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翻訳者：

フランス対イタリア、CM採点：ドンナルンマがナンバーワン、バストーニが復活。オリーズは現象級、ピオ・エスポシヨとデンベレは期待外れ

フランス 対 イタリア
フランス
イタリア
UEFAネーションズリーグ リーグA

ネーションズリーグ第3節、パリのスタッド・サン＝ドニで行われたフランス対イタリアの採点。試合はオリーズとバストーニのゴールで1-1に終わった。

フランス対イタリア


フランス：


メニャン 6.5 - ケアンの場面では好守と幸運に助けられ、バストーニのゴールはどうすることもできなかった。終盤にはケアンのシュートをビッグセーブで止め、結果を守った。


カルル 6 - フランス守備陣のサイドバック陣の中では最も攻撃参加が少なかったが、大きくバランスを崩すことなく、非常にうまくポジションを保った。


ウパメカノ 5 - 前半はピオ・エスポジトにスペースを与えなかったが、後半はケアン相手に大苦戦。フィジカル勝負でも対抗され、まずは口論のあとに苛立ちから警告、さらに軽率な引っ張りで退場となった。ピッチ上ではベストプレーヤーの一人だったが、最後の退場ですべてを台無しにした。そして味方を危険にさらした。


ジャケ 6.5 - ポジショニングでは相棒に頼る面もあるが、非常に優れたフィジカルとアスレチック能力を備えており、ジダンの構想で中心的存在になっていくだろう。


トリュフェール 5.5 - カヨデとスピード勝負を繰り広げ、前でも後ろでも見応えのあるマッチアップに。ブレントフォードのサイドバックの突破に苦しみ、しばしば彼とセバスティアーノ・エスポジトを抑えるのに手を焼いた。


シェルキ 6.5 - 攻撃の組み立てに質を加えようとし、オリセのゴールにつながるFKも獲得。その場面は自身の2人目のタッチが呼び水となった。ジダンにインサイドハーフで起用され、見事に応えた。（77分 カマヴィンガ 6.5：見事なミドル2本でドンナルンマを脅かした）


ダ・クーニャ 5 - 1分からビルドアップで大きなリスクを冒した。そこは彼の持ち味である一方で弱点でもあり、バストーニの同点機につながる致命的なボールロストを犯したのは、らしくなかった。このミスがパフォーマンスに影を落とし、同点の代償を払うことになった。（87分 ラクロワ 採点なし


ラビオ 5 - 組み立てではかなり雑で、ミドルシュートでは危険な場面を作ったものの、ほとんど存在感を示せなかった。同点場面ではダ・クーニャへの軽率なパスもあった。


オリセ 7.5 - クロスバーを直撃し、常に危険な存在。並外れた選手特有のひらめきを持っている。それを証明したのが、フランスに先制点をもたらした見事なFKだった。止まったボールから天才的な一撃。誰よりも力強かった。


デンベレ 5 - 前線では最も影が薄く、ゴール至近距離からのシュートはドンナルンマにぶつけ、フィニッシュに持ち込むためのスペース作りにもかなり苦しんだ。キャプテンとしては不合格。


ドゥエ 6 - 左サイドで厄介な存在となり、後半立ち上がりにはゴールに迫ったが、全体的にはイタリア守備陣にうまく抑え込まれた。彼のような選手相手では簡単なことではない。（77分 バルコラ 採点なし）


監督 ジダン 6 - フランス代表監督として初めてフランスでピッチに立ち、入場時には目に見えて感極まっていた。彼ほどのレジェンドであっても、1998年にサン＝ドニで起きたこと、そしてファンから当然のように注がれる愛情を忘れることはできない。ジダン率いるフランスは慎重な入りを見せたが、高いクオリティがあり、しばしば自動操縦のようにも戦える。それをマネジメントしていけば十分なのか。今のところは及第点だが、結果面でも内容面でも、もう少し期待されていたのはおそらく確かであり、それは試合終了後のいくつかのブーイングにも表れていた。

