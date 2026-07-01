フランス代表で輝いたラビオは、2ボランチでもプレーできる。ミラン、アッレグリ、ナポリ――彼の将来は？

31歳になった元PSGの選手は、ミランに残るか、新天地や古巣への復帰を選ぶかの岐路に立っている。 ユヴェントスとミランで指導したアッレグリ監督は、1995年生まれの彼をナポリで再招へいしたいと夢見ている。現時点では可能性は低いものの、ナポリがアンギッサやデ・ブルイネを放出すれば状況は変わるかもしれない。 アモリム監督もデシャン同様、彼を中核に据えたい。





フランス代表と同様に、このポルトガル人監督は3センターのサイドからインサイドへ移し、ゲームメイクと守備の切り込み役を任せる構想だ。母ヴェロニクを誇りに、攻撃参加とスペースへの飛び込みという天性を生かし、年々選手としても人間としても成熟している。 暴れ馬からミランの頼れる戦力へと成長したラビオは、現状に甘んじることなくさらなる飛躍を狙う。