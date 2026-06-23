マイク・メイニャン（6/10）：

ACミランのGKは出番なし。

ジュール・クンデ（6/10）：

守備でミスを数回犯したが、多くは前線へ攻撃参加した。

ダヨ・ウパメカノ（6/10）：

バイエルン・ミュンヘンのセンターバックにとっては、余裕でこなせた楽な試合だった。

ウィリアム・サリバ（5/10）：

ペナルティエリアでアリ・アル＝ハマディをマークし損ねたが、助かった。

ルーカス・ディーニュ（6/10）：

左サイドでバルコラを積極的にサポートし、サリバをかわしたアル＝ハマディをブロックするなど好守を見せた。