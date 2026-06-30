フランス対スウェーデン戦の選手評価：マイケル・オリゼ、君は天才だ！ 中盤での圧巻のプレーが「レ・ブルー」をワールドカップベスト16へ導き、キリアン・ムバッペはリオネル・メッシ並みの活躍を見せた。

フランスは序盤こそペースをつかめなかったが、ディディエ・デシャン監督率いるチームは前半に連続してチャンスを作り、その圧力が先制点につながった。

バルコラの長いドリブルは枠を超えたシュートで終わり、直後にムバッペのゴールはわずかなオフサイドで取り消された。その後、ラビオが2度決定機を演出。ムバッペはペナルティエリア内の広大なスペースからシュートしたもののポストに当てた。

30分過ぎにはオリゼが活気づき、大胆なオーバーヘッドがポストを直撃。デンベレはリバウンドを枠外に外した。

バイエルン所属のウインガーはその後もカーブをかけたシュートをわずかに外し、ペナルティエリアの端からスウェーデンのGKに好セーブを強いた。その直後のCKからフランスが先制。左サイドでオリゼとデンベレが絡んだセットプレーから、ムバッペがギョケレスを振り切り、ファーサイドへ豪快に叩き込んだ。

後半立ち上がりにオリゼのパスからバルコラが追加点。オリゼ自身は60分過ぎのシュートと10分後の決定機を止められ、得点を奪えなかった。

オリゼは再び正確なスルーパスを供給し、ムバッペが堂々と決めて試合を決定づけた。フランスはベスト16でパラグアイと対戦する。

GOALがニュージャージーでのフランス代表選手を採点する。