ムバッペは2026年W杯で8試合10得点をマークし、ゴールデンブーツ賞を獲得した。1大会10得点は1970年のミュラー以来の快挙で、代表での実績をさらに重ねた。

フランス代表主将のムバッペは、イングランドとの3位決定戦で2得点を挙げ、チームが6–4で敗れたにもかかわらず記録を達成した。フランスは準決勝で優勝したスペインに敗れ決勝進出を逃したため、彼の個人タイトルはチームの失望に隠れてしまった。







