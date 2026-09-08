リザラズによれば、問題はとりわけタイトルであり、ムバッペは2026年にそれを何も勝ち取っていない。「何も勝っていない選手にバロンドールは与えられない。タイトルは絶対に評価されるべきだ」と、元サイドバックはTéléfootで語った。





一方で、このフランス人が有力候補の1人として挙げたのはスペイン代表のファビアン・ルイスだ。PSGのMFはスペイン代表としてチャンピオンズリーグとワールドカップを制しており、この2冠はリザラズによれば受賞レースで決定打になり得るという。「この2つの大会を両方制したのは彼だけだ。ロドリの時のように、彼がバロンドールを受賞しても驚かない」