フランス対パラグアイの選手評価：キリアン・ムバッペがPKを沈め、再びリオネル・メッシと並んだ。しかし「レ・ブルー」の豪華攻撃陣は、ベスト16の苦戦では存在感を示せなかった。

フランスは前半ほとんどチャンスを作れなかったが、70分、ディエゴ・ゴメスがペナルティエリア内でデシレ・ドゥエを倒した。質の高いパスが少なかったにもかかわらず、ムバッペは冷静にPKを決め、パラグアイの抵抗を打ち破った。
グスタボ・アルファロ監督率いる組織力は、後半20分間攻勢を強めたが同点には至らなかった。以下、GOALはディディエ・デシャン率いるフランス代表を採点する。期待外れながら、フランスはモロッコとの準々決勝へ進んだ。
フランスは前半ほとんどチャンスを作れなかったが、70分、ディエゴ・ゴメスがペナルティエリア内でデシレ・ドゥエを倒した。質の高いパスが少なかったにもかかわらず、ムバッペは冷静にPKを決め、パラグアイの抵抗を打ち破った。
グスタボ・アルファロ監督率いる組織力は、後半20分間攻勢を強めたが同点には至らなかった。以下、GOALはディディエ・デシャン率いるフランス代表を採点する。期待外れながら、フランスはモロッコとの準々決勝へ進んだ。
マイク・メイニャン（6/10）：
ACミランのGKはペナルティエリアに飛んできた数本のクロスを処理したが、それ以外はおおむね安定していた。
ジュール・クンデ（6/10）：
守備の機会は少なく、その分頻繁に前線へ上がった。
ダヨ・ウパメカノ（6/10）：
パラグアイが数回攻め上がった際、このバイエルン・ミュンヘンのセンターバックは、その圧倒的なフィジカルを活かして危険を未然に防いだ。
ウィリアム・サリバ（6/10）：
アーセナルDFにとっては静かな試合で、守備機会でもスピードが圧力を軽減した。
ルーカス・ディニェ（6/10）：
攻撃への関与は少なかったが守備は安定していた。
マヌ・コネ（7/10）：
拙いタックルで警告を受けたが、フランス代表では比較的良いプレーを見せた。彼が作り出した決定機は、オーランド・ギルが好セーブで阻んだ。
アドリアン・ラビオ（5/10）：
積極的に動き回ったが、激しいタックルを受ける場面も。チームへの貢献度が問われる内容だった。
ウスマン・デンベレ（5/10）：
数本の良いクロスを上げたものの、バロンドール受賞者としては物足りない内容だった。
マイケル・オリゼ（4/10）：
バイエルン・ミュンヘンのエースとしては失望的な内容。チャンスは1回のみで、それもパラグアイが押し始めたロスタイムだった。
ブラッドリー・バーコラ（4/10）：
危険な場面をいくつか作ったが、試合の大半は目立たず、60分を過ぎたところでチームメイトのデジレ・ドゥエと交代した。
キリアン・ムバッペ（7/10）：
目立たない展開ながら無駄な動きを最小限に抑え先制点を奪取。終了間際の追加点は悔やしい。それでもゴールデンブーツ賞はメッシと並んで7ゴール。
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デシレ・ドゥエ（7/10）：
61分に途中出場し、わずか5分後にPKを獲得。モロッコ戦での先発起用が期待される。
ラヤン・シェルキ（評価なし）：
後半終了間際にデンベレに代わって出場。
ディディエ・デシャン（6/10）：
チームの決定力不足にはやや不満もあるが、パラグアイの堅守を崩すのは容易ではなかった。この落とし穴を回避できたことは安堵材料だが、モロッコ戦へはベストな状態を取り戻す必要がある。なお、ベンチメンバーの有効活用も検討すべきだろう。