「フランスは世界最強のチームと戦った」――ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、ワールドカップ準決勝の圧勝後、スペインが「無敵だ」と感じていると認めた。

「レ・ブルー」を破ったこの勝利は、決勝進出を決めただけでなく、スペイン代表の歴史に確固たる地位を築いた。再び敗戦を免れたことで、スペインは37試合連続無敗とし、2018～2021年のイタリアが持つ男子欧州代表戦の歴代最長記録に並んだ。

初戦でカーボベルデと0-0で引き分けたことを考えれば、驚異的な巻き返しだ。ポルトガル、ベルギー、そしてフランスを破り、デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは最高のタイミングでピークを迎えている。同監督は「少しずつ改善が必要だった。 初戦に勝ちたかったのは言うまでもないが、これはプロセスだ。重要な局面に可能な限り最高のコンディションで臨めるよう計画されていた。我々は絶好調であり、サッカーのレベルにおいてもピークに達している。」