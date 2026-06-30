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フランス代表のウィリアム・サリバは腰痛で練習を欠席したが、ディディエ・デシャン監督は心配していない。
デシャン監督、負傷への懸念を一蹴
デシャン監督はニューヨークで記者会見を開き、ノルウェー戦を欠場したサリバの状況を説明した。サリバは以前、背中の不調で万全ではないと明かしていた。
しかしデシャン監督は、火曜日の決勝トーナメントを前に「ウィリアムは調子が良い」と報告した。「100％でなくても99％なら問題ない。パフォーマンスや自由なプレーを妨げるものではない」と語った。
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個々の状況に合わせた回復プログラムを実施中
デシャン監督が楽観視する中でも、フランス代表の医療・技術スタッフはサリバの負担を管理する特別プロトコルを実施している。
この計画は、特定の身体的負荷を軽減するためのもので、フランスが序盤2試合で勝利したため、グループリーグ第3戦ではサリバを休ませる予定だった。
チームメイトのアドリアン・ラビオは「彼は不可欠な存在だ」と語り、慎重な管理の重要性を強調した。さらに「彼は体調管理のためにトレーニングを休むこともある。チームが策定した計画のペースを維持してほしい。簡単ではないが」と続けた。
守備の要
サリバはデシャン監督の下で中心選手として定着し、ユーロ2024以降、ダヨ・ウパメカノと並んでスタメンの座を確固たるものにしている。この堅い守備コンビは、大会序盤のセネガル戦（3-1）やイラク戦（3-0）でも存在感を示した。
デシャン監督は「彼の背中の問題は新しいものではない」と説明し、その能力を絶賛した。 さらに知性と技術も備え、チームメイトにとって心強い存在だ」と語った。サリバは今シーズンアーセナルで50試合に出場し、プレミアリーグ優勝に貢献した。
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次は何があるのでしょうか？
フランス代表スタッフは、サリバが背中の怪我を悪化させず大会を乗り切れるよう切に願っている。過酷な戦いを経て、彼のコンディションを「99％」に保つことが最優先だ。サリバはベスト32のスウェーデン戦で先発復帰の見込み。フランスが勝ち進めば、ベスト16で南米のパラグアイと対戦する。パラグアイはドイツを破ったばかりだ。