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フランス代表がワールドカップ準決勝でスペインに敗れた試合の判定を、ディディエ・デシャン監督が批判した。これに対し、主審が反論した。
バートン、フランス人選手の負け惜しみを一蹴
フランスの敗退後、デシャン監督は審判の判定を強く批判し、主審のバートン氏を名指しで非難した。彼は、このエルサルバドル人審判が重要な試合を裁く資格や実績を備えているか疑問を呈した。しかし、ディアリオ・AS紙のホルヘ・ラモス氏との独占インタビューでバートン氏は、デシャンの発言で自信や立場が揺らぐことはないと語った。
バートンは「誰もが意見を述べる権利はあるが、我々は経験と努力でこの地位を勝ち取った。だから、どんなコメントも我々の存在理由を揺るがすことはない」と断固として語った。
- AFP
トップ審判からの支援
デシャンが公然と批判する一方、バートンはサッカー界のトップから大きな支持を受けた。彼はFIFA審判委員会の委員長で伝説的な存在であるピエルルイジ・コリーナ氏から支持と評価を得たことを明かした。
スペイン対フランスの準決勝後に受けた内部のフィードバックを振り返り、バートンはこれをキャリアのハイライトの一つと語った。「はい、間違いなくそうです」と彼は言った。 「結局、私たちの努力を理解し、歩みと困難、情熱を知っている責任者や同僚から評価されたことは、このワールドカップで得た最大の満足だ」
コリーナ、デシャンの審判批判に反論
デシャン監督が審判に怒った理由は、フランスが2-0で敗れ3度目の優勝を逃した試合でのバートン主審の判定だった。22分、ラミン・ヤマルがルーカス・ディニェからファウルを受けたと判定され、ミケル・オヤルサバルがPKを決めて試合の流れが変わった。
この判定に怒ったデシャン監督は審判団を批判。これに対しコリーナ氏は「準決勝を裁く能力があるかと問われたが、FIFAの答えは明確だ。ある、間違いなく」と反論した。さらに「我々の審判は世界最高水準だ」と強調した。
- AFP
中米の審判界の壁を打ち破る
フランス代表コーチ陣との摩擦は別として、バートンはこの機会を利用し、サッカー強国ではない国々にとって自身が世界の舞台に立つことが重要だと強調した。また、この権威ある試合に選ばれたことがCONCACAF地域の審判にとって希望の灯になると考えている。
バートンは自身の歩みに深い誇りを示し、次のように語った。「個人的には幸せで誇りに思うと同時に、非常に重要なことを成し遂げたという実感もあります。それは、国旗に関係なく、世界のどの隅にもサッカーとサッカーへの情熱が存在することを証明したことです。選手であれ、審判であれ、技術スタッフであれ、誰であれ、その能力は必ずしも出身国や、その国がどれほど小さいかということと結びついているわけではありません。 多くの加盟協会がある私たちの地域には、新しい扉が開きつつあると感じます。これまでは「サッカーが盛んでない国だから無理だ」と審判たちが言わざるを得ませんでしたが、その壁は打ち破れることが証明されたと思います。それが私にとって最も大きな満足感です。」
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