マイク・メニャン（6/10）：

ジャクソンのシュートはポストに当たり、運よく彼の足に当たって枠外へ。終盤にはゴールラインを割る寸前でボールを落としそうになった。

ジュール・クンデ（6/10）：

時折マネに翻弄されたが、前線へ積極的に上がり、試合が進むにつれて調子を上げた。

ダヨ・ウパメカノ（7/10）：

序盤はサールに圧力をかけられたが、見事な守備で凌いだ。終始安定していた。

ウィリアム・サリバ（6/10）：

左サイドで冷静にプレーし、サールに重要なスライディングタックルを決めた。

リュカ・エルナンデス（6/10）：

多くの攻撃をそのサイドで受け、前線に張り出しすぎた場面も。攻撃の脅威は見せられなかった。