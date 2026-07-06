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フランスは、ワールドカップ出場停止を回避するため、パラグアイ戦でマイケル・オリゼに提示されたイエローカードを取り消すようFIFAに要請した。
フランス、エース選手の出場停止を懸念
2026年W杯で好パフォーマンスを見せるオリゼだが、大会後半の出場が危ぶまれている。土曜のノックアウトステージでパラグアイのガラルサと揉み合いになり、警告を受けた。ガラルサは顔面接触を主張したが、リプレイではオリゼがユニフォームを引っ張っただけだった。
このイエローカードで、オリゼは次戦で警告を受けると1試合の出場停止となる。木曜のフォックスボロでのモロッコ戦で再び警告を受けた場合、スペインまたはポルトガルとの準決勝（進出時）を欠場する。
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バログン判例
『The Athletic』によると、フランスサッカー連盟（FFF）は、フランス側が審判の明らかな誤審と主張する事態を是正するため、国際サッカー連盟（FIFA）に申し入れを行った。この申し立ては、大会内で規律をめぐる論争が起きている最中に行われた。 FIFAは直近で、米国代表FWフォラリン・バログンに対する1試合の出場停止を解除するという異例の判断を下した。この決定にはドナルド・トランプ大統領や米国サッカー連盟の法務チームが介入した。バログンはボスニア・ヘルツェゴビナ戦で退場したが、FIFAは規律規定第27条を適用し、ベスト16のベルギー戦での出場を認めた。
FFFは今回の要請が米国の事例とは無関係であり、オリゼのケースの正当性のみに基づくものと主張している。同連盟は警告自体が不当で、他の裁定とは無関係に抹消されるべきだと訴えている。この要請のタイミングは、バログンの処分緩和を受けて各加盟協会がピッチ上の判定に異議を唱える姿勢を強めていることを示している。
オリゼの成績は、その脅威の大きさを示している。
規律問題は別として、オリゼの出場停止はフランス代表にとって大きな痛手だ。バイエルン・ミュンヘンのウインガーは現在、5アシストで大会トップ。1994年以来の単大会最多記録であり、ペレの6アシストまであと1つ。 今大会ではすでに2度「マン・オブ・ザ・マッチ」に選ばれている。1度目はセネガル戦（3-1）でムバッペのゴールをアシストした開幕戦、2度目はスウェーデン戦（3-0）で2アシストを記録したラウンド32だ。
安定した活躍でゴールデンボール賞の有力候補となり、元フランス代表アンリは彼のプレーを「別次元」と称した。ムバッペとの連携で攻撃を組み立てるデシャン監督にとって、準決勝でこの創造性豊かな選手を失うのは、3大会連続決勝進出を狙うフランスにとって大きな痛手だ。
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FIFAは厳しい監視下にある。
大会の懲戒手続きの公正性が厳しく検証される中、FIFAがフランスにも開催国と同じ寛大な措置をとるか注目されている。現時点では、オリゼは準決勝進出を逃す寸前だ。もしFIFAが上訴を却下すれば、オリゼはモロッコ戦で極めて慎重なプレーを強いられる。
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