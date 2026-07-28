フランス代表が正式発表：ジネディーヌ・ジダンが新監督に就任。2030年までの契約を締結した。

「この上ない喜びだ」とジダンは語った。「本当にうれしい。この挑戦に向けた準備はできているし、モチベーションも高い。レアル・マドリーでの経験のあと、私がやりたかった唯一のことだ。子どもの頃から分かっていたことだし、私は育成年代でキャリアを始め、すべての段階を経てA代表までたどり着いた。頂点だ。私を突き動かす唯一のものは、このチームのために働き、勝ち続ける姿を見ることだ。 フランス代表を率いることは、レアル・マドリーでの経験のあとに私がやりたかった唯一のことだ。フランス代表の監督になるために、私はいくつかのオファーを断った。子どもの頃から分かっていたことだし、私は育成年代でキャリアを始め、すべての段階を経てA代表までたどり着いた。頂点だ。私を突き動かす唯一のものは、このチームのために働き、勝ち続ける姿を見ることだ。」