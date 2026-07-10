GOALは、この試合のフランス代表選手を採点。準決勝ではベルギーまたはスペインと対戦する。
翻訳者：
【選手採点：フランス】エンパべは決してくじけない！PK失敗を振り切り、レ・ブルーを準決勝へ導いた
- Getty Images Sport
GK＆DF
マイク・メニャン（6/10）：
モロッコは終始シュートを放たず、文字通り「観客」だった。終盤に1度セーブし、集中力を保った。
ジュール・クンデ（7/10）：
ボールに触れる機会が多く、そのサイドでは相手にほとんど脅威を与えさせなかった。
ダヨ・ウパメカノ（6/10）：
序盤のヘディングは決めきれず、クリアが自陣ゴール上部に当たった。守備ではほとんど脅かされなかった。
ウィリアム・サリバ（6/10）：
いつも通り冷静で、多くのパスを繋いだ。厳しい試合ではなかった。
ルーカス・ディーニュ（7/10）：
チャンスがあれば前線へ上がり、ロングシュートをクロスバーに当てた。ブラヒム・ディアスには苦戦。
- AFP
MF
マヌ・コネ（7/10）：
序盤に数回、的確な守備介入を見せた。堅実なプレー。
アドリアン・ラビオ（6/10）：
パスはまずまずで守備もこなしたが、攻撃面で存在感を示せなかった。
マイケル・オリーセ（7/10）：
フランス代表の攻撃にスピードをもたらし、巧みな技術と素早い足さばきを見せた。
- AFP
FW
ウスマン・デンベレ（7/10）：
試合序盤は目立たなかったが、中央に飛び出し、前線へ切り込んでゴール隅にシュートを決めた。
キリアン・エンパべ（8/10）：
開始5分以内に惜しいチャンスを逃し、PKは酷かったが、見事なゴールとデンベレへのアシストで名誉挽回。
デシレ・ドゥエ（7/10）：
力強いドリブルでゴールに迫り、あと一歩のところまでいった。粘り強いプレーが実を結び、エンバペへのアシストにつながった。
- AFP
サブ＆監督
ウォーレン・ザイール＝エメリ（6/10）：
フランスに少し活気を与えた。
ジャン＝フィリップ・マテタ（6/10）：
途中出場も試合に馴染めず、ヘディングの決定機を1度外し、もう1度のシュートもGKに止められた。
ブラッドリー・バルコラ（6/10）：
相手の疲労が見え始めた終盤、危険な突破でGKにセーブを強いた。
マロ・グスト（評価なし）：
終盤にクンデを休ませた。
ディディエ・デシャン（7/10）：
内容は完璧ではなかったが、チームは勝った。この大会の段階では結果がすべてだ。
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