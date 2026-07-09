フランス代表FWブラッドリー・バーコラはPSGを離れ、リヴァプールのモハメド・サラーの後継者として活躍し、スターとしての実力を証明すべきだ。

バルコラはワールドカップ後に「どうなるか分からない」と語り、去就に不透明感が出ている。出場機会が増えなければパルク・デ・プランスを去る覚悟で、契約交渉も保留中だ。
この報道はリヴァプールにとって重要な懸念材料だ。同クラブは2025-26シーズン限りで9年間在籍したモハメド・サラーの後継者を探している。アンフィールドはバルコラにとって理想的な移籍先となり、次代のスーパースターになるチャンスがある。
PSGでは期待通りのキャリアを歩めていないが、環境が変われば状況は一変するかもしれない。
バルコラはワールドカップ後に「どうなるか分からない」と語り、去就に不透明感が出ている。出場機会が増えなければパルク・デ・プランスを去る覚悟で、契約交渉も保留中だ。
この報道はリヴァプールにとって重要な懸念材料だ。同クラブは2025-26シーズン限りで9年間在籍したモハメド・サラーの後継者を探している。アンフィールドはバルコラにとって理想的な移籍先となり、次代のスーパースターになるチャンスがある。
PSGでは期待通りのキャリアを歩めていないが、環境が変われば状況は一変するかもしれない。
リヨンからパリへ移籍して3年。バルコラはPSGで定位置を確保し、主力として活躍しているはずだった。
デビューシーズンに14ゴールに絡む活躍を見せたが、2024年夏にキリアン・ムバッペが退団すると、PSGは左サイド補強として若手ウイングのデシレ・ドゥエを獲得。さらに2025年1月にはクヴィチャ・クヴァラツケリアも加入した。
2024-25シーズンは21ゴール21アシストと数字は残したが、CL決勝など大舞台では起用されず、先発してもフル出場は稀だった。
この傾向は2025-26シーズンも続き、彼の成績は13ゴール7アシストと急落した。 リーグ・アンでは主力を温存しCL優先を徹底したエンリケは、チームが再び優勝したこの大会の準々決勝、準決勝、決勝でもバルコラを先発起用しなかった。シーズン前半のリヨンやモナコとの大一番でもベンチを温めただけだった。
国際舞台でもバルコラはフランス代表の左ウイングの主力を目指していたが、代表キャリアは依然として不安定で、その傾向はワールドカップでも続いている。
初戦のセネガル戦では途中出場から2分で決勝点を奪った。第2戦のイラク戦で先発したが存在感を示せず、最終戦のノルウェー戦では再びベンチへ。
ここでも途中出場の方が存在感を示し、残り25分で出場してドゥエの終盤ヘディングをアシストした。続くベスト32スウェーデン戦で再び先発した彼は、オリゼの好機を活かし後半にネットを揺らし、期待に応えた。
ベスト16のパラグアイ戦でも先発したが、荒れた1-0の勝利の中で存在感を示せず、準々決勝モロッコ戦では再びベンチスタートの危機にある。
バルコラの大会での活躍は、PSGでの将来が不透明な状況で行われている。パルク・デ・プランスでの序列への懸念から、新契約交渉は停滞している。現在の契約は2028年まで。
『The Athletic』によると、今夏は売却対象外で、評価額もマンチェスター・シティがノッティンガム・フォレストからエリオット・アンダーソン獲得に支払った1億1600万ポンド（1億5500万ドル）を大きく上回るとされていた。
しかし、欧州王者のPSGの態度は突如として変化した。今週、移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏は自身のYouTubeチャンネルでこう語った。「先週までバルコラは“手放せない選手”だったが、今は複数のクラブが関心を示している。現実として彼は“手放せない選手”ではない。今夏にパリを去る可能性は十分にある。」
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PSGがバルコラの移籍方針を変えたのは、2025-26シーズンにブレイクしたスターを獲得する好機を逃さないためだ。
リヴァプールは今夏、RBライプツィヒのコートジボワール代表ディオマンデを約1億ユーロ（8,700万ポンド／1億1,500万ドル）で獲得する交渉で主導権を握っていると報じられていたが、 しかしその後、この19歳はパリへの移籍を希望していることが判明。ルイス・エンリケ監督率いるPSGならタイトル獲得やバロンドール受賞のチャンスがあると判断したためだ。
ライプツィヒはディオマンデの移籍金を1億3000万ユーロ（1億1100万ポンド／1億4800万ドル）と評価しているとされ、PSGといえども予算調整が必要だ。 ゴンサロ・ラモスはミランへ、イ・ガンインはアトレティコへ移籍済み。バルコラも出場機会が減ると見込めば移籍を望むだろう。
リヴァプールはディオマンデの獲得を逃したが、その分バルコラの加入はチームに好影響をもたらしそうだ。アンフィールドでは、このフランス人選手が希望する定位置を確保できる見込みが高い。
リヴァプールはサラーの退団で攻撃陣の刷新を図っており、すでにビクター・ムニョスを獲得。8月末まで18歳にならないリオ・ングモハの起用は慎重になるが、バルコラはイラオラ監督の戦術にぴったりで、加入直後から重要な役割を担う可能性がある。
サラー退団の穴を埋めるためにも、リヴァプールはスター補強が急務で、バルコラは数少ない適任者だ。近年チャンピオンズリーグでプレーした経験もあり、若く未熟なディオマンデより即戦力として期待される。
バルコラはワールドカップの記者会見で、今夏のPSG退団の可能性について「今はワールドカップに集中しているが、その先は分からない」と語った。
パラグアイ戦前日のフランス代表会見で彼は「今はW杯に集中している。その先についてはまだ分からない」と語った。
ディオマンデの加入が迫り、パルク・デ・プランスでの出場機会がさらに減る恐れがあるため、バルコラはPSGを離れ、新天地でキャリアを再スタートさせる必要がある。