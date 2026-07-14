フランス、デシャン監督が批判：「私は泣き言を言う人間ではない。皆さんに問いたい。この審判にワールドカップ準決勝を裁くレベルがあるのか？」

ダラスでのフランス対スペイン戦の主審、エルサルバドル出身の35歳イヴァン・バートン氏は、口元を覆って話した選手を退場させた初の審判として知られていた（パラグアイ対トルコ戦のアルミロン）。 判定は賛否を呼んだが、一方的ではなかった。オリゼへの警告が1枚不足し、ラビオ（ファビアンへの遅れたタックル）への2枚目も出なかった。





44分には、ファビアン・ルイスがデンベレへのタックルを犯したとしてペナルティエリア際でフランスにフリーキックを与えたが、実際にはデンベレがルイスに体当たりしていたため、副審の指摘を受けてすぐに判定を覆し、スペインにフリーキックを与えた。