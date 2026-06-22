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フランス代表キャプテンのキリアン・ムバッペが、2026年ワールドカップで最も優れた選手としてリオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドを挙げ、大会通算得点記録の争いにも言及した。
フランス代表キャプテン、個人の評価よりチームの成功を優先
記者会見で、ムバッペは2026年ワールドカップの主力選手について問われた。彼は自分をサッカー界のエリートとは考えず、世界舞台で輝く選手としてメッシとロナウドを挙げた。 また、27歳の彼はゴールデンブーツ争いや他の一流ストライカーとの比較にも興味を示さなかった。個人の功績よりも、フランス代表が再びワールドカップで成功できるよう力を尽くすことが最優先だと強調した。
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ムバッペがメッシとロナウドに敬意を表した
ムバッペはサッカー界のトップ選手について語るとき、断固とした態度を示した。フランス代表キャプテンは、自身のアイドルたちのように30代後半までトップレベルでプレーできるかという見方も一蹴した。
「メッシはクリスティアーノと並んで最高の選手だ。それは明らかだ」とムバッペは『マルカ』の取材に語った。「僕はチームが再びワールドカップを制すため全力で取り組んでいる。それ以外はジャーナリストの議論に過ぎない。今はハーランドのことは考えていない。彼らは僕たちのことを考えているかもしれないが、僕はイラクのことを考えている。
「メッシの業績は議論の的だが、私はトロフィーを母国に持ち帰りたいだけだ。40歳になる前にこの舞台から去るだろう。将来の計画は立てず、今を楽しみ、ワールドカップを満喫したい」
大会得点記録更新の可能性については「記録は嬉しいが、試合に勝つことが最優先だ。リオネルが得点するのは分かっていた。彼の後ろにいても、得点すれば差は縮まる。それでも、私にとって一番大切なのはワールドカップで優勝することだ」と語った。
PSGの戦術的進化と世界的な影響力
ムバッペは、個人間のライバル関係だけでなく、現代サッカーの戦術トレンドについても語った。彼は、ここ数シーズンのPSGのように成功するチームが、サッカー界全体の戦術思考を形作ってきたと指摘。ただし、国際サッカーは戦術面で別次元だとした。
「その瞬間を重視する文化がある。勝つチームは常に現代サッカーに影響を与えてきた」と語った。「勝っているチームが常に正しい。私がプレーを始めて以来、バルセロナのポゼッション、レアル・マドリード、そして今はPSGのカウンタープレスを真似るように求められてきた。勝者は常に他者に影響を与えてきたが、国際サッカーはまったく別の次元だ。」
- AFP
フランス、イラクでのテストに注目
フランスはワールドカップでイラク戦に集中している。初戦ではセネガルを3－1で下し、ムバッペが2得点を記録。決勝トーナメント進出へ、この「ロス・ブランコス」の星に再び勝利が期待される。