ワールドカップでフォワード陣が光るフランス代表。その要はアドリアン・ラビオだ。彼はゲームメイク、前後への動き、攻守のサポートを担う。チュアメニとのコンビも機能し、デシャン監督の4-2-3-1を回している。 ミランのMFはレアル・マドリードのMFと絶妙な連携を見せる。この関係は、フランス人選手の将来に不確定要素を抱える今夏と来シーズンを見据えるミランにとって心強いメッセージだ。
Calciomercato
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フランス代表で輝いたラビオは、2ボランチでもプレーできる。ミラン、アッレグリ、ナポリ――彼の将来は？
ノルウェー対フランスの試合後、ラビオはミランの将来を問われた。 「今はワールドカップに集中している。その後は様子を見る」とだけ語った。 元ユヴェントスで、アッレグリ監督の強い要望でイタリアに復帰したことも知られる。マルセイユでの確執後、2025年9月の移籍市場最終盤にアッレグリがライバルから彼を引き抜いた。 この判断は的中し、3年契約を結んだラビオは、混乱のシーズンの中でチームを支えた。しかし終盤の低迷でCL権を逃し、 Allegri監督が解任されたことで状況は一変。彼の将来も再び不透明になった。
ミランは数日で状況が一変。新監督ルーベン・アモリムは若手を軸にチーム再構築に着手する。モドリッチは退団濃厚だが、ラビオは残留して中心選手として期待される。アモリムは元マンチェスター・ユナイテッドスタッフと接触し、ラビオを含む主力を保持する意向を強調した。
31歳になった元PSGの選手は、ミランに残るか、新天地や古巣への復帰を選ぶかの岐路に立っている。 ユヴェントスとミランで指導したアッレグリ監督は、1995年生まれの彼をナポリで再招へいしたいと夢見ている。現時点では可能性は低いものの、ナポリがアンギッサやデ・ブルイネを放出すれば状況は変わるかもしれない。 アモリム監督もデシャン同様、彼を中核に据えたい。
フランス代表と同様に、このポルトガル人監督は3センターのサイドからインサイドへ移し、ゲームメイクと守備の切り込み役を任せる構想だ。母ヴェロニクを誇りに、攻撃参加とスペースへの飛び込みという天性を生かし、年々選手としても人間としても成熟している。 暴れ馬からミランの頼れる戦力へと成長したラビオは、現状に甘んじることなくさらなる飛躍を狙う。