサッカー場しかなかった」と長男のサルヴァトーレは『チェ・ファティカ・ラ・ヴィータ・ダ・ボンバー』誌のインタビューで語った。「他にも才能ある子供はたくさんいたが、僕たちは家族の支えと目標への強い意志に恵まれていた。兄弟間でも激しい競争があったんだ」

    三兄弟の中で最も天性の才能に恵まれていたセバスティアーノがわずか9歳の時にブレシアから入団オファーを受けた際、アゴスティーノは仕事を辞め、家族全員で北へ移住することを決断した。

    「即座に承諾した」とエスポジトの父は後に『ブレシア・オッジ』紙に語った。「妻は私が狂ったと思ったが、この機会を逃さなかった。娘は現地で高校に通い、三人の息子はブレシアのユースチームでプレーした」

  • 大ブレイク

    ブレシアで3年間在籍した後、エスポジート兄弟は2014年に全員インテルと契約した。サルヴァトーレはネラッズーリでのトップチームデビューを果たすことなくSPALへ移籍したが、セバスティアーノは2019年、わずか16歳でヨーロッパリーグのアイントラハト・フランクフルト戦でプロデビューを果たし、現在はカリアリへレンタル移籍中である。 ピオについては、17歳の時点でインテルU-19に所属し、2023年にクラブと新契約を結んだ後、スペツィアへレンタル移籍した。 

    エスポジートはセリエB初年度にわずか3得点に留まったが、2年目に爆発的な活躍を見せ、35試合で17得点を記録した。これによりインテルは昨夏、彼をサン・シーロに呼び戻す決断を下し、新監督クリスティアン・キヴは即座にエスポジートをクラブワールドカップの招集メンバーに選出した。これは全く驚くべきことではなかった。なぜなら、ルーマニア人監督がプリマヴェーラを指揮していた時期から、両者は互いをよく知っていたからだ。

    エスポジートは開幕戦のモンテレイ戦を怪我で欠場したが、第2節の浦和レッズ戦では前半終了時に兄セバスティアーノと交代出場。グループリーグ最終戦では83分に再び交代出場したが、その直前にインテルでの初先発を初ゴールで飾っていた。

    「まだ実感が湧かない」と、シアトルでの2-0勝利で先制点を決めた若者はクラブ公式サイトに語った。「夢のようだった。周りを見渡すとラウタロが喜んでいるのが見えて、『ああ、本当なんだ！』と思った。タッチラインに兄の姿を見つけると、すぐに駆け寄って抱きしめたんだ」

    「これはスペツィア時代も含め、長年にわたる努力の結晶だ。デビューからわずか数日で初ゴールを決められるなんて信じられない。監督は自分の長所を最大限活かすよう指示してくれた。チームメイトの質の高さもあり、それができたと思う。インテルで再びチャンスをくれた監督に感謝している」

  • 調子はどう？

    今シーズンわずか3試合目の出場となったエスポジートは、9月27日のカリアリ戦で決勝点となる2点目を決め、セリエA初得点を記録した。

    「彼の活躍ぶりには正直驚かされている。チームのためにプレーし、必要なことを理解している。何事にも怯まず、ゴール前では常に冷静さを保っている」と、明らかに満足げなチブはDAZNの試合後インタビューで語った。

    イタリア代表のジェンナーロ・ガットゥーゾ監督も、10月のエストニア戦（W杯予選）で初ゴールを決めたエスポジトに感銘を受けた。

    「驚かされるのは彼のテクニックだ。マークするのが難しい」と元ACミランMFは記者団に語った。「彼は真の才能の持ち主だ」

    エスポジートはその後、モルドバ戦とノルウェー戦でも得点を重ね、イタリア代表での通算得点をわずか5試合で3点に伸ばした。また今季インテルではチャンピオンズリーグで2得点を含む計7得点を記録している。

    「若さにもかかわらずプレッシャーに強く対応している」とチブはDAZNに語った。「ピッチ上のフィジカルな競り合いにも耐え、チームのために懸命に働く。彼の活躍には非常に満足している」

