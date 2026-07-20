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フランス代表のスター、キリアン・ムバッペが2026年のシーズンで記録的な活躍を見せ、ワールドカップ史上2度目となるゴールデンブーツ賞を獲得した。
ムバッペがワールドカップの記録を塗り替える
ムバッペは2026年W杯で8試合10得点をマークし、ゴールデンブーツ賞を獲得した。1大会10得点は1970年のミュラー以来の快挙で、代表での実績をさらに重ねた。
フランス代表主将のムバッペは、イングランドとの3位決定戦で2得点を挙げ、チームが6–4で敗れたにもかかわらず記録を達成した。フランスは準決勝で優勝したスペインに敗れ決勝進出を逃したため、彼の個人タイトルはチームの失望に隠れてしまった。
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ムバッペ、個人的な成功とチームの悔しさを語る
3位決定戦後、ムバッペはフランスが決勝に進めなかったため、ゴールデンブーツ受賞にも複雑な心境を明かした。 それでも、得点王より決勝に出場したかった。引退後のレガシーにはなるが、今はそんなことは考えていない」
各ラウンドを勝ち抜き、記録を追う
ムバッペの通算10ゴールはグループステージから始まった。試合開始直後から鋭い動きを見せ、セネガル戦とイラク戦でそれぞれ2得点を奪った。ノックアウトステージのベスト32スウェーデン戦でも2ゴール。その後、パラグアイ戦とモロッコ戦で各1点をマークし、イングランド戦で2得点を挙げて通算10ゴールに達した。
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またしても歴史に残る大会を終え、ムバッペは今後の展望を語る
ムバッペは記憶に残るW杯で2度目のゴールデンブーツを獲得し、クラブサッカーに戻る。個人では歴史に名を残したが、フランス主将として次はチームを勝利に導くことを目指す。
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