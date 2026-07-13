移籍の最大の障害は、依然としてオペンダの移籍金400万ユーロだ。契約形態は、完全レンタルか買い取りオプション付きレンタルが有力。 一方、買い取り義務付きレンタルや完全移籍の場合は状況が複雑になる。 ユヴェントスはRBライプツィヒから買い取り義務付きで獲得した際、4,060万ユーロを4年で償却する契約を結んでおり、償却開始は2026-27シーズンだ。 よって、今夏に完全移籍で売却する場合は評価損を出さないために4000万ユーロが必要だが、2027年夏なら3000万ユーロで済む。







