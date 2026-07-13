ランスは、2022-23シーズンに在籍したロイス・オペンダの獲得を再検討している。 『Footmercato』によると、レンズのスポーツディレクター、ジャン＝ルイ・レカ氏は現在、ユヴェントスと交渉中。2000年生まれのベルギー人FWは、来季リーグ・アン2位のクラブでチャンピオンズリーグに出場できる可能性に魅力を感じているという。
Getty Images
翻訳者：
フランス発：ユヴェントス、ランスがオペンダ獲得に動く。鍵はチャンピオンズリーグ。
その方法
移籍の最大の障害は、依然としてオペンダの移籍金400万ユーロだ。契約形態は、完全レンタルか買い取りオプション付きレンタルが有力。 一方、買い取り義務付きレンタルや完全移籍の場合は状況が複雑になる。 ユヴェントスはRBライプツィヒから買い取り義務付きで獲得した際、4,060万ユーロを4年で償却する契約を結んでおり、償却開始は2026-27シーズンだ。 よって、今夏に完全移籍で売却する場合は評価損を出さないために4000万ユーロが必要だが、2027年夏なら3000万ユーロで済む。
レンズへのローン移籍？
2025-26シーズンのオペンダは活躍と困難があり、4000万での売却はほぼ不可能だ。だが2026-27シーズンにレンズへレンタルされ好成績を残せば、1年後に3000万で売却することも合理的な選択肢になる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。