DAZNのインタビューで、フランス代表のディディエ・デシャン監督は主審のバートン氏を批判した。 「今、何か言えば、負けた不満を言っているだけだと受け取られるリスクがある。それでも聞きたい。この主審にワールドカップ準決勝を裁く力量があるのか、と」
AFP
翻訳者：
フランス、デシャン監督が批判：「私は泣き言を言う人間ではない。皆さんに問いたい。この審判にワールドカップ準決勝を裁くレベルがあるのか？」
PKをめぐる疑問
そしてこう付け加えた。「いや、それを言うのは私の役目じゃない。答えを出すべきなのはあなた方（記者）だ。単にペナルティだけの問題じゃない。さまざまな要素が絡み合っているんだ！」
バートンのレース
ダラスでのフランス対スペイン戦の主審、エルサルバドル出身の35歳イヴァン・バートン氏は、口元を覆って話した選手を退場させた初の審判として知られていた（パラグアイ対トルコ戦のアルミロン）。 判定は賛否を呼んだが、一方的ではなかった。オリゼへの警告が1枚不足し、ラビオ（ファビアンへの遅れたタックル）への2枚目も出なかった。
44分には、ファビアン・ルイスがデンベレへのタックルを犯したとしてペナルティエリア際でフランスにフリーキックを与えたが、実際にはデンベレがルイスに体当たりしていたため、副審の指摘を受けてすぐに判定を覆し、スペインにフリーキックを与えた。
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