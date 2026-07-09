準々決勝は欧州勢が圧倒しているが、ウェンゲルはイングランドの勝ち残りを否定し、モロッコやアルゼンチンも2018年王者を止められないと見ている。彼によると、フランスを苦しめる集団アイデンティティと戦術の成熟度を持つのは、ルイス・デ・ラ・フエンテ率いるスペインだけだ。

ウェンジャーはこう続けた。「私にとって未知数なのはスペインだ。フランスを破れるとしたら彼らだけだ。技術レベルがフランスより高く、世界でも類を見ない集団プレーの質と文化を持っている。少なくともこのレベルではね。 よって、勝敗はこの2チームの争いになるだろう。もちろん、フランスはフィジカルで上回る。」