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GFX Mbappe Olise Digne France Getty/GOAL
Peter McVitie

翻訳者：

フランス対スペインの選手評価：ムバッペとオリゼは存在感なく、ディニェは惨憺たるプレー。レ・ブルーは3大会連続決勝進出を逃した。

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フランス 対 スペイン
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火曜日、ディディエ・デシャン率いるフランスはスペインに0-2で敗れ、ワールドカップを惨めに終えた。ムバッペ、オリゼ、デンベレは沈黙。フランスは準決勝の最初の80分間、枠内シュート0本。その間にスペインが勝ち進んだ。

大会の優勝候補・フランス代表は、前半半ばに先制点を許すまで精彩を欠いた。ボール支配率は優位でなかったが、相手にもほとんどチャンスを与えていなかった。しかしルーカス・ディニェがラミン・ヤマルにPKを献上し、ミケル・オヤルサバルに決められた。フランスは今大会初めてリードを許した。

その後もフランスが流れを握る場面はほとんどなく、ムパベ、デンベレ、オリゼ、バルコラの突破もスペイン守備に阻まれた。一方、フランスはヤマル、オヤルサバル、オルモを止められず苦戦した。

前半、スペインは時折素早く攻め込んだが、マイク・メイニャンを脅かすまでには至らず、フランスは警告を受けただけだった。

フランスは教訓を生かせず、60分目前にスペインが難なく2点目を奪った。前半に負傷したサリバに代わって入ったラクロワは、オルモのスルーパスに釣られて前に出てしまい、ポロに余裕でシュートさせる時間を作ってしまった。

デシャン監督は3大会連続決勝進出を逃し、代表監督としての伝説に幕を閉じた。一方、ルイス・デ・ラ・フエンテ率いるスペインは決勝進出にふさわしい力を見せた。

GOALがAT&Tスタジアムでのフランス代表選手たちを採点する…

  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    ゴールキーパーとディフェンス

    マイク・メイニャン（5/10）：

    多くのシュートを防ぐことはできなかったが、敗戦は彼の責任ではない。

    ジュール・クンデ（5/10）：

    ククレラにスペースを与え、PKにつながるクロスを許した。

    ダヨ・ウパメカノ（6/10）：

    スペインの危険な攻撃をいくつか阻止した。

    ウィリアム・サリバ（評価なし）：

    ボールさばきは良かったが30分に負傷交代。

    ルーカス・ディニェ（2/10）：

    ヤマルへのファウルでPKを献上し、交代するまでスペインに複数チャンスを与えた。

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    中盤

    オーレリアン・チュアメニ（6/10）：

    ボールを追いかけ、チームで最も頼れる選手の一人だった。

    アドリアン・ラビオ（4/10）：

    開始9分で警告を受け、リズムを取り戻せなかった。今大会ではこれより良いプレーも見せたが、前半終了時に交代するまで、ボールを持つ前後とも精彩を欠いた。

    マイケル・オリゼ（3/10）：

    スペインの守備の隙を見つけられず、今大会で最も精彩を欠いた。

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    攻撃

    ウスマン・デンベレ（3/10）：

    ボール扱いが粗く、スペインの守備を崩せなかった。

    キリアン・ムバッペ（3/10）：

    シュート1本にとどまり、チャンスも作れなかった。

    ブラッドリー・バーコラ（4/10）：

    60分頃交代するまで攻撃の突破口になれなかった。

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    サブメンバーとマネージャー

    マクセンス・ラクロワ（4/10）：

    30分後にサリバと交代。2点目の場面ではペドロ・ポロに対応が遅れた。

    マヌ・コネ（4/10）：

    ハーフタイムにラビオトに代わって出場。スペインがリードを2点に広げた場面では立ち尽くすだけだった。

    デジレ・ドゥエ（5/10）：

    遠距離から2本シュートを放ったが、いずれも実を結ばなかった。

    テオ・エルナンデス（6/10）：

    ディニェより粘ったが、逆転のきっかけは作れなかった。

    ラヤン・シェルキ（5/10）：

    フランス代表が完全に封じ込められ、チャンスはほとんど作れなかった。

    ディディエ・デシャン（3/10）：

    ワールドカップのレジェンドとしては悲劇的な終わり方だった。チームは終始劣勢で、優勝候補と呼ばれた姿ではなかった。

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