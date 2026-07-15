フランス代表のエース、キリアン・ムバッペは、ワールドカップ準決勝でスペインに敗れた後、テレビ取材に「技術的なミスが太多かった。準決勝のレベルではなかった」と語った。





序盤から中盤にかけて常に3対2の不利な状況に陥り、ロドリとファビアンに時間を与えすぎた。プレッシングの連携が機能せず、そこが失敗だった。





「目標は高い位置でプレスをかけて相手のリズムを崩すことだったが、できなかった。マンツーマンでマークし、彼らに我々と一緒に走らせるべきだった」。



