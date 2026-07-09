Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
France GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

翻訳者：

フランス対モロッコ戦の選手評価：キリアン・ムバッペは決してくじけない！PK失敗を乗り越え、レ・ブルーを準決勝へ導いた

Player ratings
フランス
モロッコ
ワールドカップ
特集＆コラム
フランス 対 モロッコ

フランスは木曜日、ボストンで粘るモロッコを2－0で下し、2026年W杯準決勝進出を決めた。前半PKを外したムバッペは、その後得点とデンベレへのアシストで雪辱した。

ディディエ・デシャン監督率いるフランス代表は前半を支配したが、エースが先制の絶好機を逃した。モロッコはほとんど相手ペナルティエリアに侵入できなかった。開始4分、ムバッペの低いシュートはわずかに外れ、続くCKではウパメカノの至近距離ヘディングもGKに阻まれた。

前半最大の場面は、ペナルティエリアでムバッペがマズラウィをステップオーバーでかわそうとした際、マンチェスター・ユナイテッドのDFに倒された場面だった。VAR確認で3分間中断した後、フランスのエースが蹴ったPKは弱く、GKボノが難なくキャッチした。

前半終了間際にはフランスが遠距離から2度決定機を創出。まずアユブ・ブアディがボールを奪われ、デシレ・ドゥエが突進しボノにセーブを強いた。ロスタイムにはルーカス・ディニェの沈むシュートがクロスバーを直撃した。

後半も流れは変わらず、フランスは60分、ムバッペが狭いエリアから頭上を超えるシュートでPKの雪辱を晴らした。直後、彼はデンベレにアシストし、低いシュートがボノの脇を突いた。

モロッコがフランスGKマイク・メイニャンを脅かしたのは試合終了10分前。ペナルティエリア角からのアゼディン・ウナヒのシュートを、ACミランの守護神は弾き出した。

GOALは、この試合のフランス代表選手を評価し、準決勝でベルギーまたはスペインと対戦する。

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    マイク・メイニャン（6/10）：

    モロッコは終始シュートを放たず、文字通り「観客」だった。終盤に1度セーブし、集中力を保った。

    ジュール・クンデ（7/10）：

    ボールに触れる機会が多く、そのサイドでは相手にほとんど脅威を与えさせなかった。

    ダヨ・ウパメカノ（6/10）：

    序盤のヘディングシュートはもっとうまく処理すべきだった。クリアーが自陣ゴール上部に当たって跳ね返った。守備面で脅かされる場面はほとんどなかった。

    ウィリアム・サリバ（6/10）：

    いつも通り冷静で、多くのパスを繋いだ。厳しい試合ではなかった。

    ルーカス・ディニェ（7/10）：

    チャンスがあれば前線へ上がり、ロングシュートをクロスバーに当てた。ブラヒム・ディアスには苦戦。

    • 広告
  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    中盤

    マヌ・コネ（7/10）：

    序盤に数回、的確な守備を見せた。堅実なプレー。

    アドリアン・ラビオ（6/10）：

    パスはまずまずで守備の役割も果たしたが、攻撃面で試合にインパクトを与えるには苦戦した。

    マイケル・オリゼ（7/10）：

    フランス代表の攻撃にスピードをもたらし、巧みな技術と素早い足さばきを見せた。

  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    攻撃

    ウスマン・デンベレ（7/10）：

    試合序盤は目立たなかったが、中央に飛び出し、前線へ切り込んでゴール隅にシュートを決めた。

    キリアン・ムバッペ（8/10）：

    開始5分で惜しいチャンスを逃し、PKは酷かったが、見事なフィニッシュとデンベレへのアシストで名誉挽回。

    デシレ・ドゥエ（7/10）：

    力強いドリブルでゴールに迫り、あと一歩のところまでいった。粘り強いプレーが実を結び、ムバッペへのアシストにつながった。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    サブメンバーとマネージャー

    ウォーレン・ザイア＝エメリー（6/10）

    フランスのメディアに少し活気を与えた。

    ジャン＝フィリップ・マテタ（6/10）：

    途中出場では試合に馴染めず、ヘディングの決定機を1度逃し、もう1度のシュートはGKに防がれた。

    ブラッドリー・バーコラ（6/10）：

    相手の疲労が見え始めた終盤、危険な突破でGKにセーブを強いた。

    マロ・グスト（評価なし）：

    終盤にクンデを休ませた。

    ディディエ・デシャン（7/10）：

    内容は完璧ではなかったが、チームは勝った。この大会の段階では、結果がすべてだ。

ワールドカップ
フランス crest
フランス
FRA
team-logo
未定
未定