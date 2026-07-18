フランス代表でロッカールーム騒動！ オウスマン・デンベレがスペイン戦でチームメイトを怒らせたと報じられている。

新聞報道によると、フランス代表の選手たちは憤慨しており、デンベレがスペイン戦での自身の不甲斐なさを隠そうとしたと非難した。

このロッカールームでの出来事が、土曜にマイアミで行われたフランス対イングランドの3位決定戦に影響したかは不明だ。いずれにせよ、デンベレは他の6人の準決勝先発選手とともにイングランド戦を欠場した。











