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フランスを止められるのは1チームだけ-アルセーヌ・ヴェンゲル氏
ウェンジャーが「レ・ブルー」を支持
ウェンジャー監督は、ムバッペらの圧倒的なパフォーマンスを見て、今年の大会でフランス代表が世界王者になると予想している。デシャン監督率いるチームは、準々決勝モロッコ戦（ボストン・ジレット・スタジアム）まで5試合で圧倒的な強さを見せている。ウェンジャー監督は、「レ・ブルー」の並外れたスピードと勢いに、対戦相手が太刀打ちするのは極めて難しいと語る。
- AFP
フランス人選手が大会優勝を予想
76歳の伝説的な元アーセナル監督は、フェリックスとトニ・クロースのポッドキャストで詳細を分析した。彼はフランス人としての偏見ではなく、ピッチ上の技術だけで判断していると強調した。
彼は「フランスがワールドカップで優勝するだろう。私がフランス人だからだと批判されるのは分かっている。だが大会を分析すると、今はその列車が一定の速度で走っている。重要なのは、その列車に乗り込めるかどうかだ」と語った。
スペインは戦術的な脅威だ
準々決勝は欧州勢が圧倒しているが、ウェンゲルはイングランドの勝ち残りを否定し、モロッコやアルゼンチンも2018年王者を止められないと見ている。彼によると、フランスを苦しめる集団アイデンティティと戦術の成熟度を持つのは、ルイス・デ・ラ・フエンテ率いるスペインだけだ。
ウェンジャーはこう続けた。「私にとって未知数なのはスペインだ。フランスを破れるとしたら彼らだけだ。技術レベルがフランスより高く、世界でも類を見ない集団プレーの質と文化を持っている。少なくともこのレベルではね。 よって、勝敗はこの2チームの争いになるだろう。もちろん、フランスはフィジカルで上回る。」
- Getty Images Sport
強豪チームが準決勝進出を狙う
フランスは、2022年準決勝で敗れたモロッコとの再戦という肉体的にも精神的にも厳しい試練に直面する。 勝ち進んでも、ラミン・ヤマルやミケル・オヤルサバル擁するスペインの「新黄金世代」が待ち受ける可能性があり、道のりはさらに厳しくなる。両チームの好調さを踏まえると、最も権威あるトロフィーを争うこの大会では、フィジカル面の安定性と選手層の厚さが勝敗を分けるだろう。
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