  • イタリア：


    ドンナルンマ 8 - 前半は事実上出番なし。相手がフランスであることを思えば、それ自体がニュースだ。だが後半に入るとすべてが変わる。後半開始直後にまずドゥエのシュートを止めると、その後はデンベレ相手に奇跡的なセーブ、さらにオリーズも阻止。ラビオのフィニッシュも防ぎ、最後はアディショナルタイムにカマヴィンガの一撃を再び圧巻のセーブで食い止めた。現時点で世界最高のGKであり、このスタジアムでブーイングを浴びながらもそれを証明してみせた。


    カヨデ 7 - 右サイドで疲れ知らずの働き。キーンに押し込むだけのボールを供給したが、味方はまさかの決定機逸。彼のスローインは常に脅威で、全体としても走力と積極的なオーバーラップで、このイタリアの先発を張れることを示した。


    スカルヴィーニ 6.5 - クリーンで整然としており、インターセプトも見事。危なげのない堅実なパフォーマンスだった。


    バストーニ 7.5 - ゼニツァ以降、リーダーシップと存在感の面で成長したように見える。ダ・クーニャを封じ込み、自陣ゴールから70メートルの位置で先に触れて奪うと、見事なシュートで同点弾も記録。ここ数カ月の苦しい時期を思えば、その喜びもひとしおだ。トルコ戦に続く2試合連続ゴールでもある。終盤にはオリーズへの対応も見事。ついにインテルで見せるバストーニが代表でも現れた。イタリアのレジリエンスの象徴だ。


    カラフィオーリ 6 - 攻撃よりも守備での対応を求められたが、相手を考えればミスなくこなした。


    フラッテージ 6.5 - キーンの決定機につながる場面でカヨデへ見事な配球。常に前線へ飛び出して攻撃陣を助けようとし、ピオ・エスポジトのアシストから、さらにその直後のCKからも先制点に迫り、代表10点目にあとわずかまで近づいた。（80分 ドゥンビア 採点なし


    トナーリ 5.5 - 中盤で激しく体を張ったが、休みなく3試合連続出場の影響もあり、プレーの質という面では代償を払った。マンチーニが交代させたのは妥当だった。（62分 バレッラ 5.5： 強い意欲を持って入ったが、終盤にイタリアの勝ち越し機を得ながら大きく上へ外した）


    ファジョーリ 6 - 中盤で秩序をもたらそうとし、うまくゲームをコントロールした。シェルキを止めるためにイエローカードをもらうことになったが、そのプレーが結果的にオリーズのゴールにつながるFKを招いた。（90分 スカマッカ 採点なし


    キーン 6.5 - メニャンを前に2メートルの距離で先制点をまさかの決定機逸。それでも屈強なフランス守備陣を相手にしっかり踏ん張り、カウンターではボールキープで貢献した。オフサイドで取り消されたゴールの場面では不運だったが、その後はウパメカノと言い合いになって警告を受けつつも、持ち前の強靭なフィジカルで相手を退場に追い込んだ。全体としては非常に闘志あふれるプレーを見せ、終盤にはゴールにも迫った。


    P・エスポジト 5 - フランスのセンターバック陣相手に楽な試合ではなかった。それでも前半終盤の決定機ではフラッテージへ見事な落としを見せたが、彼の試合はほぼその場面に限られた。ウパメカノ相手にはフィジカル勝負でもドリブルでも大きく苦しみ、ドリブルはもともと得意分野でもない。大きな苦戦、そしておそらく疲労もあって交代した。（62分 ヴェルガーラ 6.5 - 熱気に包まれたスタジアムでアズーリデビュー。強い存在感と高い技術を見せて入り、ゴールにつながるプレーにも関与。カウンターでも常に非常に良い働きを見せ、さらにイエローカードも獲得した）


    S・エスポジト 6.5 - 立ち上がりから非常に良かった。トリュフェール相手に右ウイングの役割で快適にプレーし、深い位置への飛び出しでも積極性を発揮。前線でフランス守備陣に少なくない問題を与えた。（80分 マルディーニ 採点なし


    マンチーニ監督 7 - 守備時には9人をボールの後方に置くなど、非保持局面を適切に整備。一方で前半のイタリアは切り替えから良い攻撃を見せ、何度も先制点に迫り、トランジションでもしばしば鋭さを発揮した。全体として、何よりまず常に何をすべきかを理解し、誇りとプレーする意欲を持ったチームを再構築しようとしている印象を与える。オリンピコでベルギーに敗れた後だけに、それは簡単なことではなかった。

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