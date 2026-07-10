マイク・メニャン（6/10）：

モロッコは終始シュートを放たず、文字通り「観客」だった。終盤に1度セーブし、集中力を保った。

ジュール・クンデ（7/10）：

ボールに触れる機会が多く、そのサイドでは相手にほとんど脅威を与えさせなかった。

ダヨ・ウパメカノ（6/10）：

序盤のヘディングは決めきれず、クリアが自陣ゴール上部に当たった。守備ではほとんど脅かされなかった。

ウィリアム・サリバ（6/10）：

いつも通り冷静で、多くのパスを繋いだ。厳しい試合ではなかった。

ルーカス・ディーニュ（7/10）：

チャンスがあれば前線へ上がり、ロングシュートをクロスバーに当てた。ブラヒム・ディアスには苦戦。