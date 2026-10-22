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「フランス最高の選手」元モナコのスター、チェルシーとリヴァプールが獲得を狙うラミン・カマラがいまだリーグ・アンでプレーしていることに「驚き」。プレミアリーグについても予想
カマラの評価額は現在約5500万ユーロ
カマラは急速に頭角を現した。母国のジェネラシオン・フットを離れたのは、2023年2月のことだ。このときフランスへ渡り、その明らかな将来性を最初に見込んで獲得したのがメスだった。
才能ある若手がモナコの目に留まるには、リーグ・アンでの1シーズンだけで十分だった。モナコは2024年7月、1500万ユーロ（約1300万ポンド／約1700万ドル）の条件を整え、獲得に成功した。
モナコには巨額の利益が見込まれる。カマラの現在の評価額は5500万ユーロ（約4600万ポンド／約6200万ドル）ほどだ。複数の欧州の強豪クラブは、引く手あまたのカマラを獲得するためなら、その額を喜んで支払うだろう。
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2026年に移籍が実現しなかった理由
2026年にはイングランドのクラブがその争奪戦を制するかに見えたが、最後の期限までに移籍は成立しなかった。そのため、カマラは当面フランスでプレーを続けることになる。
また、クリスタル・パレスも正式オファーを提示したクラブの一つであり、この優れたMFには2027年を通じてさらに関心が寄せられる見通しだ。チェルシーも再び獲得争いに加わるだろう。同クラブは以前、モナコとの間で必要な準備をすべて整えていた。
フォラリン・バログンがエヴァートンとの交渉から撤退すると決めたことを受け、リーグ・アンのクラブは売却方針を再検討した。同クラブは、他クラブからの関心をいつまでも退けられるわけではないと十分に認識している。
カマラはプレミアリーグのスターになれるか？
カマラがプレミアリーグに移籍すると思うかと問われた元モナコのスター、グリマンディは、ベットビクター・オンラインカジノとの提携のもと、GOALに語った。「彼がまだモナコにいることに驚いている。本当に驚きだ。昨季にはモナコを離れると思っていた」
「彼はフランスで最高の選手だ。私は［セネガル代表監督の］パトリック・ヴィエラに、この選手を擁するチャンスがあると伝えた。彼は本当に優れた選手で、姿勢も素晴らしい。代表チームにこのような選手がいれば、パトリックにとって最高の存在だ。今のモナコでも最高の選手だ」
「現時点では、エリオット・アンダーソンとデクラン・ライスの方がまだ上だと思う。だが、彼はそのポジションでトップ選手の一人になれる。多くの資質を備えている」
「モナコにもう1シーズン残り、もう少し学ぶのも悪くないかもしれない。我々は欧州の大会に出場するからだ。チャンピオンズリーグではなくても、彼はまだ学び、成長できる。ただ、来季は間違いなくトップクラブに行くべきだし、そこで活躍するだろう」
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MFの移籍金要求額が上がり続けている
カマラは今季、モナコでヨーロッパリーグに出場しており、以前にはチャンピオンズリーグの舞台にも立った。モナコは欧州カップ戦に再び臨み、木曜日にブンデスリーガのフライブルクをホームに迎える。
セネガル人スターには1月にさらなるオファーが届き、現所属クラブの引き留める姿勢が試されるかもしれない。貴重な経験をさらに積むにつれ、要求額は上がる一方だ。
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