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翻訳者：

フランス対イタリア、CM採点：ドンナルンマはナンバーワン、バストーニは復活。オリセは現象級、ピオ・エスポージトとデンベレは期待外れ

フランス 対 イタリア
フランス
イタリア
UEFAネーションズリーグ リーグA

ネーションズリーグ第3節、パリのスタッド・サン＝ドニで行われたフランス代表対イタリア代表の一戦の採点。オリーズとバストーニのゴールで、試合は1-1で終了した。

フランス代表採点


マイニャン 6.5 - ケアンの場面では好守と幸運の両方に恵まれ、バストーニのゴールはどうすることもできなかった。終盤にはケアンのシュートをビッグセーブで止め、結果を守った。


カルル 6 - フランス守備陣の両SBの中では最も攻撃参加が少なかったが、大きく崩れることなくポジションを非常によく保った。


ウパメカノ 5 - 前半はピオ・エスポジトにスペースを与えなかったが、後半はケアンに対して大きく苦しみ、フィジカルでも押し返された。口論の後に苛立ちからイエローカード、そして不用意なホールディングでレッドカード。ここまではこの試合のベストプレーヤーの一人だったが、最後の退場ですべてを台無しにした。チームを危険にさらした。


ジャケ 6.5 - ポジショニングでは相棒を頼る面があるが、フィジカルとアスレチック能力は非常に優れており、ジダンのプロジェクトで中心的存在になっていくだろう。


トリュフェール 5.5 - カヨデとスピード勝負の見応えあるマッチアップを見せ、前でも後ろでも応戦した。ただ、ブレントフォードのSBのオーバーラップに苦しみ、しばしば彼とセバスティアーノ・エスポジトを抑えるのに手を焼いた。


シェルキ 6.5 - 攻撃に質をもたらそうとし、オリセのゴールにつながるFKも獲得。自身のツータッチがその得点を呼び込んだ。ジダンにインサイドハーフで起用され、非常によく応えた。77分から カマヴィンガ 6.5：ミドルシュート2本でドンナルンマを脅かした。


ダ・クーニャ 5 - 開始1分からビルドアップで大きなリスクを負った。そこは彼の持ち味であると同時に弱点でもあり、バストーニの同点機につながる致命的なボールロストを犯したのは、彼らしくなかった。このミスが評価に影を落とし、同点を許す原因となった。87分から ラクロワ 採点なし


ラビオ 5.5 - 組み立てではかなり混乱気味。ミドルシュートでドンナルンマに奇跡的なセーブを強いたが、それ以外ではほとんど存在感がなかった。同点場面ではダ・クーニャへのパスも軽率だった。


オリセ 7.5 - クロスバーを叩き、常に危険な存在。並外れた選手特有のひらめきを持っていることを示した。そしてフランスを先制に導く見事なFKでそれを証明。止まったボールからのプレーはまさに天才的だった。この試合で最も優れていた。


デンベレ 5 - 攻撃陣の中では最も影が薄く、ゴール目前の場面ではドンナルンマにシュートをぶつけてしまい、フィニッシュに持ち込むためのスペース作りにもかなり苦しんだ。キャプテンとしては不合格。


ドゥエ 6 - 左サイドで厄介な存在となり、後半立ち上がりにはゴールに迫った。ただ全体としてはイタリア守備陣にうまく抑え込まれた。彼のような選手相手にそれをやるのは簡単ではない。77分から バルコラ 採点なし。


監督 ジダン 6 - フランス代表監督として初めてフランスの地でピッチに入る際、目に見えて感極まっていた。彼ほどの名選手でも、1998年にサンドニで起きたこと、そしてファンから当然のように向けられる愛情を忘れることはできない。ジダンのフランスは慎重な入りだったが、高いクオリティーを備え、しばしばオートパイロットのように試合を進めた。それを管理するだけで十分なのか。今のところは及第点だが、結果面でも内容面でも、もう少し期待されていたのは確かであり、それは試合終了後の一部のブーイングが物語っていた。

