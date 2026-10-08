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翻訳者：
「フランス人でなければならない！」。レアル・マドリーのスター、オーレリアン・チュアメニが2026年バロンドール候補に挙げた3人の意外な名前
フランスの3人組、栄光獲得に期待
チュアメニが、今後の2026年バロンドールの有力候補を明かし、この権威ある賞には代表チームのチームメート3人を推した。フランス代表MFは、世界サッカー界で最も切望される個人賞は、記憶に残るシーズンを経て自国にとどまるべきだと強く信じている。
『France24』のインタビューで、チュアメニはこの最高栄誉を手にする個人的な本命について語った。特にキリアン・エンバペ、ウスマン・デンベレ、マイケル・オリーセの目覚ましい実績を挙げ、2025-26シーズンを通じた際立ったパフォーマンスによって、彼らはサッカー界の頂点に位置するにふさわしいと力説した。
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バロンドールの判定
2026年のバロンドール争いは大きな議論を呼んでいるが、推す受賞者について問われた際、チュアメニの考えは極めて明確だった。このMFはためらうことなく自国への誇りを示し、最大の舞台で並外れた活躍を見せた同胞たちが評価されるべきだと熱弁した。
「バロンドールは、当然フランス人選手に与えられるべきだ」と、チュアメニはインタビューで語った。「キリアンは並外れたシーズンを送ったし、ウスマンもPSGでチャンピオンズリーグを制した。それにもちろん、マイケル・オリーズもいる」
見事なシーズンを印象づけている
3人の候補はいずれも、チュアメニが非常によく知る選手たちである。チュアメニは彼らの卓越した能力を自らの目で見ており、そのワールドクラスのパフォーマンスが2025-26シーズンにいかに大きな足跡を残したかを正確に認識している。
デンベレがPSGのチャンピオンズリーグ制覇に貢献した見事な実績は、明らかにこのMFの心に響いた。その欧州最高峰の舞台での成功は、個人としての評価を大きく押し上げる材料となっている。
一方で、エムバペとオリーズもともに素晴らしい個人シーズンを送った。ピッチ上で継続的に輝きを放ったことが、チュアメニの受賞有力候補リストに名を連ねた正当性を揺るぎなく示している。
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ロンドンが呼んでいる
第70回バロンドール授賞式はロンドンで開催される。サッカー界は10月26日、華やかなガラのためにイングランドの首都に集結する。あの有名なトロフィーを誰が手にするのかは、まだ分からない。ただ、チュアメニはその夜、同胞である自身の推す3人のうちの1人が最高の栄誉を勝ち取ることを間違いなく願っているはずだ。
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