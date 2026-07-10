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France Ratings GOAL
Krishan Davis

翻訳者：

【選手採点：フランス】エンパべは決してくじけない！PK失敗を振り切り、レ・ブルーを準決勝へ導いた

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フランス 対 モロッコ

フランスは木曜日、ボストンで粘るモロッコを破り、2026年W杯準決勝進出を決めた。キリアン・エンパべは前半のPK失敗を帳消しにするゴールとウスマン・デンベレへのアシストを記録。レ・ブルーは2-0で快勝した。

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GOALは、この試合のフランス代表選手を採点。準決勝ではベルギーまたはスペインと対戦する。

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK＆DF

    マイク・メニャン（6/10）：

    モロッコは終始シュートを放たず、文字通り「観客」だった。終盤に1度セーブし、集中力を保った。

    ジュール・クンデ（7/10）：

    ボールに触れる機会が多く、そのサイドでは相手にほとんど脅威を与えさせなかった。

    ダヨ・ウパメカノ（6/10）：

    序盤のヘディングは決めきれず、クリアが自陣ゴール上部に当たった。守備ではほとんど脅かされなかった。

    ウィリアム・サリバ（6/10）：

    いつも通り冷静で、多くのパスを繋いだ。厳しい試合ではなかった。

    ルーカス・ディーニュ（7/10）：

    チャンスがあれば前線へ上がり、ロングシュートをクロスバーに当てた。ブラヒム・ディアスには苦戦。

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  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    MF

    マヌ・コネ（7/10）：

    序盤に数回、的確な守備介入を見せた。堅実なプレー。

    アドリアン・ラビオ（6/10）：

    パスはまずまずで守備もこなしたが、攻撃面で存在感を示せなかった。

    マイケル・オリーセ（7/10）：

    フランス代表の攻撃にスピードをもたらし、巧みな技術と素早い足さばきを見せた。

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    FW

    ウスマン・デンベレ（7/10）：

    試合序盤は目立たなかったが、中央に飛び出し、前線へ切り込んでゴール隅にシュートを決めた。

    キリアン・エンパべ（8/10）：

    開始5分以内に惜しいチャンスを逃し、PKは酷かったが、見事なゴールとデンベレへのアシストで名誉挽回。

    デシレ・ドゥエ（7/10）：

    力強いドリブルでゴールに迫り、あと一歩のところまでいった。粘り強いプレーが実を結び、エンバペへのアシストにつながった。

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    サブ＆監督

    ウォーレン・ザイール＝エメリ（6/10）

    フランスに少し活気を与えた。

    ジャン＝フィリップ・マテタ（6/10）：

    途中出場も試合に馴染めず、ヘディングの決定機を1度外し、もう1度のシュートもGKに止められた。

    ブラッドリー・バルコラ（6/10）：

    相手の疲労が見え始めた終盤、危険な突破でGKにセーブを強いた。

    マロ・グスト（評価なし）：

    終盤にクンデを休ませた。

    ディディエ・デシャン（7/10）：

    内容は完璧ではなかったが、チームは勝った。この大会の段階では結果がすべてだ。

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