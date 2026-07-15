ディディエ・デシャン監督率いるチームは、準決勝でスペインの圧倒的な強さに屈し、決勝進出の夢が消えた。前半早々、ディニェがペナルティエリア内でラミン・ヤマルにファウルし、PKを献上。これをミケル・オヤルサバルが冷静に決めて先制した。後半にはペドロ・ポロが追加点。スペインが2－0で完勝した。 ミックスゾーンでシェルキは、ハーフタイムのチームメイトの精神状態を問われ、マンチェスター・シティの選手は激しく反応した。

「俺が何て答えると思う？ 彼が泣いてたとか、俺たちが彼の頭を押し込んだとか？ 違うよ」とシェルキはきっぱりと言った。「こういうことは試合では起こるものだ。それがサッカーだ。俺たちは彼を仲間として支えなきゃいけないし、彼も俺たちと一緒にいなければならない。俺たちは皆、一つだった。ハーフタイムの時も、皆、一つだったんだ。」