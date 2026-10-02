あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
FBL-EUR-NATIONS-FRA-ITAAFP
翻訳者：

フランス対イタリア、CM採点：ドンナルンマがナンバーワン、バストーニが復活。オリーズは怪物級、ピオ・エスポジトとデンベレは期待外れ

フランス 対 イタリア
フランス
イタリア
UEFAネーションズリーグ リーグA

パリのスタッド・ドゥ・フランスで行われたネーションズリーグ第3節、フランス対イタリアの採点。試合はオリーズとバストーニのゴールで1-1に終わった。

フランス対イタリア


フランス：


メニャン 6.5 - ケアンの決定機では見事な対応に加えて運も味方したが、バストーニのゴールはどうすることもできなかった。終盤には再びコモのFW相手にビッグセーブを見せ、結果を守った。


カルル 6 - フランスの最終ラインの両SBの中では最も攻撃参加が少なかったが、大きく崩れることなくポジションをしっかり保った。


ウパメカノ 5 - 前半はピオ・エスポジトにスペースを与えなかったが、後半はケアン相手に大苦戦。フィジカルでも対抗され、まず口論の後にいら立ちから警告を受け、その後は軽率な引っ張りで退場に。ここまではピッチ上でも屈指の出来だったが、最後の退場ですべてを台無しにした。チームも危険にさらした。


ジャケ 6.5 - ポジショニングでは相棒を頼る場面もあるが、非常に優れたフィジカルとアスレチック能力を備えており、それがジダンのプロジェクトの中心的存在へと押し上げていくはずだ。


トリュフェール 5.5 - 前でも後ろでも、スピードを生かすカヨーデとの好勝負だった。ブレントフォードのSBの仕掛けに苦しみ、しばしば彼とセバスティアーノ・エスポジトの対応に手を焼いた。


シェルキ 6.5 - 攻撃の組み立てに質をもたらそうとし、オリーセのゴールにつながるFKも獲得。自身の短いタッチがその場面を導いた。ジダンにインサイドハーフで起用され、非常に良い応えを見せた。（77分 カマヴィンガ 6.5：優れたミドルシュートを2本放ち、ドンナルンマを脅かした）


ダ・クーニャ 5 - 1分からビルドアップで大きなリスクを負った。そこは彼の持ち味でもあり弱点でもあるが、バストーニの同点機につながった痛恨のボールロストは、彼らしくなかった。このミスが同点を招き、パフォーマンスにも傷を残した。（87分 ラクロワ 採点なし


ラビオ 5.5 - 組み立てではかなり雑然としており、ミドルシュートでドンナルンマにビッグセーブを強いたものの、それ以外ではほとんど存在感がなかった。同点の場面ではダ・クーニャへのパスも軽率だった。


オリーセ 7.5 - クロスバーを叩き、常に危険な存在。並外れた選手特有のひらめきを持っていることを示した。そしてフランスを先制に導く見事なFKでそれを証明。止まったボールからの一撃は圧巻だった。誰よりも優れていた。


デンベレ 5 - 攻撃陣では最も影が薄く、ゴール至近距離からドンナルンマにぶつけ、フィニッシュへ持ち込むためのスペース作りにもかなり苦労した。キャプテンとしては不合格。


ドゥエ 6 - 左サイドで厄介な存在となり、後半立ち上がりにはゴールに迫った。ただ全体としてはイタリア守備陣にうまく抑え込まれた。彼のような選手相手にそれをやるのは簡単ではない。（77分 バルコラ 採点なし）


監督 ジダン 6 - フランス代表監督として初めて母国でピッチに入る姿は、目に見えて感極まっていた。彼ほどのレジェンドでも、1998年にサン＝ドニで起きたこと、そしてファンから当然のように注がれる愛情を忘れることはできない。ジダンのフランスは慎重な立ち上がりだったが、質は非常に高く、しばしば自動操縦のように進んだ。あとはそれを管理するだけで十分なのか。今のところは及第点だが、結果面でも内容面でも、もう少し期待されていたのは確かで、試合後のいくつかのブーイングがそれを物語っていた。

  • イタリア：


    ドンナルンマ 8 - 前半は事実上出番なし。相手がフランスであることを考えれば、それ自体がニュースだ。だが後半に入ると一変。後半開始直後にまずドゥエのシュートを止めると、続いてデンベレに対して驚異的なセーブを披露し、さらにオリーズも阻止。ラビオのシュートにも対応し、最後はアディショナルタイムにカマヴィンガ相手にまたしても傑作級のセーブを見せた。現時点で世界最高のGKであり、それを恐れからブーイングを浴びせたスタジアムで証明してみせた。


