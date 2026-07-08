フランス戦でサプライズ復帰か？ バイエルン新加入のサイバリが予想外に復帰する可能性も。

サイバリは土曜日のカナダ戦で、試合開始15分過ぎから何度もハムストリングスをさすっていた。相手選手との接触は確認されていない。

まもなくピッチ上で治療を受け、交代を命じられた。治療中はユニフォームで顔を覆い、落ち込んだ様子から深刻な故障が懸念された。

サイバリがいないまま、モロッコは共同開催国を3－0で下した。この勝利で、モハメド・ウアビ監督率いるチームはアフリカ勢初となる2大会連続の準々決勝進出を決めた。2022年のカタール大会では4位だった。