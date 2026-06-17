GOALがニュージャージーでのフランス代表選手たちを評価する。
【選手採点：フランス】エースエンバペが圧巻の活躍！キャプテンが「レ・ブルー」の歴史に名を刻む
- Getty Images Sport
GK＆DF
マイク・メニャン（6/10）：
ジャクソンのシュートはポストに当たり、運よく彼の足に当たって枠外へ。終盤にはゴールラインを割る寸前でボールを落としそうになった。
ジュール・クンデ（6/10）：
時折マネに翻弄されたが、前線へ積極的に上がり、試合が進むにつれて調子を上げた。
ダヨ・ウパメカノ（7/10）：
序盤はサールに圧力をかけられたが、見事な守備で凌いだ。終始安定していた。
ウィリアム・サリバ（6/10）：
左サイドで冷静にプレーし、サールに重要なスライディングタックルを決めた。
リュカ・エルナンデス（6/10）：
多くの攻撃をそのサイドで受け、前線に張り出しすぎた場面も。攻撃の脅威は見せられなかった。
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MF
オーレリアン・チュアメニ（6/10）：
常にポジションを保ち正確なパスを配ったが、決定的な突破は欠けた。中盤のフィジカルな攻防を楽しんでいた。
アドリアン・ラビオ（7/10）：
前線への突破でチームに活力を与え、中央への素晴らしいスルーパスでバルコラの得点をアシストした。
ウスマン・デンベレ（6/10）：
ライン間で脅威だったが、ボールがうまく供給されず、優位な展開にもかかわらず存在感を失った。
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FW
マイケル・オリーセ（8/10）：
序盤は目立たなかったが、ハーフタイム後に中央へ移動。決定機を創出し、ディフェンスを崩してエンバペへのアシストを記録。キャプテンの2点目にも関与した。
キリアン・エンバペ（8/10）：
前半はボール扱いが粗く、失点免れたのは運。PKが認められなかったが、冷静なフィニッシュで雪辱し、代表歴代最多得点を更新。
デジレ・ドゥエ（6/10）：
守備ではやや消極的で、攻撃でも決定的な脅威には欠けたが、後半は2度の決定機を創出した。
- AFP
サブ＆監督
ブラッドリー・バルコラ（7/10）：
巧みなドリブルとGKをかわす鮮やかなシュートで即座に存在感を示した。
ラヤン・シェルキ（評価なし）：
出場が遅く、目立った活躍なし。
ディディエ・デシャン（6/10）：
前半は不安だったが、オリーセを中央に置いた采配が功を奏した。本人もさらなる活躍を期待しているはず。