76歳の伝説的な元アーセナル監督は、フェリックスとトニ・クロースのポッドキャストで詳細を分析した。彼は「フランスがW杯を制する」と断言。フランス人としての偏りではなく、ピッチ上の技術だけを見ての判断だと強調した。

彼は「フランスがワールドカップで優勝するだろう。私がフランス人だから、そう言われるのは分かっている。しかし大会を分析すると、今は列車が一定の速度で走っている。その列車に乗り込む力が必要だ」と語った。