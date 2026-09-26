Getty Images Sport
翻訳者：
フランス代表主将キリアン・エムバペがひざを負傷、レアル・マドリーはエル・クラシコを前に状態を懸念している
エムバペ、フランスの決勝点を決めるも負傷
ジダン監督のフランス代表初陣は、敵地トルコ戦での1-0の勝利に終わった。しかし、この勝利には主将エムバペの負傷という大きな代償が伴った。決勝点を決めた直後、FWは左ひざを押さえる様子を見せ、その後プレー続行が不可能となって間もなくピッチを後にした。
FFFが発表した声明によれば、エムバペは左ひざの腱損傷および過伸展を負ったという。その結果、このアタッカーは今後の代表活動残り試合を欠場することになった。
- AFP
レアル・マドリー、主力FWの診断結果に戦々恐々
『ムンド・デポルティーボ』によると、ムバッペが精密検査を受けるためにスペインへ戻る中、マドリードでは不安がはっきりと広がっている。クラブのメディカルスタッフは、負傷の正確な程度を突き止めることに必死だ。
軽度の筋肉の張りであれば離脱は2〜3週間にとどまる可能性がある一方、中程度の負傷であれば4〜6週間の離脱となる。合併症が生じた場合、回復には8〜12週間かかる可能性がある。
トルコでの試合終了後には、わずかながら前向きな材料もあった。ムバッペはわずかに足を引きずっていたものの、松葉づえを使わずにロッカールームを後にする姿が確認されている。
マドリー、戦力への懸念がある中で痛手に直面
この負傷のタイミングは、レアル・マドリーにとってこれ以上ないほど悪い。スペインのクラブは、厳しいシーズン局面の中ですでに不安定さを抱えている。
ここ数週間はヴィニシウス・ジュニオールのパフォーマンスにも一貫性を欠く面があり、チームはその影響を受けている。さらに、フェデリコ・バルベルデ、ロドリゴ、ブラヒム・ディアスを含む負傷者も抱えており、選択肢はさらに限られている。
- AFP
レアル・マドリーに10月の過密日程が迫る
レアル・マドリーは今後数週間、高注目の試合が続く。10月10日にリーガでビジャレアルをホームに迎え、その4日後にはチャンピオンズリーグでローマとのアウェー戦に臨む予定だ。
この連戦の最大の試練は、10月25日にカンプ・ノウで行われるエル・クラシコだ。ムバッペを欠いてライバルと対戦するシナリオには、深刻な警戒感が広がっている。今、注目はマドリーで予定されている今後のメディカルチェックに集まっている。ファンもスタッフも、キャプテンの左ひざに関して前向きな知らせが届くことを願っている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。