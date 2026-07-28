ジネディーヌ・ジダンがフランス代表の新監督に就任した。フランスサッカー連盟（FFF）は、元レアル・マドリー指揮官の就任を正式発表。契約は2030年までとなっている。 2028年の欧州選手権、そして2030年のワールドカップでフランス代表を率いることになる。「これは特別な瞬間だ」とFFF会長のフィリップ・ディアロは語った。「連盟が新たな代表監督を任命できる状況になったのは14年ぶりだ。デシャンにもひと言触れたい。14年間にわたって、彼はフランス代表をトップレベルへと導いてきた。ピッチ上でフランス代表のイメージを回復してくれた。彼の仕事が評価されることは重要だ」
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フランス代表が正式発表：ジネディーヌ・ジダンが新監督に就任。2030年までの契約を締結した。
フランスが第一候補
「この上ない喜びだ」とジダンは語った。「本当にうれしい。この挑戦に向けた準備はできているし、モチベーションも高い。レアル・マドリーでの経験のあと、私がやりたかった唯一のことだ。子どもの頃から分かっていたことだし、私は育成年代でキャリアを始め、すべての段階を経てA代表までたどり着いた。頂点だ。私を突き動かす唯一のものは、このチームのために働き、勝ち続ける姿を見ることだ。 フランス代表を率いることは、レアル・マドリーでの経験のあとに私がやりたかった唯一のことだ。フランス代表の監督になるために、私はいくつかのオファーを断った。子どもの頃から分かっていたことだし、私は育成年代でキャリアを始め、すべての段階を経てA代表までたどり着いた。頂点だ。私を突き動かす唯一のものは、このチームのために働き、勝ち続ける姿を見ることだ。」
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