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フランスを止められるのはどこか？アルセーヌ・ヴェンゲル氏は、キリアン・ムバッペ率いるチームが再びワールドカップで優勝するのを阻止できるのは、たった1チームだけだと語った。
ウェンジャーが「レ・ブルー」を支持
ウェンジャー監督は、ムバッペらの圧倒的なパフォーマンスを受け、フランス代表が今年の大会で世界王者になると予想している。デシャン率いるチームは、ボストンのジレット・スタジアムで行われるモロッコとの準々決勝を控えた5試合で圧倒的な強さを見せている。ウェンジャーは、「レ・ブルー」の並外れたスピードと勢いに太刀打ちできるチームはほとんどないと見ている。
- AFP
フランス人選手が大会優勝を予想
76歳の伝説的な元アーセナル監督は、フェリックスとトニ・クロースのポッドキャストで詳細を分析した。彼は「フランスがW杯を制する」と断言。フランス人としての偏りではなく、ピッチ上の技術だけを見ての判断だと強調した。
彼は「フランスがワールドカップで優勝するだろう。私がフランス人だから、そう言われるのは分かっている。しかし大会を分析すると、今は列車が一定の速度で走っている。その列車に乗り込む力が必要だ」と語った。
スペインは戦術的な脅威だ
準々決勝は欧州勢が圧倒しているが、ウェンゲルはイングランドの勝ち残りを否定し、モロッコやアルゼンチンがフランスを止めるとは見ていない。彼は、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督のスペイン代表だけが、組織力と戦術でフランスを苦しめる力があると語る。
ウェンジャーはこう続けた。「私にとって未知数なのはスペインだ。フランスを破れるとしたら彼らだけ。技術も戦術も世界最高水準だからだ。 よって、優勝争いはこの2チームで決まるだろう。とはいえ、フランスはフィジカルで上回る。」
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強豪チームが準決勝進出を狙う
フランスは、2022年準決勝で敗れたモロッコとの再戦という肉体的・精神的な試練に直面する。 勝ち進んでも、ラミン・ヤマルやミケル・オヤルサバル擁するスペインの「新黄金世代」が待ち受ける可能性があり、道のりはさらに厳しくなる。両チームの好調さを踏まえると、最も権威あるトロフィーを争う戦いは、フィジカルと選手層の厚さが勝敗を分けるだろう。
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