2026年W杯準決勝第1戦、フランス対スペインの選手評価は以下の通り。ダラスで行われた試合はスペインが2-0で勝利。得点はオヤルサバルのPKとペドロ・ポロのゴール。フランスは日曜21時にアルゼンチンまたはイングランドと対戦する。両チームは明日、アトランタで準決勝第2戦を行う。
翻訳者：
フランス対スペイン、CMの採点。オリゼ、ディニェ、ラビオは酷評。ムバッペは口先だけ。ロドリは「教授」級、ペドロ・ポロはマークなし。
フランス代表の選手評価
マイニャン 6：セーブなし。シュート2本で2失点も、責任は彼にない。ボールコントロールは粗い。
クンデ 5.5：担当エリアではバエナに脅かされなかった。攻め上がる勇気が足りず、時間が経つにつれて冷静さを失った。
サリバ 6：大きな波乱はなく30分弱の出場にとどまった。背中の不調で途中交代し、チームの守備とカウンター戦略に影響を与えた（30分 ラクロワ 4.5：体格は良いが、小柄なスペイン選手に対応できず機動力のなさを露呈。 強引なプレーは通用せず、ビルドアップでも無力だった。
ウパメカノ 4.5：連携が切れ、ヤマルには好守を見せたがオルモには対応遅れ。守備陣と共に沈んだ。
ディグネ 4：ヤマルへのファールでPKを献上。経験値を考えると許されないミス。 そのミスから立ち直れず、後半はヤマルのスパリングパートナーと化し、完全に屈辱を味わった。ボールに触れたのは序盤と終盤だけだった。（72分 テオ・エルナンデス6：投入されて攻勢に出たが、効果は薄かった）
チュアメニ5：守備のフィルター役も攻撃の組み立てもできず、ただボールを追うだけ。プレスのタイミングも距離の詰め方も理解できず、90分間暗闇をさまよった。
ラビオ 4：頭を打ったときのアニメの星マークが彼の中にある。 スペインのパス回しに翻弄され、状況把握に失敗。ファビアンへの危険なタックルで退場の危機もあった。バートンが警告を見過ごし、救われた。ハーフタイムでの交代は妥当（46分 コネ 5：チュアメニの二番煎じ。中盤は常にスペインが数的に優位で、無駄走りが目立った）。
デンベレ 5：ポジション取りに苦戦し、中盤のサポートもできず、危険な場面を一度も作り出せなかった。チームのために個人プレーを活かせなかった。
オリゼ 4：緊張したプレーでロドリへの悪質タックル。オレンジカードレベルもイエローすら出ず。ミスパス多すぎ。デシャン監督は右サイドに配置しデンベレを中央へ移したが改善せず。ピッチを小走りしリズムに乗れず、感情を捉えられず。感情の欠けた試合。 ダラスで次期バロンドール候補の座は消えた（72分 シェルキ 5.5：ほとんど見せ場なし）
バルコラ 6：唯一チャンスを作った選手。ゴール前での決定機を逃した（57分 ドゥエ 5：入ってすぐポロを見失い失点。試合の流れを変える機会もあったが、シュートまで時間がかかりすぎた）
ムバッペ 5：前半シュート0本、タッチ14回。遠射数本で流れを変えようとしたが不発。 緊張と凡庸の渦に飲み込まれ、試合を終えた。3度目の決勝を夢見ていたが、チームメイトにも裏切られ、テレビ観戦することになる。今回は彼が第一の責任者だ。舞台裏のリーダーに過ぎず、終盤の動揺は許されない。
デシャン 5：前線4人は守備に貢献せず、数的優位とボール支配を許した。オリゼの起用時間が長く、バルコラの交代は疑問。大きな失望を残しベンチへ。次は土曜の3位決定戦だが、誰が気にするだろうか。
スペイン代表の選手評価
ウナイ・シモン 7：42分、自陣ペナルティエリアへ突進したムバッペを勇敢に阻んだ。 試合開始から1時間以上はほぼ観戦状態だったが、初めてグローブを汚したのはムバッペのシュート兼クロスをCKに逃れた場面。81分のドゥエへのセーブは形こそ完璧ではなかったが、効果は十分。飛び出しも正確で、失点が最も少ない守備陣に安心感を与えた。
ペドロ・ポロ 8：バルコラを封じるカバーリングに集中し、右サイドのヤマルをフォローするため前線へも果敢に攻撃参加。2－0の場面ではSBからボールを運び、MFとして展開し、最後はFWのようにマニャンとの1対1を冷静に決めて見せた。 今大会2ゴール目。極めて高いレベルでのプレーを見せた。（83分よりジョレンテ 評価なし）
クバルシ 7.5：バルセロナでデビュー後、代表でも2007年生まれとは思えない落ち着きでベテラン相手に堂々たるプレー。この試合も守備で安定感を見せ、ヤマルへの正確なロングフィードで3点目を演出した。 守備では細心の注意を払い、ヤマルへのミリ単位の正確なパスなど攻撃でも存在感を示した。そのパスがわずかにずれていれば3-0になっていた。
ラポルテ 8：守備陣のリーダーとしてクバルシの飛び出しやバックトラッキングまで指示。難局でも正確に解決し、エリアに飛ぶ攻撃をすべて跳ね返した。フランスの猛攻にも動じず、今大会最高のセンターバックだ。
ククレラ 7.5：左足のロングクロスがヤマルのプレーとディニェのミスにつながり、1-0のPKを演出。サイドラインでオリゼを倒し、軽率にイエローカードを受けた。 後半は攻撃性と集中力を高め、相手に抜かれることはなく、ペナルティエリア手前からムバッペが放った危険なシュートをブロックした場面も決定的な活躍だった。
ファビアン・ルイス 7.5：ペドリに代わり先発した元ナポリの選手は、フィジカルとボールコントロールで存在感を示した。38分には2-0の決定機を掴んだが、ウパメカノが土壇場で阻止した。 後半はリードを守りつつ追加点を狙うスペインの攻撃で存在感を示し、77分にはメリノと交代した。
ロドリ 8：2024年の膝の重傷から完全復活。スペインの要としてパスコースを塞ぎ、インターセプトから攻撃の起点となる。
ヤマル 6.5：PK獲得の半分は彼の功績。ククレラのクロスを信じてサイドバックをミスに誘った。 前半終了間際にはダニ・オルモとのワンツーでファビアン・ルイスの2点目を演出しかけた。後半も存在感を高め、コンディションの向上を示した。オフサイド判定がなければ3－0もあった。
ダニ・オルモ 7.5：ここ数試合ほど目立たなかったが、要所で存在感を発揮。ヤマルとのグラウンダー連携でファビアン・ルイスに好機を創出。後半はリズムを支配し、三角パスでペドロ・ポロの2点目をアシスト。（77分ペドリと交代）
バエナ 7：スペイン選手たちの犠牲精神と献身性を体現。3人分の働きでククレッラを助け、デンベレとオリゼをマーク。さらにクンデの背後を狙う攻撃も忘れなかった。 （84分よりニコ・ウィリアムズ 評価なし）
オヤルサバル 7：今大会5点目、代表では今季14点目。センターフォワードではないが、つなぎ役として、また適切なポジショニングでチームを支える。 （74分フェラン・トーレス 6）：78分、ヘディングで3-0の追加点を狙ったがわずかに外した。
デ・ラ・フエンテ監督 8：デシャン率いる“無敵”フランスに手本を示し、ボールと中盤を支配して危なげなく勝利した。
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