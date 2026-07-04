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Mark Doyle

翻訳者：

フランス対パラグアイの選手評価：キリアン・ムバッペがPKを沈め、再びリオネル・メッシと並んだ。しかし「レ・ブルー」の豪華攻撃陣は、ベスト16の苦戦では存在感を示せなかった。

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パラグアイ 対 フランス
パラグアイ
ディディエ・デシャン
キリアン・エンバペ
ウスマン・デンベレ
ブラッドリー・バルコラ
マイケル・オリーセ

土曜の夕方に開催されたワールドカップ準々決勝進出をかけての試合で、フランスはパラグアイを1－0で辛勝した。唯一の得点はキリアン・ムバッペがPKで決めた。前ラウンドでドイツを破った南米チームは手強いと予想されていたが、フィラデルフィアでの一戦でディディエ・デシャン監督の豪華攻撃陣がこれほどチャンス作りに苦戦するとは驚きだ。

フランスは前半ほとんどチャンスを作れなかったが、70分、ディエゴ・ゴメスがペナルティエリア内でデシレ・ドゥエを倒した。質の高いパスが少なかったにもかかわらず、ムバッペは冷静にPKを決め、パラグアイの抵抗を打ち破った。

グスタボ・アルファロ監督率いる組織力は、後半20分間攻勢を強めたが同点には至らなかった。以下、GOALはディディエ・デシャン率いるフランス代表を採点する。期待外れながら、フランスはモロッコとの準々決勝へ進んだ。

  • FBL-WC-2026-MATCH89-PAR-FRAAFP

    ゴールキーパーとディフェンス

    マイク・メイニャン（6/10）：

    ACミランのGKはペナルティエリアに飛んできた数本のクロスを処理したが、それ以外はおおむね安定していた。

    ジュール・クンデ（6/10）：

    守備の機会は少なく、その分頻繁に前線へ上がった。

    ダヨ・ウパメカノ（6/10）：

    パラグアイが数回攻め上がった際、このバイエルン・ミュンヘンのセンターバックは、その圧倒的なフィジカルを活かして危険を未然に防いだ。

    ウィリアム・サリバ（6/10）

    アーセナルDFにとっては静かな試合で、守備機会でもスピードが圧力を軽減した。

    ルーカス・ディニェ（6/10）：

    攻撃への関与は少なかったが守備は安定していた。

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  • FBL-WC-2026-MATCH89-PAR-FRAAFP

    中盤

    マヌ・コネ（7/10）：

    拙いタックルで警告を受けたが、フランス代表では比較的良いプレーを見せた。彼が作り出した決定機は、オーランド・ギルが好セーブで阻んだ。

    アドリアン・ラビオ（5/10）：

    積極的に動き回ったが、激しいタックルを受ける場面も。チームへの貢献度が問われる内容だった。

  • Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    攻撃

    ウスマン・デンベレ（5/10）：

    数本の良いクロスを上げたものの、バロンドール受賞者としては物足りない内容だった。

    マイケル・オリゼ（4/10）：

    バイエルン・ミュンヘンのエースとしては失望的な内容。チャンスは1回のみで、それもパラグアイが押し始めたロスタイムだった。

    ブラッドリー・バーコラ（4/10）：

    危険な場面をいくつか作ったが、試合の大半は目立たず、60分を過ぎたところでチームメイトのデジレ・ドゥエと交代した。

    キリアン・ムバッペ（7/10）

    目立たない展開ながら無駄な動きを最小限に抑え先制点を奪取。終了間際の追加点は悔やしい。それでもゴールデンブーツ賞はメッシと並んで7ゴール。

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  • Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    デシレ・ドゥエ（7/10）：

    61分に途中出場し、わずか5分後にPKを獲得。モロッコ戦での先発起用が期待される。

    ラヤン・シェルキ（評価なし）：

    後半終了間際にデンベレに代わって出場。

    ディディエ・デシャン（6/10）：

    チームの決定力不足にはやや不満もあるが、パラグアイの堅守を崩すのは容易ではなかった。この落とし穴を回避できたことは安堵材料だが、モロッコ戦へはベストな状態を取り戻す必要がある。なお、ベンチメンバーの有効活用も検討すべきだろう。

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