このセリエAクラブは、財政公平性（FFP）の義務を満たすため、6月30日までに選手を売却する強い圧力にさらされている。当初はガスパーイーニ監督の下で活躍するスターMFに5000万ユーロの評価額を提示していたが、月末までに収支を均衡させる必要があり、スカウト筋は4500万ユーロ前後での妥協案が成立すると見ている。