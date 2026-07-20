Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
FBL-ENG-PR-MAN UTD-NOTTINGHAM FORESTAFP
Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

フランス人MFの争奪戦でマンUがアーセナルをリード。選手はプレミアリーグ移籍を希望。

移籍情報
マンチェスター・ユナイテッド
アーセナル
マヌ・コネ
プレミアリーグ
AS Roma

マンチェスター・ユナイテッドは、アーセナルとのマヌ・コネ争奪戦で早くも優位に立っている。ローマとフランス代表でプレーするこのMFは、ワールドカップでの悔しい敗退をバネにプレミアリーグ挑戦を決意している。

  • コネ争奪戦、レッド・デビルズがアーセナルをリード

    マンチェスター・ユナイテッドはMFコネの獲得レースでプレミアリーグのライバルに先行している。2026年W杯を見据え、中盤強化を目指すクラブは25歳のコネを最優先ターゲットと位置づける。

    『レキップ』紙によると、アーセナルも数か月前からこの元トゥールーズMFの獲得に興味を示しているが、現時点ではユナイテッドが交渉で一歩リード。同紙は、彼がクラブの最優先ターゲットであり、本人もイングランド北部への移籍に前向きと伝えている。


    • 広告
  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    欧州の有力クラブへの移籍を希望する選手

    ローマで2シーズンを過ごしたコネは、キャリアの転機を迎えている。セリエAでは82試合に出場し、昨季3位（73点）に入ったチームに貢献した。

    プレミアリーグへの憧れが移籍の大きな要因で、彼はイングランドを第一希望としている。インテルが以前から関心を示していたが、プレミアリーグの経済力と威信が最終的な判断を後押ししたようだ。

  • ユナイテッドは契約締結を急いでいない

    ワールドカップの影響で停滞する夏の移籍市場を受け、マンチェスター・ユナイテッドは多くのクラブと同様に慎重に交渉を進め、フランス代表選手に過大な移籍金を払わないよう注意している。

    それでも、コネはクラブの獲得候補リストの上位に名を連ねており、本人も北西部への移籍に前向きだ。彼は早期決着を望んでいるが、予定通り進む保証はない。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    プレミアリーグ全体で強い関心が寄せられている

    コネの獲得が噂されるクラブはマンチェスター・ユナイテッドとアーセナルだけではない。まだ明かされていないプレミアリーグのクラブ2つも強い関心を示している。フランス代表で19試合に出場し、今夏のワールドカップ準決勝進出に貢献した活躍が評価を高めた。

    準決勝でスペインに0－2で敗れた際、彼は感情を露わにした。その姿は代表にとって大会を象徴する瞬間となった。敗戦を消化し心身ともに回復したコネは、いまやプロとしての将来に集中している。