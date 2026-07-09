ディディエ・デシャン監督率いるフランス代表は前半を支配したが、エースが先制の絶好機を逃した。モロッコはほとんど相手ペナルティエリアに侵入できなかった。開始4分、ムバッペの低いシュートはわずかに外れ、続くCKではウパメカノの至近距離ヘディングもGKに阻まれた。

前半最大の場面は、ペナルティエリアでムバッペがマズラウィをステップオーバーでかわそうとした際、マンチェスター・ユナイテッドのDFに倒された場面だった。VAR確認で3分間中断した後、フランスのエースが蹴ったPKは弱く、GKボノが難なくキャッチした。

前半終了間際にはフランスが遠距離から2度決定機を創出。まずアユブ・ブアディがボールを奪われ、デシレ・ドゥエが突進しボノにセーブを強いた。ロスタイムにはルーカス・ディニェの沈むシュートがクロスバーを直撃した。

後半も流れは変わらず、フランスは60分、ムバッペが狭いエリアから頭上を超えるシュートでPKの雪辱を晴らした。直後、彼はデンベレにアシストし、低いシュートがボノの脇を突いた。

モロッコがフランスGKマイク・メイニャンを脅かしたのは試合終了10分前。ペナルティエリア角からのアゼディン・ウナヒのシュートを、ACミランの守護神は弾き出した。

GOALは、この試合のフランス代表選手を評価し、準決勝でベルギーまたはスペインと対戦する。