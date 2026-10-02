フランス代表採点





マイニャン 6.5 - ケアンの場面では好守と幸運の両方に恵まれ、バストーニのゴールはどうすることもできなかった。終盤にはケアンのシュートをビッグセーブで止め、結果を守った。





カルル 6 - フランス守備陣の両SBの中では最も攻撃参加が少なかったが、大きく崩れることなくポジションを非常によく保った。





ウパメカノ 5 - 前半はピオ・エスポジトにスペースを与えなかったが、後半はケアンに対して大きく苦しみ、フィジカルでも押し返された。口論の後に苛立ちからイエローカード、そして不用意なホールディングでレッドカード。ここまではこの試合のベストプレーヤーの一人だったが、最後の退場ですべてを台無しにした。チームを危険にさらした。





ジャケ 6.5 - ポジショニングでは相棒を頼る面があるが、フィジカルとアスレチック能力は非常に優れており、ジダンのプロジェクトで中心的存在になっていくだろう。





トリュフェール 5.5 - カヨデとスピード勝負の見応えあるマッチアップを見せ、前でも後ろでも応戦した。ただ、ブレントフォードのSBのオーバーラップに苦しみ、しばしば彼とセバスティアーノ・エスポジトを抑えるのに手を焼いた。





シェルキ 6.5 - 攻撃に質をもたらそうとし、オリセのゴールにつながるFKも獲得。自身のツータッチがその得点を呼び込んだ。ジダンにインサイドハーフで起用され、非常によく応えた。77分から カマヴィンガ 6.5：ミドルシュート2本でドンナルンマを脅かした。





ダ・クーニャ 5 - 開始1分からビルドアップで大きなリスクを負った。そこは彼の持ち味であると同時に弱点でもあり、バストーニの同点機につながる致命的なボールロストを犯したのは、彼らしくなかった。このミスが評価に影を落とし、同点を許す原因となった。87分から ラクロワ 採点なし。





ラビオ 5.5 - 組み立てではかなり混乱気味。ミドルシュートでドンナルンマに奇跡的なセーブを強いたが、それ以外ではほとんど存在感がなかった。同点場面ではダ・クーニャへのパスも軽率だった。





オリセ 7.5 - クロスバーを叩き、常に危険な存在。並外れた選手特有のひらめきを持っていることを示した。そしてフランスを先制に導く見事なFKでそれを証明。止まったボールからのプレーはまさに天才的だった。この試合で最も優れていた。





デンベレ 5 - 攻撃陣の中では最も影が薄く、ゴール目前の場面ではドンナルンマにシュートをぶつけてしまい、フィニッシュに持ち込むためのスペース作りにもかなり苦しんだ。キャプテンとしては不合格。





ドゥエ 6 - 左サイドで厄介な存在となり、後半立ち上がりにはゴールに迫った。ただ全体としてはイタリア守備陣にうまく抑え込まれた。彼のような選手相手にそれをやるのは簡単ではない。77分から バルコラ 採点なし。





監督 ジダン 6 - フランス代表監督として初めてフランスの地でピッチに入る際、目に見えて感極まっていた。彼ほどの名選手でも、1998年にサンドニで起きたこと、そしてファンから当然のように向けられる愛情を忘れることはできない。ジダンのフランスは慎重な入りだったが、高いクオリティーを備え、しばしばオートパイロットのように試合を進めた。それを管理するだけで十分なのか。今のところは及第点だが、結果面でも内容面でも、もう少し期待されていたのは確かであり、それは試合終了後の一部のブーイングが物語っていた。