フランス代表キャプテンのキリアン・ムバッペが、2026年ワールドカップで最も優れた選手としてリオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドを挙げ、大会通算得点記録の争いにも言及した。

ムバッペはサッカー界のトップ選手について語るとき、断固とした態度を示した。フランス代表キャプテンは、自身のアイドルたちのように30代後半までトップレベルでプレーできるかという見方も一蹴した。

「メッシはクリスティアーノと並んで最高の選手だ。それは明らかだ」とムバッペは『マルカ』の取材に語った。「僕はチームが再びワールドカップを制すため全力で取り組んでいる。それ以外はジャーナリストの議論に過ぎない。今はハーランドのことは考えていない。彼らは僕たちのことを考えているかもしれないが、僕はイラクのことを考えている。

「メッシの業績は議論の的だが、私はトロフィーを母国に持ち帰りたいだけだ。40歳になる前にこの舞台から去るだろう。将来の計画は立てず、今を楽しみ、ワールドカップを満喫したい」

大会得点記録更新の可能性については「記録は嬉しいが、試合に勝つことが最優先だ。リオネルが得点するのは分かっていた。彼の後ろにいても、得点すれば差は縮まる。それでも、私にとって一番大切なのはワールドカップで優勝することだ」と語った。