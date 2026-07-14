フランス対スペインの選手評価：ムバッペとオリゼは存在感なく、ディニェは惨憺たるプレー。レ・ブルーは3大会連続決勝進出を逃した。

大会の優勝候補・フランス代表は、前半半ばに先制点を許すまで精彩を欠いた。ボール支配率は優位でなかったが、相手にもほとんどチャンスを与えていなかった。しかしルーカス・ディニェがラミン・ヤマルにPKを献上し、ミケル・オヤルサバルに決められた。フランスは今大会初めてリードを許した。

その後もフランスが流れを握る場面はほとんどなく、ムパベ、デンベレ、オリゼ、バルコラの突破もスペイン守備に阻まれた。一方、フランスはヤマル、オヤルサバル、オルモを止められず苦戦した。

前半、スペインは時折素早く攻め込んだが、マイク・メイニャンを脅かすまでには至らず、フランスは警告を受けただけだった。

フランスは教訓を生かせず、60分目前にスペインが難なく2点目を奪った。前半に負傷したサリバに代わって入ったラクロワは、オルモのスルーパスに釣られて前に出てしまい、ポロに余裕でシュートさせる時間を作ってしまった。

デシャン監督は3大会連続決勝進出を逃し、代表監督としての伝説に幕を閉じた。一方、ルイス・デ・ラ・フエンテ率いるスペインは決勝進出にふさわしい力を見せた。

GOALがAT&Tスタジアムでのフランス代表選手たちを採点する…