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【選手採点：フランス】エースエンバペが圧巻の活躍！キャプテンが「レ・ブルー」の歴史に名を刻む

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フランス 対 セネガル
キリアン・エンバペ
マイケル・オリーセ

苦戦ながら、優勝候補フランスはグループI初戦でセネガルに3-1勝利。前半は低調だった「レ・ブルー」だが、後半に覚醒。キリアン・エンバペは前半不調だったものの、ブラッドリー・バルコラの得点を挟んで2得点し、代表最多得点記録を更新した。

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GOALがニュージャージーでのフランス代表選手たちを評価する。

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK＆DF

    マイク・メニャン（6/10）：

    ジャクソンのシュートはポストに当たり、運よく彼の足に当たって枠外へ。終盤にはゴールラインを割る寸前でボールを落としそうになった。

    ジュール・クンデ（6/10）：

    時折マネに翻弄されたが、前線へ積極的に上がり、試合が進むにつれて調子を上げた。

    ダヨ・ウパメカノ（7/10）：

    序盤はサールに圧力をかけられたが、見事な守備で凌いだ。終始安定していた。

    ウィリアム・サリバ（6/10）：

    左サイドで冷静にプレーし、サールに重要なスライディングタックルを決めた。

    リュカ・エルナンデス（6/10）：

    多くの攻撃をそのサイドで受け、前線に張り出しすぎた場面も。攻撃の脅威は見せられなかった。

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  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MF

    オーレリアン・チュアメニ（6/10）：

    常にポジションを保ち正確なパスを配ったが、決定的な突破は欠けた。中盤のフィジカルな攻防を楽しんでいた。

    アドリアン・ラビオ（7/10）：

    前線への突破でチームに活力を与え、中央への素晴らしいスルーパスでバルコラの得点をアシストした。

    ウスマン・デンベレ（6/10）：

    ライン間で脅威だったが、ボールがうまく供給されず、優位な展開にもかかわらず存在感を失った。

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FW

    マイケル・オリーセ（8/10）：

    序盤は目立たなかったが、ハーフタイム後に中央へ移動。決定機を創出し、ディフェンスを崩してエンバペへのアシストを記録。キャプテンの2点目にも関与した。

    キリアン・エンバペ（8/10）：

    前半はボール扱いが粗く、失点免れたのは運。PKが認められなかったが、冷静なフィニッシュで雪辱し、代表歴代最多得点を更新。

    デジレ・ドゥエ（6/10）：

    守備ではやや消極的で、攻撃でも決定的な脅威には欠けたが、後半は2度の決定機を創出した。

  • FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

    サブ＆監督

    ブラッドリー・バルコラ（7/10）：

    巧みなドリブルとGKをかわす鮮やかなシュートで即座に存在感を示した。

    ラヤン・シェルキ（評価なし）：

    出場が遅く、目立った活躍なし。

    ディディエ・デシャン（6/10）：

    前半は不安だったが、オリーセを中央に置いた采配が功を奏した。本人もさらなる活躍を期待しているはず。

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