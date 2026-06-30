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France GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

翻訳者：

フランス対スウェーデン戦の選手評価：マイケル・オリゼ、君は天才だ！ 圧巻のMFプレーが「レ・ブルー」をW杯ベスト16へ導き、ムバッペはメッシ並みの活躍を見せた。

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フランス 対 スウェーデン

フランスは火曜日、マイケル・オリゼの活躍でスウェーデンに3-0で勝ち、2026年W杯ベスト16進出を決めた。ニュージャージーで輝いたバイエルン新星は試合を支配し、ムバッペの2得点とバルコラのゴールでレ・ブルーは楽々と32強を突破した。

フランスは序盤こそペースをつかめなかったが、ディディエ・デシャン監督率いるチームは前半に連続してチャンスを作り、その圧力が先制点につながった。

バルコラの長いドリブルは枠を超えたシュートで終わり、直後にムバッペのゴールはわずかなオフサイドで取り消された。その後、ラビオが2度決定機を演出。その間にレアル・マドリードの選手がペナルティエリアでポストを直撃する場面もあった。

30分過ぎにはオリゼが躍動し、鮮やかなオーバーヘッドがポストを直撃。デンベレはリバウンドを枠外に外した。

デンベレは続けてペナルティエリア外から巻いたシュートを枠外に外し、スウェーデンGKの好セーブを誘った。その直後のCKからフランスが先制。左サイドでオリゼとデンベレが展開したセットプレーをムバッペがギョケレスをかわしてファーへ叩き込んだ。

後半立ち上がりにオリゼのスルーパスからバルコラが追加点。60分過ぎのカーブシュートは好セーブに阻まれ、10分後の決定機もGKに防がれた。

オリゼは再び正確なスルーパスを供給し、ムバッペが堂々とネットを揺らして試合を決定づけた。フランスはベスト16でパラグアイと対戦する。

GOALがニュージャージーでのフランス代表選手を採点する。

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    ゴールキーパーとディフェンス

    マイク・メイニャン（6/10）：

    スウェーデンの攻撃陣は脅威だったが、彼に仕事をさせることはほとんどなかった。

    ジュール・クンデ（7/10）：

    積極的に前線へ上がり、アシスト級のプレーを見せたが、ムバッペのシュートはポストを直撃した。

    ダヨ・ウパメカノ（6/10）：

    スウェーデンの数少ない攻撃ではアレクサンダー・イサクに苦戦。

    ウィリアム・サリバ（6/10）：

    アーセナルのチームメイト、ヴィクトル・ギョケレスと激しい肉弾戦を展開。

    ルーカス・ディニェ（7/10）：

    高い位置を取って良いシュートを放った。

    • 広告
  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    中盤

    オーレリアン・チュアメニ（6/10）：

    大きな影響は与えられなかったが、広範囲をカバーし、堅実なプレーだった。

    アドリアン・ラビオ（7/10）：

    攻撃を後方から支え、2度の好機でゴールに迫った。頻繁に前線へのパスを狙っていた。

    マイケル・オリゼ（9/10）：

    ピッチを縦横無尽に駆け回り、決定機を連発。信じられないオーバーヘッドで歴史的ゴールを狙った。バークローラとムバッペへのアシストも圧巻。

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    攻撃

    ウスマン・デンベレ（7/10）：

    ムバッペの先制点をアシストし、多くのチャンスを作った。オリゼのシュートのリバウンドを押し込めなかった。

    キリアン・ムバッペ（8/10）：

    ポストを叩いたが、すぐに――そして当然のように――取り返した。オリゼの好プレーから2点目を決め、大会通算6ゴールでリオネル・メッシに並んだ。

    ブラッドリー・バーコラ（7/10）：

    決定機を迎えたがシュートは枠の上へ。次のチャンスでは強烈なシュートでネットを揺らした。

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    サブメンバーとマネージャー

    デズィア・ドゥエ（6/10）：

    強烈なシュートでGKを脅かした。

    マロ・グスト（6/10）：

    終盤に投入され、守備を固めクンデを休ませた。

    テオ・エルナンデス（評価なし）：

    グスト同様、反対サイドで出場し、速く前線へ上がった。

    ジャン＝フィリップ・マテタ（評価なし）：

    試合終盤にムバッペに代わって投入された。

    ラヤン・シェルキ（評価なし）：

    オリゼに待望の休息を与えた。

    ディディエ・デシャン（8/10）：

    ベンチに復帰。チームは絶好のタイミングで調子を上げ、脅威になりつつある。

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