AFP
翻訳者：
フランス人MFの争奪戦でマンUがアーセナルをリード。選手はプレミアリーグ移籍を希望。
コネ争奪戦、レッド・デビルズがアーセナルをリード
マンチェスター・ユナイテッドはMFコネの獲得レースでプレミアリーグのライバルに先行している。2026年W杯を見据え、中盤強化を目指すクラブは25歳のコネを最優先ターゲットと位置づける。
『レキップ』紙によると、アーセナルも数か月前からこの元トゥールーズMFの獲得に興味を示しているが、現時点ではユナイテッドが交渉で一歩リード。同紙は、彼がクラブの最優先ターゲットであり、本人もイングランド北部への移籍に前向きと伝えている。
- AFP
欧州の有力クラブへの移籍を希望する選手
ローマで2シーズンを過ごしたコネは、キャリアの転機を迎えている。セリエAでは82試合に出場し、昨季3位（73点）に入ったチームに貢献した。
プレミアリーグへの憧れが移籍の大きな要因で、彼はイングランドを第一希望としている。インテルが以前から関心を示していたが、プレミアリーグの経済力と威信が最終的な判断を後押ししたようだ。
ユナイテッドは契約締結を急いでいない
ワールドカップの影響で停滞する夏の移籍市場を受け、マンチェスター・ユナイテッドは多くのクラブと同様に慎重に交渉を進め、フランス代表選手に過大な移籍金を払わないよう注意している。
それでも、コネはクラブの獲得候補リストの上位に名を連ねており、本人も北西部への移籍に前向きだ。彼は早期決着を望んでいるが、予定通り進む保証はない。
- AFP
プレミアリーグ全体で強い関心が寄せられている
コネの獲得が噂されるクラブはマンチェスター・ユナイテッドとアーセナルだけではない。まだ明かされていないプレミアリーグのクラブ2つも強い関心を示している。フランス代表で19試合に出場し、今夏のワールドカップ準決勝進出に貢献した活躍が評価を高めた。
準決勝でスペインに0－2で敗れた際、彼は感情を露わにした。その姿は代表にとって大会を象徴する瞬間となった。敗戦を消化し心身ともに回復したコネは、いまやプロとしての将来に集中している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。