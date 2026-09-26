ジダン監督のフランス代表初陣は、敵地トルコ戦での1-0の勝利に終わった。しかし、この勝利には主将エムバペの負傷という大きな代償が伴った。決勝点を決めた直後、FWは左ひざを押さえる様子を見せ、その後プレー続行が不可能となって間もなくピッチを後にした。

FFFが発表した声明によれば、エムバペは左ひざの腱損傷および過伸展を負ったという。その結果、このアタッカーは今後の代表活動残り試合を欠場することになった。