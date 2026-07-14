フランス対スペイン、CMの採点。オリゼ、ディニェ、ラビオは酷評。ムバッペは口先だけ。ロドリは「教授」級、ペドロ・ポロはマークなし。

マイニャン 6：セーブなし。シュート2本で2失点も、責任は彼にない。ボールコントロールは粗い。





クンデ 5.5：担当エリアではバエナに脅かされなかった。攻め上がる勇気が足りず、時間が経つにつれて冷静さを失った。





サリバ 6：大きな波乱はなく30分弱の出場にとどまった。背中の不調で途中交代し、チームの守備とカウンター戦略に影響を与えた（30分 ラクロワ 4.5：体格は良いが、小柄なスペイン選手に対応できず機動力のなさを露呈。 強引なプレーは通用せず、ビルドアップでも無力だった。





ウパメカノ 4.5：連携が切れ、ヤマルには好守を見せたがオルモには対応遅れ。守備陣と共に沈んだ。





ディグネ 4：ヤマルへのファールでPKを献上。経験値を考えると許されないミス。 そのミスから立ち直れず、後半はヤマルのスパリングパートナーと化し、完全に屈辱を味わった。ボールに触れたのは序盤と終盤だけだった。（72分 テオ・エルナンデス6：投入されて攻勢に出たが、効果は薄かった）





チュアメニ5：守備のフィルター役も攻撃の組み立てもできず、ただボールを追うだけ。プレスのタイミングも距離の詰め方も理解できず、90分間暗闇をさまよった。





ラビオ 4：頭を打ったときのアニメの星マークが彼の中にある。 スペインのパス回しに翻弄され、状況把握に失敗。ファビアンへの危険なタックルで退場の危機もあった。バートンが警告を見過ごし、救われた。ハーフタイムでの交代は妥当（46分 コネ 5：チュアメニの二番煎じ。中盤は常にスペインが数的に優位で、無駄走りが目立った）。





デンベレ 5：ポジション取りに苦戦し、中盤のサポートもできず、危険な場面を一度も作り出せなかった。チームのために個人プレーを活かせなかった。





オリゼ 4：緊張したプレーでロドリへの悪質タックル。オレンジカードレベルもイエローすら出ず。ミスパス多すぎ。デシャン監督は右サイドに配置しデンベレを中央へ移したが改善せず。ピッチを小走りしリズムに乗れず、感情を捉えられず。感情の欠けた試合。 ダラスで次期バロンドール候補の座は消えた（72分 シェルキ 5.5：ほとんど見せ場なし）





バルコラ 6：唯一チャンスを作った選手。ゴール前での決定機を逃した（57分 ドゥエ 5：入ってすぐポロを見失い失点。試合の流れを変える機会もあったが、シュートまで時間がかかりすぎた）





ムバッペ 5：前半シュート0本、タッチ14回。遠射数本で流れを変えようとしたが不発。 緊張と凡庸の渦に飲み込まれ、試合を終えた。3度目の決勝を夢見ていたが、チームメイトにも裏切られ、テレビ観戦することになる。今回は彼が第一の責任者だ。舞台裏のリーダーに過ぎず、終盤の動揺は許されない。





デシャン 5：前線4人は守備に貢献せず、数的優位とボール支配を許した。オリゼの起用時間が長く、バルコラの交代は疑問。大きな失望を残しベンチへ。次は土曜の3位決定戦だが、誰が気にするだろうか。



