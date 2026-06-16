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フランス代表のW杯スター、4300万ポンドでアーセナルと個人合意か
アーセナルがMF獲得に動く
ロンドン北部のクラブは、フランス代表選手獲得で大きく前進した。『コリエーレ・デラ・セラ』紙によると、コネは当初パリ・サンジェルマンへの高額移籍を望み、アトレティコ・マドリードのオファーも拒否。だがPSGが正式オファーを出さなかったため、アーセナルは代理人と合意へ交渉している。
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ローマは財政的な圧力に直面している
このセリエAクラブは、財政公平性（FFP）の義務を満たすため、6月30日までに選手を売却する強い圧力にさらされている。当初はガスパーイーニ監督の下で活躍するスターMFに5000万ユーロの評価額を提示していたが、月末までに収支を均衡させる必要があり、スカウト筋は4500万ユーロ前後での妥協案が成立すると見ている。
アルテタ監督が活発な補強候補を探している。
報道によると、ミケル・アルテタ監督は力強い25歳の選手を、デクラン・ライスに掛かる守備負担を軽減する最適解と見る。彼はボールを高速で前線へ運ぶことができ、アーセナルの中盤に勢いを与えるだろう。この補強は、ペースの遅いマルティン・ズビメンディとは異なる技術的選択肢となる。ズビメンディのスタイルは、アルテタの流動的なシステムに合わなくなっていた。
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ワールドカップのプレイベントが招致に先駆けて開催される。
フランス代表がセネガルとの厳しい開幕戦を控える中、コネは当面代表に集中する。代理人は月末のイタリアクラブの財政期限前に移籍を成立させる方針だ。アーセナルは公式オファーのタイミングと条件を慎重に調整し、この大型補強を円滑に決めたい。