首位を狙える試合でノルウェーのソルバッケン監督は大幅な輪番起用を選択。ハーランドやオデガードをベンチに残したが、その采配は裏目に出た。

キックオフ直後、ノルウェーはボールを失い、ムバッペのシュートはGKに弾かれてクロスバーを叩いた。その6分後、ムバッペのパスをデンベレがファーサイドに決め、フランスが先制した。

マイケル・オリゼのシュートはブロックされ、反対サイドではヨルゲン・ストランド・ラーセンが至近距離から枠上に外した。ムバッペのシュートはセーブされたが、直後に再びデムベレへパス。デムベレはペナルティエリアからカーブをかけて追加点。しかしノルウェーもすぐにテロ・アスガードが肩を落とし、低いシュートでマイク・メイニャンを破った。

しかしその直後、デンベレはペナルティエリアで時間とスペースを与えられ、左足を曲げて再びネットを揺らし、前半だけでハットトリックを達成した。

後半立ち上がり、テオ・エルナンデスがPKを献上したが、ストランド・ラーセンの弱々しいキックをマイニャンがセーブ。その後はフランスが優位を保ち、ムバッペのシュートはわずかに枠を外れ、オスカー・ボブのシュートもマイニャンが阻んだ。アディショナルタイムにはデシレ・ドゥエがヘディングでネットを揺らし、スコアを5－2とした。

GOALがボストンでのフランス代表選手を採点する。