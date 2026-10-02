フランス対イタリア





フランス：





メニャン 6.5 - ケアンの決定機では見事な対応に加えて運も味方したが、バストーニのゴールはどうすることもできなかった。終盤には再びコモのFW相手にビッグセーブを見せ、結果を守った。





カルル 6 - フランスの最終ラインの両SBの中では最も攻撃参加が少なかったが、大きく崩れることなくポジションをしっかり保った。





ウパメカノ 5 - 前半はピオ・エスポジトにスペースを与えなかったが、後半はケアン相手に大苦戦。フィジカルでも対抗され、まず口論の後にいら立ちから警告を受け、その後は軽率な引っ張りで退場に。ここまではピッチ上でも屈指の出来だったが、最後の退場ですべてを台無しにした。チームも危険にさらした。





ジャケ 6.5 - ポジショニングでは相棒を頼る場面もあるが、非常に優れたフィジカルとアスレチック能力を備えており、それがジダンのプロジェクトの中心的存在へと押し上げていくはずだ。





トリュフェール 5.5 - 前でも後ろでも、スピードを生かすカヨーデとの好勝負だった。ブレントフォードのSBの仕掛けに苦しみ、しばしば彼とセバスティアーノ・エスポジトの対応に手を焼いた。





シェルキ 6.5 - 攻撃の組み立てに質をもたらそうとし、オリーセのゴールにつながるFKも獲得。自身の短いタッチがその場面を導いた。ジダンにインサイドハーフで起用され、非常に良い応えを見せた。（77分 カマヴィンガ 6.5：優れたミドルシュートを2本放ち、ドンナルンマを脅かした）





ダ・クーニャ 5 - 1分からビルドアップで大きなリスクを負った。そこは彼の持ち味でもあり弱点でもあるが、バストーニの同点機につながった痛恨のボールロストは、彼らしくなかった。このミスが同点を招き、パフォーマンスにも傷を残した。（87分 ラクロワ 採点なし）





ラビオ 5.5 - 組み立てではかなり雑然としており、ミドルシュートでドンナルンマにビッグセーブを強いたものの、それ以外ではほとんど存在感がなかった。同点の場面ではダ・クーニャへのパスも軽率だった。





オリーセ 7.5 - クロスバーを叩き、常に危険な存在。並外れた選手特有のひらめきを持っていることを示した。そしてフランスを先制に導く見事なFKでそれを証明。止まったボールからの一撃は圧巻だった。誰よりも優れていた。





デンベレ 5 - 攻撃陣では最も影が薄く、ゴール至近距離からドンナルンマにぶつけ、フィニッシュへ持ち込むためのスペース作りにもかなり苦労した。キャプテンとしては不合格。





ドゥエ 6 - 左サイドで厄介な存在となり、後半立ち上がりにはゴールに迫った。ただ全体としてはイタリア守備陣にうまく抑え込まれた。彼のような選手相手にそれをやるのは簡単ではない。（77分 バルコラ 採点なし）





監督 ジダン 6 - フランス代表監督として初めて母国でピッチに入る姿は、目に見えて感極まっていた。彼ほどのレジェンドでも、1998年にサン＝ドニで起きたこと、そしてファンから当然のように注がれる愛情を忘れることはできない。ジダンのフランスは慎重な立ち上がりだったが、質は非常に高く、しばしば自動操縦のように進んだ。あとはそれを管理するだけで十分なのか。今のところは及第点だが、結果面でも内容面でも、もう少し期待されていたのは確かで、試合後のいくつかのブーイングがそれを物語っていた。