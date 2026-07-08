AFP
翻訳者：
フランス代表に不穏な空気か。出場機会の少なさにPSGのスターが苛立ちを募らせている。
モロッコ戦を前に内部対立
フランス代表はパラグアイを1－0で下し、モロッコとの準々決勝へ進んだ。しかし注目はピッチではなくベンチへ。PSGのMFウォーレン・ザイール＝エメリーは出場機会がなく、「苛立ちを募らせている」と『Get French Football News』が伝えている。
20歳の彼は国内リーグでの活躍が評価され、フランス代表で重要な役割が期待されていた。しかし今のところ出場機会はない。報道によると、彼はこの状況に「苦戦」しており、クラブで好パフォーマンスを残したにもかかわらず代表で起用されないことに「戸惑い」を感じているという。 フランス代表の快進撃が続く一方で、彼は5試合すべてで出場機会を得られていない。
- Getty
PSGの圧倒的な存在感とは対照的だ
ザイール＝エメリーの怒りの根源は、パリでの立場にある。チャンピオンズリーグ2連覇を達成したスター揃いのPSGで、彼は全54試合に出場し、ルイス・エンリケ監督にとって欠かせない存在となった。右サイドバックも務めるなど、その多才さと成熟さでパルク・デ・プランスではレギュラーの座を確固たるものにしていた。だからこそ、代表での出番の少なさは余計に受け入れがたかった。
クラブのエンリケ監督は2月、このMFを「素晴らしい選手」と絶賛。スペイン人指揮官は「ウォーレンは変わった。だがそれは彼自身の功績だ。どこでもプレーできる信じられないほど優れた選手で、監督として彼のような選手を持つことは素晴らしい」と語った。
デシャン監督の選手選考の悩みは続く
デシャン監督は、オーレリアン・チュアメニがいないときは、マヌ・コネとアドリアン・ラビオットを中盤の軸として起用してきた。PSGのチームメイトであるブラッドリー・バルコラ、デシレ・ドゥエ、ウスマン・デンベレが代表攻撃陣で存在感を示す一方、ザイール＝エメリーは依然としてチームから疎外されたままだ。 パラグアイとの肉弾戦でさえベンチに置かれたことで、チーム内での孤立感は強まった。
太腿の負傷で準々決勝出場が危ぶまれるチュアメニの状況がこれを際立たせる。パラグアイ戦でチュアメニが欠場した際、デシャンは代役としてコネとラビオを起用。この采配により、ザイール＝エメリーは自身の序列に疑問を抱き始めたという。
- AFP
トンネルの先に光が見える？
報道によると、ザイール＝エメリーはフランス代表のコーチ陣に不満を直接伝えた。チームに亀裂は生じていないが、準々決勝を前に技術スタッフには自身の考えを明確にした。戦術変更ではなく、外部の事情で出場機会が生まれる可能性もある。 チュアメニの体調が不安視されるため、ザイール＝エメリーは出番を待ち続けている。
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