フランス対スウェーデン戦の選手評価：マイケル・オリゼ、君は天才だ！ 圧巻のMFプレーが「レ・ブルー」をW杯ベスト16へ導き、ムバッペはメッシ並みの活躍を見せた。

フランスは序盤こそペースをつかめなかったが、ディディエ・デシャン監督率いるチームは前半に連続してチャンスを作り、その圧力が先制点につながった。

バルコラの長いドリブルは枠を超えたシュートで終わり、直後にムバッペのゴールはわずかなオフサイドで取り消された。その後、ラビオが2度決定機を演出。その間にレアル・マドリードの選手がペナルティエリアでポストを直撃する場面もあった。

30分過ぎにはオリゼが躍動し、鮮やかなオーバーヘッドがポストを直撃。デンベレはリバウンドを枠外に外した。

デンベレは続けてペナルティエリア外から巻いたシュートを枠外に外し、スウェーデンGKの好セーブを誘った。その直後のCKからフランスが先制。左サイドでオリゼとデンベレが展開したセットプレーをムバッペがギョケレスをかわしてファーへ叩き込んだ。

後半立ち上がりにオリゼのスルーパスからバルコラが追加点。60分過ぎのカーブシュートは好セーブに阻まれ、10分後の決定機もGKに防がれた。

オリゼは再び正確なスルーパスを供給し、ムバッペが堂々とネットを揺らして試合を決定づけた。フランスはベスト16でパラグアイと対戦する。

GOALがニュージャージーでのフランス代表選手を採点する。