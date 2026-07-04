フランス対パラグアイの選手評価：キリアン・ムバッペがPKを沈め、再びリオネル・メッシと並んだ。しかし「レ・ブルー」の豪華攻撃陣は、ベスト16の苦戦では存在感を示せなかった。

マイク・メイニャン（6/10）：

ACミランのGKはペナルティエリアに飛んできた数本のクロスを処理したが、それ以外はおおむね安定していた。

ジュール・クンデ（6/10）：

守備の機会は少なく、その分頻繁に前線へ上がった。

ダヨ・ウパメカノ（6/10）：

パラグアイが数回攻め上がった際、このバイエルン・ミュンヘンのセンターバックは、その圧倒的なフィジカルを活かして危険を未然に防いだ。

ウィリアム・サリバ（6/10）：

アーセナルDFにとっては静かな試合で、守備機会でもスピードが圧力を軽減した。

ルーカス・ディニェ（6/10）：

攻撃への関与は少なかったが守備は安定していた。