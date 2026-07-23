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フランスサッカー協会は、ワールドカップの不振を受け、ジネディーヌ・ジダンがディディエ・デシャンの後任としていつ発表されるかを明らかにした。
FFF、新監督の発表日を正式決定
木曜日の公式声明でフランスサッカー連盟（FFF）は、来週火曜に「レ・ブルー」新監督を正式発表する記者会見を開くと発表した。フィリップ・ディアロ会長が会見を主宰し、代表チームの監督人事を巡る長期にわたる不透明さを解消する。大きな心変わりがない限り、ジダン氏がデシャン氏の後任として紹介される見込みだ。
連盟は公式サイトで以下のように詳細を明らかにした。「フランスサッカー連盟（FFF）のフィリップ・ディアロ会長は、2026年7月28日（火）午前11時よりFFF本部で記者会見を行う。 同日午前中の臨時執行委員会終了後、ディアロ会長がフランス代表の次期監督を発表する。記者会見はFFFのYouTubeチャンネルでライブ配信される。」
- AFP
ジダン、5年ぶりの監督復帰
ジダン監督は2021年6月にレアル・マドリードを2度目の退任後、現場を離れている。パリ・サンジェルマンやマンチェスター・ユナイテッドなどから高額オファーを受けたが、代表監督就任の可能性を残すため断ってきた。 RMCスポーツによると、ジダンはすでに新契約にサイン済みで、次の中断期間までにコーチングスタッフの最終調整が続いている。
フランスサッカー連盟（FFF）にとって重要なのは、ジダンの年俸に関する財政的障害がすべて解消されたことだ。フランス議会は最近、特定のスポーツ職に給与上限を導入する改革を行ったが、代表チーム監督職には省庁の特例が認められた。これにより、ジダンは新たな法的制限の対象外となる。
厳しいネーションズリーグのデビュー戦が待ち受けている
ジダン監督には「ハネムーン期間」がない。就任直後の9月下旬から10月上旬、代表戦の長期日程が待ち受ける。フランス代表はネイションズリーグで戦術が即座に試される。初戦は9月25日のトルコ戦で、3日後にはベルギーとのアウェイ戦が控える。
10月2日にホームでイタリアと対戦し、5日には再びベルギーと戦う。11月も休まず、12日にイタリア、15日にトルコとグループステージ最終戦を迎える。
- AFP
デシャン時代の終焉
ジダンの就任で、デシャン監督が14年間率いたフランス代表の時代は幕を閉じる。 在任中、彼は2018年W杯制覇、2020-21ネーションズリーグ優勝、ユーロ2016と2022年W杯の決勝進出など輝かしい成果を残し、2026年W杯4位で幕を閉じた。
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