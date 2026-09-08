ビセンテ・リザラズは、1998年にフランス代表の一員としてワールドカップを制したが、キリアン・エンバペが次回のバロンドールを獲得する可能性に疑問を呈した。エンバペはフランス代表およびレアル・マドリーのFW。元サイドバックであるリザラズの発言は、エンバペが自身の今季を受賞へ向けた重要な機会と位置づけ、事実上公の場で同賞への意欲を示した後に出たものだ。
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フランス、リザラズがバロンドールをめぐってエムバペに「異論」 「何も勝ち取っていない選手には与えられない」
リザラズによれば、問題はとりわけタイトルであり、ムバッペは2026年にそれを何も勝ち取っていない。「何も勝っていない選手にバロンドールは与えられない。タイトルは絶対に評価されるべきだ」と、元サイドバックはTéléfootで語った。
一方で、このフランス人が有力候補の1人として挙げたのはスペイン代表のファビアン・ルイスだ。PSGのMFはスペイン代表としてチャンピオンズリーグとワールドカップを制しており、この2冠はリザラズによれば受賞レースで決定打になり得るという。「この2つの大会を両方制したのは彼だけだ。ロドリの時のように、彼がバロンドールを受賞しても驚かない」
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