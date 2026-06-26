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France GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

翻訳者：

フランス対ノルウェー戦の選手評価：ウスマン・デンベレが主役をさらった！PSGのスターが素早いハットトリックで「ムバッペ対ハーランド」のW杯対決の注目を独り占めした。

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ノルウェー 対 フランス
ウスマン・デンベレ
キリアン・エンバペ

金曜日の試合で、ウスマン・デンベレが32分間でハットトリックを達成し、フランスがノルウェーを4－1で下した。前半だけで勝負は決まり、バロンドール受賞者のデンベレはキリアン・ムバッペの巧みなアシストを受けて大暴れした。

首位を狙える試合でノルウェーのソルバッケン監督は大幅な輪番起用を選択。ハーランドやオデガードをベンチに残したが、その采配は裏目に出た。

キックオフ直後、ノルウェーはボールを失い、ムバッペのシュートはGKに弾かれてクロスバーを叩いた。その6分後、ムバッペのパスをデンベレがファーサイドに決め、フランスが先制した。

マイケル・オリゼのシュートはブロックされ、反対サイドではヨルゲン・ストランド・ラーセンが至近距離から枠上に外した。ムバッペのシュートはセーブされたが、直後に再びデムベレへパス。デムベレはペナルティエリアからカーブをかけて追加点。しかしノルウェーもすぐにテロ・アスガードが肩を落とし、低いシュートでマイク・メイニャンを破った。

しかしその直後、デンベレはペナルティエリアで時間とスペースを与えられ、左足を曲げて再びネットを揺らし、前半だけでハットトリックを達成した。

後半立ち上がり、テオ・エルナンデスがPKを献上したが、ストランド・ラーセンの弱々しいキックをマイニャンがセーブ。その後はフランスが優位を保ち、ムバッペのシュートはわずかに枠を外れ、オスカー・ボブのシュートもマイニャンが阻んだ。アディショナルタイムにはデシレ・ドゥエがヘディングでネットを揺らし、スコアを5－2とした。

GOALがボストンでのフランス代表選手を採点する。

  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    ゴールキーパーとディフェンス

    マイク・メイニャン（7/10）：

    ノルウェーの得点場面では反応が遅れたが、PKを好セーブで阻止し失態を挽回（とはいえシュートの質は低かった）。ボブの決定機も防いだ。

    ジュール・クンデ（6/10）：

    シェルデルップに苦戦し、前線への推進は限定的。だが守備優先の展開では必要十分だった。

    ダヨ・ウパメカノ（7/10）：

    アースガードのボディフェイントに簡単に翻弄されたが、守備で貢献しチームを押し上げた。

    マクセンス・ラクロワ（5/10）：

    代表デビュー戦ではプレーに乱れがあり、1対1でも劣勢だった。

    テオ・エルナンデス（4/10）：

    足をだらりと出してPKを献上する、極めて怠慢なファウルだった。マイニャンがこれをセーブしてくれたことに感謝するだろう。

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    中盤

    オーレリアン・チュアメニ（7/10）：

    あらゆる場面で存在感を示し、堅実なオールラウンドなプレーを見せた。デンベレのハットトリックを鋭いアシストで演出した。

    マヌ・コネ（6/10）：

    パスはシンプルだったが、1対1ではやや苦戦。

    マイケル・オリゼ（6/10）：

    中央での起用が響き、チャンスを活かせなかった。

  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    攻撃

    ウスマン・デンベレ（10/10）：

    軽快な足さばきと決定力で前半にハットトリック。警戒されても圧巻だった。

    キリアン・ムバッペ（8/10）：

    主役ながらサポートに回り、デンベレに2アシスト。自身も好機を創出した。

    デシレ・ドゥエ（7/10）：

    他のフォワードほど試合に絡まなかったが、常に脅威だった。ロスタイムにヘディングでネットを揺らし、決定力不足を払拭した。

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    ラヤン・チェルキ（5/10）：

    試合が徐々に盛り下がる中、活躍の機会は限定的だった。

    ブラッドリー・バーコラ（7/10）：

    鋭いシュートを1本放ち、ニアポストでGKにセーブを強いた。終盤のドゥエのヘディングゴールをアシストした。

    イブラヒマ・コナテ（6/10）：

    残り15分で途中出場し、堅実なプレーを見せた。

    マロ・グスト（評価なし）：

    試合終了間際に投入された。

    ジャン＝フィリップ・マテタ（評価なし）：

    ムバッペに代わって終盤に投入された。

    ギ・ステファン（7/10）：

    家族の訃報で欠場したディディエ・デシャンに代わり采配を振るい、攻撃陣の出来には満足しているだろう。任務は果たされた。

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