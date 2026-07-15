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Gianluca Minchiotti

翻訳者：

フランス、ムバッペ：「マンツーマンで守るべきだった。ロドリとファビアンに時間が余りすぎた」

フランス
キリアン・エンバペ
ワールドカップ

ワールドカップ準決勝でスペインに敗れた後、フランスのスター選手がコメントした

フランス代表のエース、キリアン・ムバッペは、ワールドカップ準決勝でスペインに敗れた後、テレビ取材に「技術的なミスが太多かった。準決勝のレベルではなかった」と語った。


序盤から中盤にかけて常に3対2の不利な状況に陥り、ロドリとファビアンに時間を与えすぎた。プレッシングの連携が機能せず、そこが失敗だった


「目標は高い位置でプレスをかけて相手のリズムを崩すことだったが、できなかった。マンツーマンでマークし、彼らに我々と一緒に走らせるべきだった」。


  • 「高い位置でボールを奪い返しても、最初のコントロールがワールドカップの準決勝レベルではなかった。戦術的にも技術的にも、我々は望むような試合ができなかった。」


    責任？キャプテンとしてすべてを受け入れる。決勝に進むために必要なことをできなかったんだ」。


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