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-JUVENTUSAFP

    最大の強み

    エスポジートの最大の強みは、その身体能力だ。わずか20歳ながら、セリエAを代表する大型センターバックたちと互角に戦える。

    「彼はすでに身体的に完成している」と元インテル＆イタリア代表FWヴィエリはガゼッタ・デロ・スポルト紙に語った。「国際レベルでの負荷にも耐えられる。あの舞台では野獣のような強さが求められる」

    興味深いことに、アンジュ＝ヨアン・ボニーがインテルの主力ストライカーであるラウタロとマルクス・トゥラムから取り入れたい特質を問われた際、このフランス人FWはエスポジトの名を挙げ、チームメイトのボールキープ能力に羨望の念を認めた。「彼のようにボールをキープできる選手はそう多くない」

    ファブリツィオ・ラバネッリはその一人と言えるが、彼はエスポジトに自身の面影を見出す一方で、この若者は怪物級の万能攻撃手マリオ・マンジュキッチにさらに似ていると感じている。

    「ラバネッリの称賛の言葉は見た。僕もラバネッリのようにフィジカルで相手を圧倒しようとするタイプだ」とエスポジートは認めた。「マンジュキッチのように闘志も持っていると思う」

    しかしガットゥーゾが指摘したように、エスポジートは単なる破壊者ではない。技術的にも優れており、チブは「ピオは何でもこなせる」と評している

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAYAFP

    改善の余地がある

    エスポジートはラウタロのようにゴール前で冷静沈着であり、トゥラムのように動きに知性を持たせたいという願望を公言してきた。しかし同時に、1対1の局面での能力とスタートダッシュの速さを向上させたいとも認めている。

    しかしチブはエスポジートの総合的なプレー能力に疑いを抱いておらず、彼の主な焦点は地に足をつけた状態を保たせることにあると語る。ストライカーの代理人でさえ、クライアントを取り巻く過剰な期待に懸念を示している。

    「実はピオについて話すのは好きじゃない」とマリオ・ジュフレディは10月に語った。「非常に若い選手を囲むメディアの過剰な盛り上がりは好ましくない。彼を過度に重要視し、大げさに扱う風潮が気に入らない」

    「今後10年間、彼が代表チームのセンターフォワードになるだろうと断言するのは慎重かつ冷静であるべきだ。他のサッカー選手同様、彼は自らを証明しなければならない。我々は彼に地に足をつけた姿勢を身につけさせようとしている」

    エスポジトが成功に驕る危険性は全くないようだ。彼が育った環境や兄弟と共に受けた教育がそれを保証している。ガットゥーゾが最近語ったように「ピオの最大の長所は謙虚さだ。あえて言うなら、彼のような人間が傲慢になったり、ネガティブな態度を取ったりするのは難しい」

    「彼の考え方、トレーニングの姿勢、行動様式はまるで30歳のようだ。誰にでも悪い時はあるが、彼は黙々と働き、努力を続け、向上心を持ち続けている」

  • 次に何をする？

    エスポジートが今最も気にかけているのは、日曜日に開催されるACミランとのスクデット決定戦となる可能性のあるダービーだ。負傷でラウタロが欠場する中、イタリア代表の彼はインテルのトップで先発出場する見込みである。しかし今月末には北アイルランドとのワールドカップ予選プレーオフ準決勝という小さな問題も控えている。 

    とはいえ、彼が近い将来にサン・シーロを離れる可能性は低い。10年以上前に9歳で加入したクラブで夢を生きていると本人が語るからだけではない。 

    2025年1月にはスペツィア在籍中にマンチェスター・ユナイテッドが獲得に動いたと報じられ昨夏にはニューカッスルが4500万ポンド（約58億円）のオファーを提示したとされる（当時、オファーを出したイングランドのクラブ名は非公表だった）。 しかし、マルッタがアーセナルの噂の関心に示した反応は、インテルの全選手には値段がついているものの、エスポジトの売却を検討させるには途方もないオファーが必要であることを示唆している。

    彼はクラブの将来を担う顔と見なされており、今月末にイタリアが2014年以来となるワールドカップ出場を決めるのに貢献すれば、国宝級と称されるほどの貴重な存在だ。

