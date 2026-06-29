フランス代表監督のディディエ・デシャンが短期休暇から復帰。母の死去に「打ちひしがれている」。

大きな喪失を乗り越え、デシャン監督は職務に集中することを選んだ。彼は、ワールドカップの過酷な試合やノックアウトステージに向けた準備が、悲しみを乗り越える上で必要な気晴らしになったと考えている。

「チームに戻って以来、スウェーデン戦の準備に再び集中している」と57歳のデシャン監督は続けた。「頭を他のことに向けられるのは良いことだ」。選手団は温かく彼を迎え、長年チームを率いる監督に全面的な支持を寄せた。