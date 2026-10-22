カマラは急速に頭角を現した。母国のジェネラシオン・フットを離れたのは、2023年2月のことだ。このときフランスへ渡り、その明らかな将来性を最初に見込んで獲得したのがメスだった。

才能ある若手がモナコの目に留まるには、リーグ・アンでの1シーズンだけで十分だった。モナコは2024年7月、1500万ユーロ（約1300万ポンド／約1700万ドル）の条件を整え、獲得に成功した。

モナコには巨額の利益が見込まれる。カマラの現在の評価額は5500万ユーロ（約4600万ポンド／約6200万ドル）ほどだ。複数の欧州の強豪クラブは、引く手あまたのカマラを獲得するためなら、その額を喜んで支払うだろう。