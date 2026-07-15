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フランス代表のチームメイト、ルーカス・ディニェがW杯準決勝スペイン戦で惨敗し、悪夢のような一夜を過ごした。これを受け、ラヤン・シェルキはディニェに関する質問に苛立ちを露わにした。
チェルキ、ディニェのミスを擁護
ディディエ・デシャン監督率いるチームは、準決勝でスペインの圧倒的な強さに屈し、決勝進出の夢が消えた。前半早々、ディニェがペナルティエリア内でラミン・ヤマルにファウルし、PKを献上。これをミケル・オヤルサバルが冷静に決めて先制した。後半にはペドロ・ポロが追加点。スペインが2－0で完勝した。 ミックスゾーンでシェルキは、ハーフタイムのチームメイトの精神状態を問われ、マンチェスター・シティの選手は激しく反応した。
「俺が何て答えると思う？ 彼が泣いてたとか、俺たちが彼の頭を押し込んだとか？ 違うよ」とシェルキはきっぱりと言った。「こういうことは試合では起こるものだ。それがサッカーだ。俺たちは彼を仲間として支えなきゃいけないし、彼も俺たちと一緒にいなければならない。俺たちは皆、一つだった。ハーフタイムの時も、皆、一つだったんだ。」
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試合の転機
チェルキは、試合を決めたスペインの2点目の重要性を強調した。「2点目が決定的になることは分かっていた。1-1では守り切るのが極めて難しいが、2-0になれば話は別だ。今日の失望は計り知れない」と語った。
72分にはすでに試合が決まっていたが、ピッチに入ったチェルキは自身の出場時間について問われると苛立ちをにじませた。もっと早く出場したかったかと尋ねられると、「どう思う？」とだけ言い残し、インタビューを打ち切った。
「自分たちのせいで負けてしまった」
チェルキはフランス代表の出来を厳しく批判した。「大きな失望だ。今日、我々は自分たちのせいで負けた」と報道陣に語った。 「我々は審判にもスペインにも負けていない。自分たちに負けたのだ。皆も我々も知っている。我々を倒せるのは我々だけだ。今日、その現実が起きた。技術でも戦術でも一対一でも負けた。本当に大きな失望だ」
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3位決定戦が迫っている
敗退の痛手はあるが、フランス代表は最終戦へ切り替える。土曜のマイアミで、イングランド対アルゼンチンの準決勝敗者と銅メダルを争う。優勝を目指していたチームにとって大きな慰めにはならない。それでもシェルキらは、前向きに大会を締めくくることを目標にする。
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