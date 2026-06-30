フランス代表のウィリアム・サリバは腰痛で練習を欠席したが、ディディエ・デシャン監督は心配していない。

デシャン監督が楽観視する中でも、フランス代表の医療・技術スタッフはサリバの負担を管理する特別プロトコルを実施している。

この計画は、特定の身体的負荷を軽減するためのもので、フランスが序盤2試合で勝利したため、グループリーグ第3戦ではサリバを休ませる予定だった。

チームメイトのアドリアン・ラビオは「彼は不可欠な存在だ」と語り、慎重な管理の重要性を強調した。さらに「彼は体調管理のためにトレーニングを休むこともある。チームが策定した計画のペースを維持してほしい。簡単ではないが」と続けた。