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Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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フランス戦でサプライズ復帰か？ バイエルン新加入のサイバリが予想外に復帰する可能性も。

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フランス 対 モロッコ
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カナダとのベスト16で負傷したFCBの新星が、準々決勝で再びワールドカップのピッチに立つ見込みだ。

ワールドカップラウンド16のモロッコ対カナダ戦で、イスマエル・サイバリは開始22分で負傷交代した。バイエルン・ミュンヘンに新加入したばかりのスター選手にとって、大会離脱の危機は免れなかった。しかしモロッコメディア「アルムンタハブ」は、この攻撃的MFが準々決勝のフランス戦に復帰する可能性があると伝えている。 

  • 写真によると、サイバリは木曜日の試合前にチームメイトと共に搭乗していた。アルムンタハブ氏の報道では、25歳の彼は精神的なサポートだけでなく、再びピッチに立つために全力を尽くすという。 

    右太ももは軽度の肉離れで、2回目のMRIも問題なし。リハビリが奏功し、回復の兆しが見えているという。 

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  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    カナダ戦での早期負傷：サイバリの反応がすべてを語っていた

    サイバリは土曜日のカナダ戦で、試合開始15分過ぎから何度もハムストリングスをさすっていた。相手選手との接触は確認されていない。 

    まもなくピッチ上で治療を受け、交代を命じられた。治療中はユニフォームで顔を覆い、落ち込んだ様子から深刻な故障が懸念された。 

    サイバリがいないまま、モロッコは共同開催国を3－0で下した。この勝利で、モハメド・ウアビ監督率いるチームはアフリカ勢初となる2大会連続の準々決勝進出を決めた。2022年のカタール大会では4位だった。 

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    サイバリがW杯で輝きを放つ――FCBは巨額の資金を投じる

    今大会、サイバリはチームを牽引する中心選手だった。負傷するまでセンターフォワードの定位置を確保し、5試合で3得点を記録。初戦のブラジル戦でも早速ゴールを決めた。 

    大会後、彼はバイエルンで得点を狙う。クラブは1週間前、2031年までの契約を結んだと発表し、移籍金約5500万ユーロをPSVに支払う。

    ヴィンセント・コンパニー監督は、彼をセンターフォワードやプレイメーカー、両ウイングなど複数のポジションで起用できる。

    スポーツディレクターのマックス・エベルルは「今大会で最も注目された攻撃的選手の一人、イスマエル・サイバリをFCバイエルンに迎えられ大変嬉しく思う」と語っている。 

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