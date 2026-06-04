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Thomas Hindle

翻訳者：

フランス対コートジボワール戦の選手評価：ラヤン・シェルキが活躍も、守備の乱れが響き、優勝候補のフランスが敗れる

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フランス 対 コートジボワール
フランス
コートジボワール
親善試合
キリアン・エンバペ
ラヤン・シェルキ
マイケル・オリーセ
ディディエ・デシャン

ラヤン・シェルキが鮮やかなゴールを決めたが、大幅に入れ替えたフランス代表はリードを守れず、ワールドカップの親善試合初戦でコートジボワールに1-2で敗れた。ディディエ・デシャン監督は多くの選手を起用したものの、チームは好機を生かせず、一貫したプレーを示せずに敗れた。

試合序盤はフランスが攻勢を強め、得点を奪う可能性が高かった。キリアン・ムバッペは決定機を複数作り、コートジボワールGKヤヒア・フォファナに好守をさせた。15分にはキャプテンのシュートに続き、アドリアン・ラビオの強烈な一撃がクロスバーをわずかに越えた。 一方、アウェイのコートジボワールもカウンターで脅威を示し、特にヤン・ディオマンデが終始ジュール・クンデを翻弄した。

それでもフランスが先制。シェルキがわずかなスペースを作り、フォファナをかわしてネットを揺らした。流れはホームへ傾いたかに見えたが、コートジボワールがすぐに反撃。ストラスブールのSBゲラ・ドゥエが53分に同点弾を叩き込んだ。

デシャン監督は後半、大量交代でメンバーを刷新。しかしフランスベンチの影響は限定的だった。対照的にコートジボワールベンチは効果的で、後半開始早々に投入されたディアロが鮮やかな連係から勝ち越し弾。そのまま逃げ切った。

フランスはベストメンバーではなく、W杯前最後のテストマッチに過ぎない。それでも内容はやや物足りず、本大会を控えるレ・ブルーにとって理想的な結果ではなかった。

GOALがスタッド・ド・ラ・ボージョワールでのフランス代表選手たちを評価する…

  • Jules KoundeGetty

    ゴールキーパーとディフェンス

    マイク・メイニャン（6/10）：

    失点は防ぎようがなかった。1、2回好セーブ。

    ジュール・クンデ（6/10）：

    ディオマンデとの攻防は互角。

    イブラヒマ・コナテ（6/10）：

    アウェイチームの先制点前のスルーパスにやられたが、それ以外は堅実。クンデのカバーも効果的にこなし、パス成功率は1本を除いて100％だった。

    ダヨ・ウパメカノ（7/10）：

    左からの攻撃は少なく、ほとんど脅威はなかった。ボール保持時は落ち着いてプレーした。

    テオ・エルナンデス（6/10）：

    守備機会は少なかったが、攻撃参加で貢献。

    • 広告
  • Rayan CherkiGetty

    中盤

    アドリアン・ラビオ（7/10）：

    約1時間、安定してボールを失わず、パスもほぼ成功。激しい競り合いにも果敢に挑んだ。

    オーレリアン・チュアメニ（8/10）：

    パス成功率100％を記録し、中央を固めた。

    ラヤン・シェルキ（8/10）：

    気まぐれなプレーながら、出場中は最多ボールタッチを記録し、印象的な得点を挙げた。

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026Getty

    攻撃

    マイケル・オリゼ（8/10）：

    3つのチャンスを作り、絶妙なスペースを見つけ、ムバッペとの連携も良かった。

    キリアン・ムバッペ（7/10）：

    ピッチに立つと活気があった。何度か決定的な場面を作った。ワールドカップを控え、鋭い動きを見せている。

    マルクス・トゥラム（6/10）：

    期待通りのパフォーマンスとは言えなかった。最も多くシュートを放ったが、精度が不足していた。

  • Didier DeschampsGetty

    サブメンバーとマネージャー

    ルーカス・ディニェ（4/10）：

    左サイドで何度も突破を許した。悪夢のような出来だった。

    マクセン・ラクロワ（4/10）：

    コートジボワールの決勝点につながる場面でボールを失った。

    ンゴロ・カンテ（5/10）：

    好プレーも散見されたが、カウンターを仕掛ける相手に対応しきれず、流れに乗れなかった。

    ジャン＝フィリップ・マテタ（6/10）：

    フランスにターゲットマンが不要な場面での起用で、役割が合っていないように見えた。

    マグネス・アクリウシュ（7/10）：

    好プレー連発。前半は安定。

    ルーカス・エルナンデス（4/10）：

    決勝点につながる場面でアマドのマークを怠った。

    マロ・グスト（6/10）：

    30分間堅実だったが、自身のサイドからの脅威は少なかった。

    クアディオ・コネ（6/10）：

    積極的にプレーし、チャンスを作り、存在感を示した。

    ウォーレン・ザイア＝エメリー（7/10）：

    良いプレーで先発をアピール。

    ブラッドリー・バーコラ（評価なし）：

    出場時間が短く、存在感を示せなかった。

    ディディエ・デシャン（4/10）：

    望んでいた結果とは程遠かった。フランスは多くの変更を加えたが、この種の試合では十分な戦力を維持すべきだった。ワールドカップに向けた準備としては実に不甲斐ない内容だった。

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