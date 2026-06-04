フランス対コートジボワール戦の選手評価：ラヤン・シェルキが活躍も、守備の乱れが響き、優勝候補のフランスが敗れる

試合序盤はフランスが攻勢を強め、得点を奪う可能性が高かった。キリアン・ムバッペは決定機を複数作り、コートジボワールGKヤヒア・フォファナに好守をさせた。15分にはキャプテンのシュートに続き、アドリアン・ラビオの強烈な一撃がクロスバーをわずかに越えた。 一方、アウェイのコートジボワールもカウンターで脅威を示し、特にヤン・ディオマンデが終始ジュール・クンデを翻弄した。

それでもフランスが先制。シェルキがわずかなスペースを作り、フォファナをかわしてネットを揺らした。流れはホームへ傾いたかに見えたが、コートジボワールがすぐに反撃。ストラスブールのSBゲラ・ドゥエが53分に同点弾を叩き込んだ。

デシャン監督は後半、大量交代でメンバーを刷新。しかしフランスベンチの影響は限定的だった。対照的にコートジボワールベンチは効果的で、後半開始早々に投入されたディアロが鮮やかな連係から勝ち越し弾。そのまま逃げ切った。

フランスはベストメンバーではなく、W杯前最後のテストマッチに過ぎない。それでも内容はやや物足りず、本大会を控えるレ・ブルーにとって理想的な結果ではなかった。

GOALがスタッド・ド・ラ・ボージョワールでのフランス代表選手たちを評価する…