ワールドカップラウンド16のモロッコ対カナダ戦で、イスマエル・サイバリは開始22分で負傷交代した。バイエルン・ミュンヘンに新加入したばかりのスター選手にとって、大会離脱の危機は免れなかった。しかしモロッコメディア「アルムンタハブ」は、この攻撃的MFが準々決勝のフランス戦に復帰する可能性があると伝えている。
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フランス戦でサプライズ復帰か？ バイエルン新加入のサイバリが予想外に復帰する可能性も。
写真によると、サイバリは木曜日の試合前にチームメイトと共に搭乗していた。アルムンタハブ氏の報道では、25歳の彼は精神的なサポートだけでなく、再びピッチに立つために全力を尽くすという。
右太ももは軽度の肉離れで、2回目のMRIも問題なし。リハビリが奏功し、回復の兆しが見えているという。
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カナダ戦での早期負傷：サイバリの反応がすべてを語っていた
サイバリは土曜日のカナダ戦で、試合開始15分過ぎから何度もハムストリングスをさすっていた。相手選手との接触は確認されていない。
まもなくピッチ上で治療を受け、交代を命じられた。治療中はユニフォームで顔を覆い、落ち込んだ様子から深刻な故障が懸念された。
サイバリがいないまま、モロッコは共同開催国を3－0で下した。この勝利で、モハメド・ウアビ監督率いるチームはアフリカ勢初となる2大会連続の準々決勝進出を決めた。2022年のカタール大会では4位だった。
- AFP
サイバリがW杯で輝きを放つ――FCBは巨額の資金を投じる
今大会、サイバリはチームを牽引する中心選手だった。負傷するまでセンターフォワードの定位置を確保し、5試合で3得点を記録。初戦のブラジル戦でも早速ゴールを決めた。
大会後、彼はバイエルンで得点を狙う。クラブは1週間前、2031年までの契約を結んだと発表し、移籍金約5500万ユーロをPSVに支払う。
ヴィンセント・コンパニー監督は、彼をセンターフォワードやプレイメーカー、両ウイングなど複数のポジションで起用できる。
スポーツディレクターのマックス・エベルルは「今大会で最も注目された攻撃的選手の一人、イスマエル・サイバリをFCバイエルンに迎えられ大変嬉しく思う」と語っている。
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