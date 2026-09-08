あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
mbappeGetty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

フランス、リザラズがバロンドールをめぐってエムバペに「異論」　「何も勝ち取っていない選手には与えられない」

キリアン・エンバペ
レアル・マドリー

1998年ワールドカップ優勝メンバーの元フランス代表サイドバックは、スペイン代表のファビアン・ルイスが有力候補の一人になり得ると考えている。

ビセンテ・リザラズは、1998年にフランス代表の一員としてワールドカップを制したが、キリアン・エンバペが次回のバロンドールを獲得する可能性に疑問を呈した。エンバペはフランス代表およびレアル・マドリーのFW。元サイドバックであるリザラズの発言は、エンバペが自身の今季を受賞へ向けた重要な機会と位置づけ、事実上公の場で同賞への意欲を示した後に出たものだ。


  • リザラズによれば、問題はとりわけタイトルであり、ムバッペは2026年にそれを何も勝ち取っていない。「何も勝っていない選手にバロンドールは与えられない。タイトルは絶対に評価されるべきだ」と、元サイドバックはTéléfootで語った。


    一方で、このフランス人が有力候補の1人として挙げたのはスペイン代表のファビアン・ルイスだ。PSGのMFはスペイン代表としてチャンピオンズリーグとワールドカップを制しており、この2冠はリザラズによれば受賞レースで決定打になり得るという。「この2つの大会を両方制したのは彼だけだ。ロドリの時のように、彼がバロンドールを受賞しても驚かない

    • 広告

    この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
チャンピオンズ リーグ
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA
インテル crest
インテル
INT