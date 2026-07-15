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「フランスは世界最強のチームと戦った」――ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、ワールドカップ準決勝の圧勝後、スペインが「無敵だ」と感じていると認めた。
フランス、またもスペインに敗れる
アーリントンでの一戦は、スペインの的確なプレーが勝敗を分けた。前半にオヤルサバルがPKで先制し、後半にはポロが追加点。スペインは大会準決勝でフランスに3連勝した。ユーロ2024でのヤマル中心の勝利、昨年のネーションズリーグでの「レ・ブルー」撃破に続き、スペインは再び世界の舞台でライバルを倒した。 「ラ・ロハ」は2010年以来となる初優勝へ最有力候補としてニューヨークへ向かう。
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デ・ラ・フエンテ、スペインの圧倒的な強さを称賛
スペインが大会前優勝候補のフランスを破り、史上2度目のW杯決勝進出を決めた。デ・ラ・フエンテ監督は「チームは無敵だ。フランスは世界最高のチームと対戦した。選手たちの献身、絆、才能は素晴らしい。難しいことも簡単にこなす」と絶賛した。
「我々は無敵だ」とデ・ラ・フエンテ監督は語った。「フランスは世界最強と戦った。選手たちは日々献身し、団結し、才能を示す。彼らのプレーは素晴らしい。今日はスペクタクルだった。難しいことも、このチームは簡単にこなす。」
記録的な快進撃が続く
「レ・ブルー」を破ったこの勝利は、決勝進出を決めただけでなく、スペイン代表の歴史に確固たる地位を築いた。再び敗戦を免れたことで、スペインは37試合連続無敗とし、2018～2021年のイタリアが持つ男子欧州代表戦の歴代最長記録に並んだ。
初戦でカーボベルデと0-0で引き分けたことを考えれば、驚異的な巻き返しだ。ポルトガル、ベルギー、そしてフランスを破り、デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは最高のタイミングでピークを迎えている。同監督は「少しずつ改善が必要だった。 初戦に勝ちたかったのは言うまでもないが、これはプロセスだ。重要な局面に可能な限り最高のコンディションで臨めるよう計画されていた。我々は絶好調であり、サッカーのレベルにおいてもピークに達している。」
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イングランドかアルゼンチンか、結果を待っている。
スペインは、イングランド対アルゼンチンの第2準決勝の勝者を待つ。アルゼンチンと当たれば欧州王者と世界王者の対決となり、イングランドなら2年前ドイツで行われたユーロ2024決勝の再戦となる。
日曜の対戦相手について問われたデ・ラ・フエンテ監督は、外交的な姿勢を保ちつつも両チームへの親近感を示した。「現時点ではどちらとも特に望んでいない」と認め、「両チームには異なる特徴がある。スカローニとは親友なのでアルゼンチンと戦えばワクワクするだろうが、イングランドも気に入っている。どちらでも歓迎する」と語った。
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