    カヨデ 7 - 右サイドで疲れ知らずの働き。キーンに押し込むだけのボールを供給したが、味方はこれを痛恨のミスで決め切れず。それでも彼のスローインは常に脅威で、全体として走力と果敢な攻め上がりを見せ、このイタリアで先発を張れるだけの力を示した。


    スカルヴィーニ 6.5 - クリーンで整ったプレーぶりに加え、インターセプトも見事。安定感があり、不安のないパフォーマンスだった。


    バストーニ 7.5 - ゼニツァの後、リーダーシップと個性の面で成長したように見える。ダ・クーニャを圧倒し、自陣ゴールから70メートルの位置で先読みしてボールを奪うと、見事なシュートで同点弾も記録。ここ数カ月の苦しい時期を思えば、その喜びはひときわ大きかった。トルコ戦に続く2試合連続ゴールでもある。終盤にはオリーズ相手にも見事な守備。ついにインテルでのバストーニを代表でも見せた。イタリアのレジリエンスを象徴する存在だ。


    カラフィオーリ 6 - 攻撃より守備に気を配る必要があったが、相手を考えればミスなくこなした。


    フラッテージ 6.5 - キーンの決定機につながる場面では、カヨデへ見事なボールを通した。常に前へ飛び出して攻撃陣を助けようとし、ピオ・エスポジトのアシストから、さらにその直後のCKからも先制点に迫り、代表10点目をあとわずかで逃した。（80分 ドゥンビア 採点なし


    トナーリ 5.5 - 中盤でハードワークは見せたが、休みなしの3試合連続出場がプレーの質に響いた。マンチーニが交代させたのも当然だ。（62分 バレッラ 5.5: 強い意欲を持って入ったが、終盤にイタリアの勝利につながるチャンスを迎えながら、大きく上へ外した）


    ファジョーリ 6 - 中盤で秩序をもたらそうとし、うまくゲームをコントロールした。シェルキを止めるためにイエローカードを受けざるを得なかったが、そのプレーが結果的にオリーズのゴールにつながるFKを与えることになった。（90分 スカマッカ 採点なし


    キーン 6.5 - メニャンの目前2メートルで先制点を決め損ねる痛恨のミス。それでも屈強なフランスのDF陣を相手にしっかり踏ん張り、カウンターではボールをうまく収めた。オフサイドで取り消されたゴールの場面は不運で、その後はウパメカノとやり合って警告も受けたが、自慢のフィジカルの強さで相手を退場に追い込んだ。全体としては闘志むき出しで戦い、終盤にもゴールに迫った。


    P・エスポジト 5 - フランスのセンターバック相手に楽な試合ではなかった。それでも前半終盤のチャンスではフラッテージへ見事な落としを見せたが、彼の試合はほぼそのプレーだけにとどまった。オリーズのFKによる失点場面では壁のポジショニングも悪かった。ウパメカノ相手にはフィジカル勝負でも、得意ではないドリブルでも上回れず、大きな苦戦の末に交代。疲労もあったのかもしれない。（62分 ヴェルガラ 6.5 - 熱気に包まれたスタジアムでイタリア代表デビュー。非常に強い個性と技術を見せて入り、得点につながるプレーにも関与。カウンターでも常に良い形を作り出し、さらにイエローカードも受けた）


    S・エスポジト 6.5 - 立ち上がりから非常に良く、トリュフェール相手に右ウイングの役割を快適にこなしつつ、背後への動きでも積極性を見せた。前線でフランスに少なからぬ問題を引き起こした。（80分 マルディーニ 採点なし


    監督 マンチーニ 7 - 守備時には9人をボールの後ろに置くなど、ボール非保持の局面を正しく整備した。一方で前半のイタリアは良い形で切り替えし、何度も先制に迫り、トランジションでもしばしば鋭さを見せた。全体としては、まず何をすべきかを常に理解し、誇りとプレーする意欲を持つチームを再建しようとしている印象を与える。オリンピコでのベルギー戦敗戦後だけに、それは簡単なことではなかった。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
UEFAネーションズリーグ リーグA
フランス crest
フランス
FRA
ベルギー crest
ベルギー
BEL
UEFAネーションズリーグ リーグA
イタリア crest
イタリア
ITA
トルコ crest
トルコ
TUR