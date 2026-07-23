フランス代表コーチ陣との摩擦は別として、バートンはこの機会を利用し、サッカー強国ではない国々にとって自身が世界の舞台に立つことが重要だと強調した。また、この権威ある試合に選ばれたことがCONCACAF地域の審判にとって希望の灯になると考えている。

バートンは自身の歩みに深い誇りを示し、次のように語った。「個人的には幸せで誇りに思うと同時に、非常に重要なことを成し遂げたという実感もあります。それは、国旗に関係なく、世界のどの隅にもサッカーとサッカーへの情熱が存在することを証明したことです。選手であれ、審判であれ、技術スタッフであれ、誰であれ、その能力は必ずしも出身国や、その国がどれほど小さいかということと結びついているわけではありません。 多くの加盟協会がある私たちの地域には、新しい扉が開きつつあると感じます。これまでは「サッカーが盛んでない国だから無理だ」と審判たちが言わざるを得ませんでしたが、その壁は打ち破れることが証明されたと思います。それが私にとって最も大きな満足感です。」