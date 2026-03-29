フランスは再び勝利を収め、2026年ワールドカップに向けた親善試合シリーズで2戦2勝とした。米国で行われたこの試合で、ブラジルを2-1で下した「ル・ブルー」は、コロンビアを3-1で圧倒。デシャン監督は多くの控え選手を起用し、彼らから非常に重要な手応えを得た。
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フランスは脅威だ：控え選手を起用した試合でコロンビアに3-1で勝利、ドゥエが2得点、テュラムも1得点を挙げた
試合
試合開始早々から激しい展開となり、ピッチ上では激しい競り合いが繰り広げられた。30分、ドゥエがミドルシュートを放ち、ムニョスに当たってコースが変わり、モンテロの背後に突き刺さって先制点を挙げた。 41分、2023年以来代表戦で得点から遠ざかっていたインテルのFWマルクス・トゥラムがゴールを決めた。右サイドからアクリウシュが上げたクロスを、GKが飛び出して空いた隙を突いて見事にヘディングでネットに突き刺した。
後半、ドゥエは再びトゥラムのアシストから2点目を決めた。その後、両チームとも選手交代を行い、そのうちの1人であるカンパスが77分にカフェテロス（コロンビア代表）の1点を返した。試合終了間際、ムバッペのゴールはオフサイドで取り消された。
試合結果
コロンビア対フランス 1-3
得点者：30分 ドゥエ（仏）、41分 テュラム（仏）、56分 ドゥエ（仏）、77分 カンパス（コ）
コロンビア (4-2-3-1)：モンテロ；ムニョス、サンチェス、カバル、モヒカ（63分 マチャド）；リオス（46分 プエルタ）、レルマ；アリアス（46分 ゴメス）、ロドリゲス（63分 キンテロ）、ディアス（63分 カンパス）；スアレス（46分 コルドバ）。監督：ネストル・ロレンソ。
フランス (4-2-3-1)：サンバ；カルル、ラクロワ、エルナンデス、ディニェ；ザイール＝エメリ（64分 カマヴィンガ）、カンテ；アクリュシュ（64分 コロ・ムアニ）、シェルキ（78分 オリゼ）、ドゥエ（63分 エキティケ）；トゥラム（78分 ムバッペ）。 監督：ディディエ・デシャン。
警告：トゥラム（F）、ドゥエ（F）、プエルタ（C）、カマヴィンガ（F）
退場：-