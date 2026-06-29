Getty Images Sport
翻訳者：
フランス代表監督のディディエ・デシャンが短期休暇から復帰。母の死去に「打ちひしがれている」。
デシャン、個人的な悲劇を率直に語る
フランス対スウェーデンのワールドカップラウンド32を前に、デシャン監督は母親の死を悼み、深い悲しみを明かした。同監督は家族の問題に対応するため米国での合宿を離れフランスへ帰国し、グループステージ最終戦を欠場した。
「私の様子か？ まあ、大丈夫だ。もちろん、打ちひしがれるような複雑な日々もあった」とデシャン監督はM6の取材に語った。「しかし、私自身の心の平安のため、そしてフランス代表チームのためにも、私は離れるしかなかった。その後、チームは必要な対応をしてくれた。」
- AFP
ダグアウトで安らぎを見つける
大きな喪失を乗り越え、デシャン監督は職務に集中することを選んだ。彼は、ワールドカップの過酷な試合やノックアウトステージに向けた準備が、悲しみを乗り越える上で必要な気晴らしになったと考えている。
「チームに戻って以来、スウェーデン戦の準備に再び集中している」と57歳のデシャン監督は続けた。「頭を他のことに向けられるのは良いことだ」。選手団は温かく彼を迎え、長年チームを率いる監督に全面的な支持を寄せた。
監督不在でもグループステージ無敗
デシャン監督が不在でも、コーチ陣と選手たちはチームレベルを維持した。フランス代表はノルウェーを4－1で下し、グループIの無敗を守った。この結果に監督も満足そうだ。
デシャン監督は「1位通過が目標だった。勝ち点9で終えたのは、ボーナスではないが快挙だ。試合に勝つのはいつも良いことだ。最初の目標は達成した」と語った。
この勝利でフランスは好調を維持し、ベスト32進出を決めた。
- AFP
デシャン監督のフランス代表最後の舞台
デシャン監督は2012年にフランス代表の指揮を執って以来、182試合で119勝32分け31敗と卓越した成績を残している。
2018年大会ではフランスを優勝に導き、2022年大会でも決勝に進出したがアルゼンチンとのPK戦で敗れた。来月で契約が満了となる彼は、代表監督としてのキャリアを再びのワールドカップ制覇で締めくくる決意だ。