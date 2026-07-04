フランスは前半ほとんどチャンスを作れなかったが、70分、ディエゴ・ゴメスがペナルティエリア内でデシレ・ドゥエを倒した。質の高いパスが少なかったにもかかわらず、ムバッペは冷静にPKを決め、パラグアイの抵抗を打ち破った。
グスタボ・アルファロ監督の組織力は健在で、終盤20分は攻勢を強めたが同点の気配はなかった。以下、GOALはディディエ・デシャン率いるフランス代表が、今大会初となる精彩を欠いた試合ながら準々決勝進出を決めた全選手をランキング形式で評価する。
フランスは前半ほとんどチャンスを作れなかったが、70分、ディエゴ・ゴメスがペナルティエリア内でデシレ・ドゥエを倒した。質の高いパスが少なかったにもかかわらず、ムバッペは冷静にPKを決め、パラグアイの抵抗を打ち破った。
グスタボ・アルファロ監督の組織力は健在で、終盤20分は攻勢を強めたが同点の気配はなかった。以下、GOALはディディエ・デシャン率いるフランス代表が、今大会初となる精彩を欠いた試合ながら準々決勝進出を決めた全選手をランキング形式で評価する。
マイク・メイニャン（6/10）：
ペナルティエリアに飛んできた数本のクロスを処理したが、それ以外では落ち着いていた。
ジュール・クンデ（6/10）：
守備の機会は少なかったが、その分頻繁に前線へ上がった。
ダヨ・ウパメカノ（6/10）：
パラグアイが数回攻め上がった際、このバイエルン・ミュンヘンのセンターバックは、圧倒的なフィジカルで危険を未然に防いだ。
ウィリアム・サリバ（6/10）：
アーセナルDFにとっては平穏な試合で、少ないピンチもスピードで難なく対応した。
ルーカス・ディニェ（6/10）：
攻撃への貢献は少なかったが守備は安定していた。
マヌ・コネ（7/10）：
拙いタックルで警告を受けたが、フランス代表では比較的良いプレーを見せた。彼が作り出した決定機は、オーランド・ギルが指先で弾き出した。
アドリアン・ラビオ（5/10）：
動き回ったが、激しいタックルを受け、チームへの貢献を疑問視される内容だった。
ウスマン・デンベレ（5/10）：
数本の良いクロスを上げたが、バロンドール受賞者としては物足りない内容だった。
マイケル・オリゼ（4/10）：
バイエルン・ミュンヘンのエースとしては残念な内容。チャンスは1回だけ、しかもパラグアイが攻勢を強めたロスタイムでのことだった。
ブラッドリー・バーコラ（4/10）：
危険な場面をいくつか作ったが、試合の大半は目立たず、60分を過ぎたところでチームメイトのデジレ・ドゥエと交代した。
キリアン・ムバッペ（7/10）：
目立たない展開ながら無駄な動きを最小限に抑え先制点を奪取。終了間際の追加点は悔やしい。それでも7ゴールでリオネル・メッシと並んだ。
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デシレ・ドゥエ（7/10）：
61分に途中出場し、わずか5分後にPKを獲得。モロッコ戦での先発起用が期待される。
ラヤン・シェルキ（評価なし）：
後半終了間際にデンベレに代わって出場。
ディディエ・デシャン（6/10）：
チームの決定力不足にはやや不満もあるだろうが、パラグアイの堅守を崩すのは容易ではなかった。デシャン監督は、この潜在的な落とし穴を回避し、負傷者も出さずに済んだことを安堵しているはずだ。しかしモロッコに勝つには、フランスはベストのパフォーマンスを取り戻す必要がある。さらに、ベンチメンバーをもっと有効に活用するべきだとあえて提案しておきたい……