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翻訳者：

フランス、ディウフ「映像で守備の動きを研究している。自分のポジションでプレーするときの方が、より楽しい」

フランス
ベルギー 対 フランス
ベルギー
UEFAネーションズリーグ リーグA
アンディ・ディウフ

インテルのサイドプレーヤー、アンディ・ディウフが、フランスのベルギー戦勝利について語った。「いい勝利だったし、とてもうれしい。トルコとの初戦からはいくつか変更があったけれど、このグループには高いクオリティーがあり、誰もがプレーできる。このまま続けていかなければならない。自分にとっては左サイドバックでのプレーは初めてだったが、クオリティーの高い選手たちと一緒にプレーしたことが助けになった。ジダンは試合前にたくさんの指示をくれたし、映像の助けを借りて、取るべき守備の動きを学んだ。ボールを持った時については、監督から自分のプレーをして、自分ができることをやれと言われた」

  • 本当の役割

    「新しい役割？ あまり深くは考えていない。インテルでも、自分本来のポジションとは限らない位置でプレーしている。でも、一番大事なのはピッチに立ってチームを助けることだ。楽しんでいるよ。自分のポジションでプレーする時の方がより楽しいけれど、それでも楽しめている」

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