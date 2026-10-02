フランス対イタリア





フランス：





メニャン 6.5 - ケアンの場面では好守と幸運に助けられ、バストーニのゴールはどうすることもできなかった。終盤にはケアンのシュートをビッグセーブで止め、結果を守った。





カルル 6 - フランス守備陣のサイドバック陣の中では最も攻撃参加が少なかったが、大きくバランスを崩すことなく、非常にうまくポジションを保った。





ウパメカノ 5 - 前半はピオ・エスポジトにスペースを与えなかったが、後半はケアン相手に大苦戦。フィジカル勝負でも対抗され、まずは口論のあとに苛立ちから警告、さらに軽率な引っ張りで退場となった。ピッチ上ではベストプレーヤーの一人だったが、最後の退場ですべてを台無しにした。そして味方を危険にさらした。





ジャケ 6.5 - ポジショニングでは相棒に頼る面もあるが、非常に優れたフィジカルとアスレチック能力を備えており、ジダンの構想で中心的存在になっていくだろう。





トリュフェール 5.5 - カヨデとスピード勝負を繰り広げ、前でも後ろでも見応えのあるマッチアップに。ブレントフォードのサイドバックの突破に苦しみ、しばしば彼とセバスティアーノ・エスポジトを抑えるのに手を焼いた。





シェルキ 6.5 - 攻撃の組み立てに質を加えようとし、オリセのゴールにつながるFKも獲得。その場面は自身の2人目のタッチが呼び水となった。ジダンにインサイドハーフで起用され、見事に応えた。（77分 カマヴィンガ 6.5：見事なミドル2本でドンナルンマを脅かした）





ダ・クーニャ 5 - 1分からビルドアップで大きなリスクを冒した。そこは彼の持ち味である一方で弱点でもあり、バストーニの同点機につながる致命的なボールロストを犯したのは、らしくなかった。このミスがパフォーマンスに影を落とし、同点の代償を払うことになった。（87分 ラクロワ 採点なし）





ラビオ 5 - 組み立てではかなり雑で、ミドルシュートでは危険な場面を作ったものの、ほとんど存在感を示せなかった。同点場面ではダ・クーニャへの軽率なパスもあった。





オリセ 7.5 - クロスバーを直撃し、常に危険な存在。並外れた選手特有のひらめきを持っている。それを証明したのが、フランスに先制点をもたらした見事なFKだった。止まったボールから天才的な一撃。誰よりも力強かった。





デンベレ 5 - 前線では最も影が薄く、ゴール至近距離からのシュートはドンナルンマにぶつけ、フィニッシュに持ち込むためのスペース作りにもかなり苦しんだ。キャプテンとしては不合格。





ドゥエ 6 - 左サイドで厄介な存在となり、後半立ち上がりにはゴールに迫ったが、全体的にはイタリア守備陣にうまく抑え込まれた。彼のような選手相手では簡単なことではない。（77分 バルコラ 採点なし）





監督 ジダン 6 - フランス代表監督として初めてフランスでピッチに立ち、入場時には目に見えて感極まっていた。彼ほどのレジェンドであっても、1998年にサン＝ドニで起きたこと、そしてファンから当然のように注がれる愛情を忘れることはできない。ジダン率いるフランスは慎重な入りを見せたが、高いクオリティがあり、しばしば自動操縦のようにも戦える。それをマネジメントしていけば十分なのか。今のところは及第点だが、結果面でも内容面でも、もう少し期待されていたのはおそらく確かであり、それは試合終了後のいくつかのブーイングにも表れていた。