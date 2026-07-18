Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
dembele(C)Getty Images

翻訳者：

フランス代表でロッカールーム騒動！ オウスマン・デンベレがスペイン戦でチームメイトを怒らせたと報じられている。

ワールドカップ
フランス 対 スペイン
フランス
スペイン

先週のW杯準決勝ハーフタイム、フランス代表のロッカールームで騒動が起きた。

『レキップ』紙によると、FWウスマン・デンベレはチームメイトのプレス姿勢を批判し、周囲の反感を買った。フランスは前半を0－1で折り返し、最終的に0－2でスペインに敗れ、優勝の夢が消えた。

  • 新聞報道によると、フランス代表の選手たちは憤慨しており、デンベレがスペイン戦での自身の不甲斐なさを隠そうとしたと非難した。

    このロッカールームでの出来事が、土曜にマイアミで行われたフランス対イングランドの3位決定戦に影響したかは不明だ。いずれにせよ、デンベレは他の6人の準決勝先発選手とともにイングランド戦を欠場した。




    • 広告
  • MICHAEL OLISE FRANCE MARC CUCURELLA SPAIN Getty Images

    スペインがフランスの攻撃を止めました。

    デンベレの批判を裏付けるように、キリアン・ムバッペもフランス代表のプレス戦術を指摘した。レアル・マドリードのスーパースターは、コミュニケーションと連携不足が原因で、フランス代表が中盤でロドリとファビアン・ルイスに支配されたと語った。

    フランスは準決勝まで観客を魅了し、ムバッペ、デンベレ、バイエルンのオリゼが活躍したが、スペインは「トリコロール軍団」の勢いを止め、実力通りにアルゼンチンとの決勝に進んだ。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
ワールドカップ
スペイン crest
スペイン
ESP
アルゼンチン crest
アルゼンチン
ARG