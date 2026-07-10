フランス、ムバッペの容体に不安：足首にアイスパック、途中交代を余儀なくされた。容態は？ スペイン戦やベルギー戦への出場は危ぶまれるのか？

その後、記者会見で彼は次のように付け加えた。





「準決勝に進めるのはいつだって嬉しいし、チームとして大きな一歩です。みんな喜んでいて、ベテランにとっては3度目の準決勝です。 今は回復と次戦の準備に集中しています。試合映像は必ずチェックしますが、特に希望する相手はいません。いずれにしてもリベンジマッチになるからです。相手がベルギーなら彼らが、スペインなら私たちがリベンジを望むでしょう。私個人としてはどちらでも構いません」。





調子はいい。このチームには愛着がある。友人でもある古くからの仲間が多く、若い選手たちは僕をベテランと見ている。感情面でも手本を示さねばならない。合宿では、僕はプレーできる選手であり、かつ世界最多出場記録を持つ選手だからだ。 世界レベルでプレーする意味を理解しているので、それをチームメイトに伝えたい」