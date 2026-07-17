フランス代表の騒動：ロッカールームはラビオの交代を理解できず、デシャン監督は「自由な退団」を否定した。

レキップ紙によると、フランスがスペインに敗れたW杯準決勝で、ラビオ交代とチュアメニ残留が代表ロッカールームで議論になっている。





同紙によると、一部の選手はディディエ・デシャン監督の采配、特にハーフタイムにラビオを交代させ、チュアメニを残した判断を理解できなかったという。