  • イタリア：


    ドンナルンマ 8 - 前半はほとんど出番なし。相手がフランスであることを考えれば、それ自体がニュースだ。だが後半に入るとすべてが変わる。後半開始直後にまずドゥエのシュートを止めると、続いてデンベレに対して奇跡的なセーブ。さらにオリーズのシュートも防いだ。ラビオのフィニッシュも阻止し、アディショナルタイムにはカマヴィンガ相手にまたしても圧巻のセーブ。現時点で世界最高のGKであり、それをブーイングで迎えたスタジアムでも証明してみせた。


    カヨデ 7 - 右サイドで走り続ける疲れ知らずの存在。キーンに押し込むだけのボールを供給したが、味方はそれを痛恨のミスで決め切れず。彼のスローインは常に脅威で、全体を通して走力と積極的な仕掛けを見せ、このイタリアで先発を張れるだけの力を示した。


    スカルヴィーニ 6.5 - クリーンで整っており、インターセプトも見事。安定感があり、不安を感じさせないパフォーマンスだった。


    バストーニ 7.5 - ゼニツァ以降、リーダーシップと存在感の面で成長したように見える。ダ・クーニャを完封し、自陣ゴールから70メートルの位置で先読みしてボールを奪い、美しいシュートで同点弾も記録。ここ数カ月の苦しい時期を思えば、その喜びはひとしおだった。トルコ戦に続く2試合連続ゴール。終盤にはオリーズへの対応も見事だった。ついに代表でもインテルのバストーニを披露。イタリアのレジリエンスの象徴だ。


    カラフィオーリ 6 - 攻撃以上に守備を求められる展開だったが、相手を考えてもミスなくこなした。


    フラッテージ 6.5 - キーンの決定機につながる場面では、カヨデへの配球が見事。常に前へ飛び出して攻撃陣を助けようとし、ピオ・エスポジトのアシストから、さらにその直後のCKからも先制点に迫り、代表10点目をあと一歩で逃した。（80分 ドゥンビア 採点なし


    トナーリ 5.5 - 中盤でハードワークは見せたが、休みなしの3試合連続出場の影響もあり、プレーの質では代償を払った。マンチーニが交代させたのも妥当。（62分 バレッラ 5.5： 強い意欲を持って入ったが、終盤に訪れたイタリアの勝ち越し機を大きく外した）


    ファジョーリ 6 - 中盤に秩序をもたらそうとし、うまくゲームをコントロール。シェルキを止めるためにイエローカードを受けざるを得なかったが、そのファウルが結果的にオリーズのゴールにつながるFKを招いた。（90分 スカマッカ 採点なし


    キーン 6.5 - メニャンの前2メートルという位置で先制点を痛恨の決定機逸。その後は体格のあるフランスDF陣を相手にしっかり踏ん張り、カウンターではボールを収めた。オフサイドで取り消されたゴールの場面は不運。さらにウパメカノとやり合って警告を受けたが、その圧倒的なフィジカルで相手を退場に追い込んだ。全体として非常に気迫ある戦いぶりで、終盤にもゴールに迫った。


    P・エスポジト 5 - フランスのセンターバック相手に苦戦。それでも前半終盤の決定機ではフラッテージに見事な落としを見せたが、見せ場はその場面に限られた。オリーズのFKの場面では壁でのポジショニングも悪かった。ウパメカノ相手には競り合いでもドリブルでも苦しみ、後者はもともと得意ではないこともあって、疲労もあったのか大きな苦戦の末に交代となった。（62分 ヴェルガラ 6.5 - 大ブーイングのスタジアムでアズーリデビュー。高い自信とクオリティを持って入り、ゴールにつながるプレーにも関与し、カウンターでも常に非常に良い働きを見せたうえ、イエローカードももらった）


    S・エスポジト 6.5 - 立ち上がりから非常に良かった。トリュフェール相手の右ウイングという役割にうまく入り込み、裏への動きでも積極的。前線でフランスに少なくない問題を突きつけた。（80分 マルディーニ 採点なし


    マンチーニ監督 7 - 守備時には9人をボールの後ろに置くなど、非保持の設計は的確だった。一方で前半のイタリアはうまく切り替えて何度も先制点に迫り、トランジションでもしばしば鋭さを見せた。全体として、まず何をすべきかを常に理解し、誇りとプレーする意欲を持つチームを再構築しようとしている印象を与える。オリンピコでのベルギー戦敗戦後だけに、簡単なことではなかった。

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