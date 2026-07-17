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DIDIER DESCHAMPS FRANCEGetty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

フランス代表の騒動：ロッカールームはラビオの交代を理解できず、デシャン監督は「自由な退団」を否定した。

フランス
ディディエ・デシャン

スペイン戦敗北後、フランス代表のロッカールームから裏事情が明らかになった

レキップ紙によると、フランスがスペインに敗れたW杯準決勝で、ラビオ交代とチュアメニ残留が代表ロッカールームで議論になっている


同紙によると、一部の選手はディディエ・デシャン監督の采配、特にハーフタイムにラビオを交代させ、チュアメニを残した判断を理解できなかったという


  • この夜は、ディディエ・デシャンにとって今後数ヶ月、あるいは数年もの間、悩みの種となるだろう。このワールドカップ準決勝で、スペインの圧倒的な支配を食い止めるために、彼は何をすべきだったのだろうか。試合終了前の30分間、フランス代表監督は、戦術的なアプローチを変えることなく、同タイプの選手による交代――バルコラに代えてドゥエ、オリゼに代えてシェルキ、ディニェに代えてエルナンデス――を選択した。


    2022年W杯決勝のアルゼンチン戦（ドーハ、3-3、PK2-4）では戦術を修正したが、今回はゲームプランさえ変えなかった


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  • 明日マイアミでイングランドと3位決定戦を戦うフランス代表のロッカールームは雰囲気が険悪だ。デシャン監督は試合を控え、昨日選手たちの外出を許可しなかった。選手たちはスペイン戦敗北の失望を晴らすため、自由な時間を求めていた。


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