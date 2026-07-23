フランスサッカー協会は、ワールドカップの不振を受け、ジネディーヌ・ジダンがディディエ・デシャンの後任としていつ発表されるかを明らかにした。

木曜日の公式声明でフランスサッカー連盟（FFF）は、来週火曜に「レ・ブルー」新監督を正式発表する記者会見を開くと発表した。フィリップ・ディアロ会長が会見を主宰し、代表チームの監督人事を巡る長期にわたる不透明さを解消する。大きな心変わりがない限り、ジダン氏がデシャン氏の後任として紹介される見込みだ。

連盟は公式サイトで以下のように詳細を明らかにした。「フランスサッカー連盟（FFF）のフィリップ・ディアロ会長は、2026年7月28日（火）午前11時よりFFF本部で記者会見を行う。 同日午前中の臨時執行委員会終了後、ディアロ会長がフランス代表の次期監督を発表する。記者会見はFFFのYouTubeチャンネルでライブ配信される。」