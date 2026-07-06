フランスは、ワールドカップ出場停止を回避するため、パラグアイ戦でマイケル・オリゼに提示されたイエローカードを取り消すようFIFAに要請した。

2026年W杯で好パフォーマンスを見せるオリゼだが、大会後半の出場が危ぶまれている。土曜のノックアウトステージでパラグアイのガラルサと揉み合いになり、警告を受けた。ガラルサは顔面接触を主張したが、リプレイではオリゼがユニフォームを引っ張っただけだった。

このイエローカードで、オリゼは次戦で警告を受けると1試合の出場停止となる。木曜のフォックスボロでのモロッコ戦で再び警告を受けた場合、スペインまたはポルトガルとの準決勝（進出時）を欠場する。