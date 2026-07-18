『レキップ』紙によると、FWウスマン・デンベレはチームメイトのプレス姿勢を批判し、周囲の反感を買った。フランスは前半を0－1で折り返し、最終的に0－2でスペインに敗れ、優勝の夢が消えた。
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フランス代表でロッカールーム騒動！ オウスマン・デンベレがスペイン戦でチームメイトを怒らせたと報じられている。
新聞報道によると、フランス代表の選手たちは憤慨しており、デンベレがスペイン戦での自身の不甲斐なさを隠そうとしたと非難した。
このロッカールームでの出来事が、土曜にマイアミで行われたフランス対イングランドの3位決定戦に影響したかは不明だ。いずれにせよ、デンベレは他の6人の準決勝先発選手とともにイングランド戦を欠場した。
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スペインがフランスの攻撃を止めました。
デンベレの批判を裏付けるように、キリアン・ムバッペもフランス代表のプレス戦術を指摘した。レアル・マドリードのスーパースターは、コミュニケーションと連携不足が原因で、フランス代表が中盤でロドリとファビアン・ルイスに支配されたと語った。
フランスは準決勝まで観客を魅了し、ムバッペ、デンベレ、バイエルンのオリゼが活躍したが、スペインは「トリコロール軍団」の勢いを止め、実力通りにアルゼンチンとの決勝に進んだ。
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