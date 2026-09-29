インテルのサイドプレーヤー、アンディ・ディウフが、フランスのベルギー戦勝利について語った。「いい勝利だったし、とてもうれしい。トルコとの初戦からはいくつか変更があったけれど、このグループには高いクオリティーがあり、誰もがプレーできる。このまま続けていかなければならない。自分にとっては左サイドバックでのプレーは初めてだったが、クオリティーの高い選手たちと一緒にプレーしたことが助けになった。ジダンは試合前にたくさんの指示をくれたし、映像の助けを借りて、取るべき守備の動きを学んだ。ボールを持った時については、監督から自分のプレーをして、自分ができることをやれと言われた」