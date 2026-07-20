ローマで2シーズンを過ごしたコネは、キャリアの転機を迎えている。セリエAでは82試合に出場し、昨季3位（73点）に入ったチームに貢献した。

プレミアリーグへの憧れが移籍の大きな要因で、彼はイングランドを第一希望としている。インテルが以前から関心を示していたが、プレミアリーグの経済力と威信が最終的な判断を後押ししたようだ。