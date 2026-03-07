フランチェスコ・ピオ・エスポジト：なぜアーセナルがインテルのストライカーの快進撃を追っているのか？イタリアがワールドカップの苦境を終わらせられると期待する選手

ブレシアで3年間在籍した後、エスポジート兄弟は2014年に全員インテルと契約した。サルヴァトーレはネラッズーリでのトップチームデビューを果たすことなくSPALへ移籍したが、セバスティアーノは2019年、わずか16歳でヨーロッパリーグのアイントラハト・フランクフルト戦でプロデビューを果たし、現在はカリアリへレンタル移籍中である。 ピオについては、17歳の時点でインテルU-19に所属し、2023年にクラブと新契約を結んだ後、スペツィアへレンタル移籍した。

エスポジートはセリエB初年度にわずか3得点に留まったが、2年目に爆発的な活躍を見せ、35試合で17得点を記録した。これによりインテルは昨夏、彼をサン・シーロに呼び戻す決断を下し、新監督クリスティアン・キヴは即座にエスポジートをクラブワールドカップの招集メンバーに選出した。これは全く驚くべきことではなかった。なぜなら、ルーマニア人監督がプリマヴェーラを指揮していた時期から、両者は互いをよく知っていたからだ。

エスポジートは開幕戦のモンテレイ戦を怪我で欠場したが、第2節の浦和レッズ戦では前半終了時に兄セバスティアーノと交代出場。グループリーグ最終戦では83分に再び交代出場したが、その直前にインテルでの初先発を初ゴールで飾っていた。

「まだ実感が湧かない」と、シアトルでの2-0勝利で先制点を決めた若者はクラブ公式サイトに語った。「夢のようだった。周りを見渡すとラウタロが喜んでいるのが見えて、『ああ、本当なんだ！』と思った。タッチラインに兄の姿を見つけると、すぐに駆け寄って抱きしめたんだ」

「これはスペツィア時代も含め、長年にわたる努力の結晶だ。デビューからわずか数日で初ゴールを決められるなんて信じられない。監督は自分の長所を最大限活かすよう指示してくれた。チームメイトの質の高さもあり、それができたと思う。インテルで再びチャンスをくれた監督に感謝している」