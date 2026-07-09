フランス代表FWブラッドリー・バーコラはPSGを離れ、リヴァプールのモハメド・サラーの後継者として活躍し、スターとしての実力を証明すべきだ。

バルコラはワールドカップ後に「どうなるか分からない」と語り、去就に不透明感が出ている。出場機会が増えなければパルク・デ・プランスを去る覚悟で、契約交渉も保留中だ。

この報道はリヴァプールにとって重要な懸念材料だ。同クラブは2025-26シーズン限りで9年間在籍したモハメド・サラーの後継者を探している。アンフィールドはバルコラにとって理想的な移籍先となり、次代のスーパースターになるチャンスがある。

PSGでは期待通りのキャリアを歩めていないが、環境が変われば状況は一変するかもしれない。