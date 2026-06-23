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Mark Doyle

【選手採点：フランス】エンバペがメッシに迫る…レアル・マドリーの星はW杯得点王争いでまた2得点を記録

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月曜日の試合でフランス代表はイラクを3-0で下し、2026年W杯2連勝。キリアン・エンバペは2試合連続2得点をマークした。 同日、リオネル・メッシがオーストリア戦で2得点を挙げたのに続き、エンバペも暴風雨で延期されたフィラデルフィアのグループI試合で2得点をマーク。これによりゴールデンブーツ賞争いではメッシに1ゴール差、大会通算では2ゴール差で追う。

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以下、GOALはフランスの全選手を採点する。

  • FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP

    GK＆DF

    マイク・メイニャン（6/10）：

    ACミランのGKは出番なし。

    ジュール・クンデ（6/10）：

    守備でミスを数回犯したが、多くは前線へ攻撃参加した。

    ダヨ・ウパメカノ（6/10）

    バイエルン・ミュンヘンのセンターバックにとっては、余裕でこなせた楽な試合だった。

    ウィリアム・サリバ（5/10）：

    ペナルティエリアでアリ・アル＝ハマディをマークし損ねたが、助かった。

    ルーカス・ディーニュ（6/10）：

    左サイドでバルコラを積極的にサポートし、サリバをかわしたアル＝ハマディをブロックするなど好守を見せた。

    • 広告
  • FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP

    MF

    マヌ・コネ（6/10）：

    オーレリアン・チュアメニと交代し、イラクの攻撃を何度も阻んだ。優れたフィジカルと読みが光った。

    アドリアン・ラビオ（6/10）：

    ACミラン所属の彼は正確なパスを連発し、60分を過ぎた直後にはヘディングでゴールを脅威にさらした。

  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FW

    マイケル・オリーセ（8/10）：

    ペナルティエリア角からエンバペへワンタッチで戻しアシストを記録。運も味方したが、デンベレのゴールを導いたスルーパスは純粋な技術。絶妙なループシュートはクロスバーに弾かれたが、結果に恵まれなかった。

    ウスマン・デンベレ（8/10）：

    ペナルティエリア内のミスパスを鋭く読みエンバペにタップインを演出。さらに自信家のフィニッシュで自身初の国際大会得点をマーク。

    ブラッドリー・バルコラ（6/10）

    スピードとテクニックを示したが、決定的な仕事はできなかった。

    キリアン・エンバペ（8/10）：

    遠距離からの強烈なシュートで先制し、デンベレのパスで2点目を決めた。

  • サブ＆監督

    ラヤン・シェルキ（6/10）：

    後半中盤にオリーセと交代で出場。

    デジレ・ドゥエ（6/10）：

    デンベレに代わって右ウイングに入った。

    マロ・グスト（評価なし）

    クンデに代わり右SBで出場。

    マグネス・アクリウシュ（評価なし）：

    グストとの同時交代でバルコラに代わり出場。

    マルクス・テュラム（データなし）：

    試合終了間際にエンバペに代わって投入された。

    ディディエ・デシャン（7/10）：

    フランスは好スタートを切ったものの、2点目を奪うまではやや単調な展開だった。デンベレの初ゴール（オリーセのアシスト）は、デシャンにとって朗報だろう。中盤のバランスは課題だが、フランスが大会屈指の攻撃力を有することは明らかだ。

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