3人の候補はいずれも、チュアメニが非常によく知る選手たちである。チュアメニは彼らの卓越した能力を自らの目で見ており、そのワールドクラスのパフォーマンスが2025-26シーズンにいかに大きな足跡を残したかを正確に認識している。

デンベレがPSGのチャンピオンズリーグ制覇に貢献した見事な実績は、明らかにこのMFの心に響いた。その欧州最高峰の舞台での成功は、個人としての評価を大きく押し上げる材料となっている。

一方で、エムバペとオリーズもともに素晴らしい個人シーズンを送った。ピッチ上で継続的に輝きを放ったことが、チュアメニの受賞有力候補リストに名を連ねた正当性を揺るぎなく示している。