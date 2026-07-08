フランス代表はパラグアイを1－0で下し、モロッコとの準々決勝へ進んだ。しかし注目はピッチではなくベンチへ。PSGのMFウォーレン・ザイール＝エメリーは出場機会がなく、「苛立ちを募らせている」と『Get French Football News』が伝えている。

20歳の彼は国内リーグでの活躍が評価され、フランス代表で重要な役割が期待されていた。しかし今のところ出場機会はない。報道によると、彼はこの状況に「苦戦」しており、クラブで好パフォーマンスを残したにもかかわらず代表で起用されないことに「戸惑い」を感じているという。 フランス代表の快進撃が続く一方で、彼は5試合すべてで出場機会を得られていない。