マイク・メイニャン（6/10）：

ペナルティエリアに飛んできた数本のクロスを処理したが、それ以外では落ち着いていた。

ジュール・クンデ（6/10）：

守備の機会は少なかったが、その分頻繁に前線へ上がった。

ダヨ・ウパメカノ（6/10）：

パラグアイが数回攻め上がった際、このバイエルン・ミュンヘンのセンターバックは、圧倒的なフィジカルで危険を未然に防いだ。

ウィリアム・サリバ（6/10）：

アーセナルDFにとっては平穏な試合で、少ないピンチもスピードで難なく対応した。

ルーカス・ディニェ（6/10）：

攻撃への貢献は少なかったが守備は安定していた。