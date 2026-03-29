試合開始早々から激しい展開となり、ピッチ上では激しい競り合いが繰り広げられた。30分、ドゥエがミドルシュートを放ち、ムニョスに当たってコースが変わり、モンテロの背後に突き刺さって先制点を挙げた。 41分、2023年以来代表戦で得点から遠ざかっていたインテルのFWマルクス・トゥラムがゴールを決めた。右サイドからアクリウシュが上げたクロスを、GKが飛び出して空いた隙を突いて見事にヘディングでネットに突き刺した。

後半、ドゥエは再びトゥラムのアシストから2点目を決めた。その後、両チームとも選手交代を行い、そのうちの1人であるカンパスが77分にカフェテロス（コロンビア代表）の1点を返した。試合終了間際、ムバッペのゴールはオフサイドで取り消された。



